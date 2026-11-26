ثبت اعتراض به حذف کالابرگ الکترونیکی از ۵ آذر ۱۴۰۵ آغاز شد. خانواده‌هایی که اعتبارشان شارژ نشده، با استناد به کد ملی می‌توانند درخواست بازبینی اقتصادی ثبت کنند.

ثبت اعتراض به حذف کالابرگ الکترونیکی در روز پنجشنبه پنجم آذر ماه هزار و چهارصد و پنج آغاز شده است و سرپرستان خانوارهای منتهی به کد ملی هفت، هشت و نه می‌توانند برای بررسی مجدد وضعیت مشمولیت خود اقدام کنند. این فرآیند پس از بازنگری گسترده در فهرست دریافت‌کنندگان و خروج حدود یک میلیون خانوار از لیست مشمولان، برای آن دسته از خانواده‌هایی که اعتبارشان در مرحله سوم آبان ماه شارژ نشده، فعال شده است.

زمان‌بندی دقیق ثبت درخواست‌ها بر اساس کد ملی

سرپرست خانواری که متوجه شده اعتبار کالابرگ الکترونیکی او در حساب کاربری‌اش ثبت نشده است، پیش از هر اقدام دیگری باید از طریق استعلام، وضعیت عدم مشمولیت خود را احراز کند. این موضوع به دلیل آن اهمیت دارد که شارژ نشدن اعتبار به‌تنهایی به معنای حذف قطعی خانوار از طرح حمایتی نیست و ممکن است خطاهای سیستمی یا تاخیر در بروزرسانی اطلاعات باعث این وضعیت شده باشد.

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برای استعلام وضعیت، لازم است از سیم‌کارتی که به نام سرپرست خانوار است، کد دستوری مشخصی شماره‌گیری شود و سپس با انتخاب گزینه دریافت کد ورود حمایت و وارد کردن کد ملی، کد موقت دوازده رقمی برای ورود به فرآیند بازبینی دریافت گردد. دارندگان کدهای ملی منتهی به اعداد سه، چهار، پنج و شش مهلت خود را در بیست و پنجم آبان ماه تمام کرده‌اند.

در مقابل، گروه‌های هدف با کدهای پایانی هفت، هشت و نه از روز پنجشنبه پنجم آذر ماه وارد فرآیند بازبینی شده‌اند و تمامی گروه‌ها تا پایان مهلت تعیین شده، یعنی سیزده آذر ماه، فرصت دارند تا درخواست‌های خود را ثبت کنند. این تاریخچه زمانی دقیق نشان می‌دهد که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی مشخصی برای مدیریت ورودی‌های سامانه و جلوگیری از اختلال در پردازش درخواست‌ها داشته‌اند.

معیارهای بررسی اقتصادی و دلایل حذف یک میلیون خانوار

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده‌اند که معیارهای اصلی بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها برای تعیین مشمولیت یا عدم آن، شامل درآمد ماهانه اعضای خانواده، تعداد و ارزش خودروهای متعلق به اعضا و همچنین وضعیت املاک و مستغلات است. بر همین اساس، حدود یک میلیون خانوار در جریان این بازنگری از لیست دریافت‌کنندگان حذف شده‌اند.

خانوارهایی که معتقدند اطلاعات ثبت‌شده درباره آن‌ها در پایگاه‌های داده‌ای با شرایط واقعی زندگی‌شان مطابقت ندارد، حق دارند درخواست بررسی مجدد ثبت کنند. برای مثال، اگر خودرویی فروخته شده اما انتقال سند آن انجام نشده باشد، یا خودرویی به‌دلیل تصادف و استهلاک از چرخه استفاده خارج شده باشد، متقاضی باید اطلاعات مربوط به این وضعیت را اصلاح کند تا معیارهای ارزیابی به‌درستی اعمال شود.

مراحل تکمیل پرسشنامه خوداظهاری و دریافت کد رهگیری

ثبت اعتراض به حذف کالابرگ الکترونیکی به‌صورت حضوری امکان‌پذیر نیست و تمامی درخواست‌ها باید از مسیرهای غیرحضوری و از طریق سامانه حمایت ثبت شوند. پس از ورود به سامانه و دریافت کد موقت دوازده رقمی، سرپرست خانوار موظف است اطلاعات اقتصادی و دارایی‌های اعضای خانواده را با دقت بررسی و پرسشنامه خوداظهاری را تکمیل کند.

در فرآیند بازبینی، جزئیات دقیقی از جمله اطلاعات محل سکونت، وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن، ترکیب اعضای خانوار، درآمد ماهانه، حمایت‌های مالی دریافتی و دارایی‌های خانواده بررسی می‌شود. متقاضیان باید سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها، املاک، زمین و مستغلات را با دقت وارد کنند. پس از تکمیل نهایی اطلاعات، یک کد رهگیری ده رقمی برای متقاضی صادر می‌شود که برای پیگیری نتیجه نهایی ضروری است.

نحوه پیگیری نتایج و هشدارهای مهم درباره زمان‌بندی

بر اساس توضیحات منتشر شده، بررسی درخواست‌های بازبینی حدود یک ماه زمان می‌برد و اطلاعات خوداظهاری خانوار با داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی تطبیق داده می‌شود. نتیجه نهایی از طریق سامانه حمایت قابل مشاهده است و متقاضیان باید با استفاده از کد رهگیری ده رقمی، وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند. دریافت کد رهگیری به معنای تأیید اعتراض یا بازگشت قطعی کالابرگ نیست.

نتیجه نهایی پس از بررسی دقیق اطلاعات خانوار مشخص خواهد شد و ممکن است درخواست فرد در صورت عدم تطابق با معیارهای جدید، رد شود. بنابراین، سرپرستان خانوار باید از دقت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنند و پس از ثبت، منتظر اعلام نتایج نهایی در سامانه باشند. این فرآیند شفاف‌سازی می‌کند که هدف از حذف‌ها، هدایت دقیق‌تر یارانه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر و واقعی است.