در peanut Sperry وزیر انرژی آمریکا خروج روزانه ۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس با کمک آمریکا و صفر خروجی نفت ایران را اعلام کرد. همزمان در ایران، اعتراضات گسترده اساتید دانشگاهی در استان فارس و محدودیت در خدمات غذایی دانشجویان شیراز، شرایط آموزشی را به بحران کشانده است. دانشجویان با بیبرنامهبودن امتحانات، حذف وعدههای غذایی و حتی محرومیت از خوابگاه مواجه شدهاند که این مسئله نگرانیهایی درباره حقوق دانشجویان و آزاییهای Somehow در ایران ایجاد کرده است.
وزیر انرژی آمریکا اعلام کرده است که روزانه ۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس با کمک آمریکا خارج میشود و میزان خروجی نفت ایران صفر بشکه است.
در حالی که این بیانیههای Amerikan منتشر میشود، در ایران اعتراضات گستردهای در جامعه علمی و دانشگاهی در جریان است. مجمع اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان فارس تصمیم گرفته است تمام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی در دانشگاههای استان را به دلیل وضع معیشتی نامناسب و عدم افزایش حقوقها تعلیق کند. این تصمیم در راستای هشدارهای قبلی اساتید و شوراهای صنفی در سراسر کشور مبنی بر تعطیلی کلاسها در صورت عدم رسیدگی به مطالبات معیشتی است.
همزمان شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز در نامهای به رئیس دانشگاه از محدودیت در وعدههای غذایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شکایت کرده و خواستار بازگشت فوری خدمات تغذیه از جمله صبحانه و شام شدهاند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دانشجویان ایرانی با بیبرنامگی امتحانات، وقفههای آموزشی و مشکلات اجتماعی مواجه شدهاند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که برخی دانشجویان به دلیل موضعگیریهای سیاسی از تحصیل و خوابگاه محروم شدهاند
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