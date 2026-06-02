گروهی از دانشآموزان در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار بازنگری در این قوانین و تبدیل تاثیر قطعی به تاثیر مثبت شدند.
روز دوازدهم خرداد شاهد تجمع گسترده گروهی از دانشآموزان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش بودیم که هدف از این حضور، ابراز نارضایتی شدید نسبت به نحوه محاسبه و تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری یا همان کنکور بود.
این دانشآموزان که شامل طیفی از متقاضیان کنکور و دانشآموزان پایه یازدهم میشدند، با صدای بلند خواستار بازنگری در سیاستهای فعلی شدند. محور اصلی اعتراضات این گروه، تبدیل تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به تاثیر مثبت بود.
آنها استدلال میکنند که شرایط دشوار سالهای اخیر، از جمله آموزشهای مجازی و چالشهای محیطی ناشی از شرایط جنگی و بحرانی، باعث شده است تا فرآیند یادگیری برای بسیاری از آنها با اختلال مواجه شود و نمرات کسب شده در مدارس لزوماً بازتابدهنده سطح علمی واقعی آنها نباشد. از نظر این دانشآموزان، اعمال تاثیر قطعی معدل در سال جاری، فشار روانی مضاعفی را بر دوش آنها میگذارد و عدالت آموزشی را زیر سوال میبرد، زیرا شرایط هر مدرسه و هر منطقه در دوران آموزش مجازی یکسان نبوده است.
در همین راستا، دسته دیگری از معترضان را میتوان دانشآموزان فارغالتحصیلی دانست که در سالهای گذشته موفق به ایجاد سابقه تحصیلی در پایه یازدهم نشدهاند. این گروه معتقدند که به دلیل شرایط خاص و بحرانی که در سالهای تحصیلیشان حاکم بود، نتوانستهاند طبق استانداردهای معمول درس بخوانند و اکنون با قانونی مواجه شدهاند که آنها را در وضعیت نامساعدی قرار میدهد.
آنها خواستار معافیت از ایجاد این سوابق برای سال جاری هستند تا فرصت برابر برای رقابت در آزمون سراسری داشته باشند. با این حال، پاسخ مسئولان وزارت آموزش و پرورش به این مطالبات، ارجاع موضوع به نهادهای بالادست بود. مقامات این وزارتخانه تأکید کردهاند که مصوبه مربوط به تاثیر معدل نهایی در کنکور، مستقیماً توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمگیری و ابلاغ شده است.
بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش خود را تنها یک مجری برای این قوانین میبیند و مدعی است که هیچ اختیاری برای لغو، تغییر یا بازنگری در این مصوبه بالادستی ندارد. این چرخه اداری باعث شده است تا دانشآموزان احساس کنند صدایشان به گوش تصمیمگیرندگان نهایی نمیرسد و در بنبستی میان وزارتخانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتار شدهاند.
نگاهی به تاریخچه این اعتراضات نشان میدهد که این اولین بار نیست که دانشآموزان پایه یازدهم نسبت به این قوانین واکنش نشان میدهند. در سال گذشته نیز اعتراضات مشابهی شکل گرفت که دلیل آن ابلاغ دیرهنگام مصوبات بود؛ به طوری که تنها یک یا دو ماه مانده به برگزاری کنکور، جزئیات تاثیر قطعی معدل اعلام شد.
در آن زمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت فشار اعتراضات، تصمیم گرفت نمرات شش درس پایه یازدهم را برای کنکور سال ۱۴۰۴ به صورت تاثیر مثبت لحاظ کند. اما این تصمیم موقتی بود و بلافاصله اعلام شد که برای کنکور سال ۱۴۰۵، این دروس دارای تاثیر قطعی ۱۷ درصدی خواهند بود و برای سال ۱۴۰۶ و سالهای بعد از آن، تمام دروس پایه یازدهم تاثیر قطعی ۲۰ درصدی خواهند داشت.
این روند صعودی تاثیر معدل، باعث ایجاد اضطراب شدید در میان دانشآموزان شده است، زیرا آنها احساس میکنند وزن آزمون سراسری در حال کاهش و وزن نمرات مدرسهای که ممکن است تحت تاثیر سوگیریهای مختلف باشد، در حال افزایش است. در نهایت، وزارت آموزش و پرورش بر اساس این دستورالعملها ملزم است از تمامی دروس پایه یازدهم امتحان نهایی بگیرد، موضوعی که از نظر دانشآموزان با واقعیتهای آموزشی و فشارهای تحصیلی فعلی سازگار نیست
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