بیش از ۲۰۰ سازمان آمریکایی و بین‌المللی در ائتلاف بازگشت از لبه پرتگاه به کنگره آمریکا هشدار دادند که تهدیدات هسته‌ای ترامپ علیه ایران نیازمند اقدام فوری قانون‌گذاران است.

بیش از ۲۰۰ سازمان آمریکایی و بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای مشترک، از کنگره ایالات متحده آمریکا خواستند تا به‌طور فوری مداخله کرده و از هرگونه استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای در درگیری‌های پیش‌رو با ایران جلوگیری نماید. این اقدام جمعی که به رهبری ائتلاف مدنی با عنوان " بازگشت از لبه پرتگاه" انجام شده است، نشان‌دهنده نگرانی جدی فعالان مدنی نسبت به شرایط امنیتی منطقه‌ای است که تحت تأثیر اظهارات اخیر مقامات جمهوریخواه قرار دارد.

تشدید تنش‌ها پس از اظهارات کارلسون و ترامپ

زمان‌بندی این اعتراض گسترده، هم‌زمان با انتشار سخنان "تاکر کارلسون"، مجری مشهور و محافظه‌کار تلویزیونی آمریکایی صورت گرفته که در آن درباره احتمال روی آوردن دولت "دونالد ترامپ"، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، به گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای تأکید کرده بود. هم‌زمان با این ادعاها، گزارش‌هایی نیز در رسانه‌های خبری منتشر شده است که حاکی از آمادگی کامل نیروهای نظامی آمریکا برای اجرای یک دور تازه و گسترده از حملات نظامی علیه تأسیسات هدف در ایران می‌باشد. این هم‌پوشانی زمانی، احساس خطر را در میان ناظران بین‌المللی افزایش داده است.

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عدم اطمینان به تعهدات یک‌جانبه رئیس‌جمهور

سازمان‌های امضاکننده این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از احتمال ازسرگیری عملیات‌های نظامی مستقیم، بر این باورند که بیانیه قبلی "دونالد ترامپ" در تاریخ ۱۵ اکتبر که مبنی بر عدم استفاده از سلاح هسته‌ای بود، به تنهایی به عنوان یک تضمین کافی در نظر گرفته نمی‌شود. نمایندگان این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که تنها وعده‌های اجرایی دولت نمی‌تواند مانع از اتخاذ تصمیمات ناگهانی شود و قانون‌گذاران کنگره موظفند اقدامات حقوقی و نظارتی مشخصی را انجام دهند تا هرگونه دست‌یابی یا تصمیم به کارگیری چنین سلاح‌هایی را غیرممکن کنند.

هشدار به نوسانات سیاسی پس از انتخابات

در متن بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، به صراحت به تهدیدات اخیر "دونالد ترامپ" درباره وارد کردن ضربات سنگین و ویرانگر به ایران پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده اشاره گردید. این گروه‌های مدنی هشدار دادند که نوسانات شدید در مواضع رسمی و غیررسمی رئیس‌جمهوری آمریکا و تغییر لحن سخنان او، اتخاذ یک موضع حقوقی و سیاسی روشن و غیرقابل تغییر از سوی مجلس کنگره را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌کند. آن‌ها معتقدند که سکوت یا بی‌طرفی نهادهای مقننه می‌تواند به تفسیرهای خطرناک از قدرت اجرایی منجر شود.

الزام قانون‌گذاران برای بستن خلاءهای امنیتی

نتیجه نهایی این فشار چندجانبه، درخواستی صریح از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنا برای ایجاد موانع قانونی محکم در برابر گسترش تهدیدات هسته‌ای است. این سازمان‌ها معتقدند که اگرچه جامعه جهانی در برابر جنایات و تنش‌های منطقه‌ای اغلب نقشی نظاره‌گر داشته است، اما اقدامات مدنی داخلی در آمریکا می‌تواند به عنوان یک ترمز جدی عمل کند. ایران همواره اعلام کرده است که صلح‌طلب است اما تحت هیچ فشاری تسلیم نخواهد شد، و این اظهارات نشان می‌دهد که میانجی‌گری‌ها هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده است، اما فشار بر کنگره برای تثبیت مسیر دیپلماتیک به اوج خود رسیده است.