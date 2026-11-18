بیانیه مشترک امضاکنندگان با انتقاد از احکام اعدام شاعران و خواستار توقف اجرای حکم پیمان فرح‌آور در زندان لاکان رشت و بررسی وضعیت حقوق بشر.

بیش از ۲۶۰ شاعر، نویسنده و چهره ادبی از سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای، به حکم اعدام پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند.

جزئیات حکم اعدام شاعر در زندان لاکان

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن چهارشنبه ۲۷ آبان به ایران‌اینترنشنال رسیده است، امضاکنندگان با اشاره به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام فرح‌آور، خواستار جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت او شده‌اند.

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پیمان فرح‌آور تابستان ۱۴۰۳ به دست نیروهای وزارت اطلاعات در خانه‌اش بازداشت شد و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به زندان لاکان رشت منتقل شد.

این شاعر در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماند.

دلایل اعتراض شاعران به روند رسیدگی

امضاکنندگان اشاره کردند که پیمان فرح‌آور به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی، انتشار ویدیوهای شعرخوانی در فضای مجازی و برگزاری اعتراضی یک‌نفره در خیابان بازداشت شده است.

این کانون اعلام کرد که رسیدگی اولیه به پرونده فرح‌آور بدون حضور وکیل انجام شده و اعترافاتی که به اجبار از او گرفته شده، مبنای صدور حکم اعدامش قرار گرفته است.

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز همان روز از ارجاع حکم اعدام فرح‌آور به شعبه اجرای احکام خبر داد و جان این شاعر را در خطر دانست.

او ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانواده‌اش از دریافت ابلاغیه ارجاع پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام خبر داده است.

واکنش‌های بین‌المللی و موضع فرانسوی‌ها

ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور، خواستار تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دی‌ماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را به‌صراحت محکوم کرده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، به تکرار سرکوب و خشونت علیه معترضان انجامیده است.

او گفت: "همین امروز باید قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شده‌اند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم."