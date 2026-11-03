اعتصاب غذای زندانیان در ایران همزمان با اعدام امیرحسین ملکی

زندانیان در ۶۶ زندان ایران در هفته ۱۴۵ کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعتصاب غذا کردند. این اعتراض همزمان با اجرای حکم اعدام دو بازداشت‌شدگان اصفهان بود.

در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵، زندانیان عضو کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در ۶۶ زندان سراسر کشور دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام اعتراضی در چارچوب هفته صد و چهل و پنجم فعالیت‌های این جنبش مدنی صورت گرفت و هدف آن مخالفت با سیاست‌های اجرای احکام اعدام است. شرکت‌کنندگان در این حرکت، ضمن محکومیت مجازات مرگ، خواستار لغو فوری احکام صادر شده و توقف کامل عملیات اعدام شدند.

همزمانی اعتصاب با اجرای حکم اعدام

اعتصاب غذای زندانیان دقیقاً هم‌زمان با اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی برگزار شد. این دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بودند و پس از اجرای حکم، شمار اعدام‌شدگان در پرونده موسوم به "میدان علیخانی اصفهان" به نه نفر افزایش یافت. این رویداد باعث شد تا تنش‌های موجود در سیستم زندان‌ها و واکنش زندانیان به سرعت تشدید شود.

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در بیانیه‌ای که توسط خود زندانیان منتشر شد، آمده است که تهدید و صدور حکم اعدام نمی‌تواند صدای اعتراض آن‌ها را خاموش کند. زندانیان اعدام را مجازاتی "قرون‌وسطایی" توصیف کرده و بر حقوق حیات، آزادی و کرامت انسانی تأکید ورزیدند. آن‌ها اعلام کردند که به فعالیت‌های خود برای لغو مجازات اعدام ادامه خواهند داد.

واکنش نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر

کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در بیانیه هفته ۱۴۵ خود از اعلام همبستگی گزارشگران سازمان ملل متحد خبر داد. آندرئا بولانوس وارگا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، و آنا لورنا دلگادیو، عضو کارگروه سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری یا غیرارادی، مواضع خود را در این زمینه اعلام کردند.

علاوه بر مقامات سازمان ملل، الکسیس آناگنوستاکیس، رییس کمیته حقوق بشر کانون وکلای جنایی اروپا، و دفتر حقوق بشر وزارت خارجه کانادا نیز اعدام‌های فزاینده در ایران را محکوم کرده‌اند. گزارشگران پیشین سازمان ملل از جمله جینا رومرو و لئوپولدو مالدونادو نیز پیش از این با این کارزار همبستگی نشان داده بودند.

آمار اعدام‌ها و احکام جدید صادر شده

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در شش روز نخست آبان ماه دست کم ۲۵ زندانی اعدام شدند. آمار دقیق‌تر نشان می‌دهد که ۲۲ نفر از این زندانیان تنها در روزهای ۵ و ۶ آبان به دار آویخته شدند. این حجم بالای اعدام‌ها در مدت کوتاه، نگرانی‌های شدید حقوق بشری را برانگیخته است.

در بیانیه کارزار به صدور دوباره حکم اعدام برای شهاب زهدی پس از نقض حکم قبلی در دیوان عالی کشور اشاره شده است. همچنین عمران امانی، جوان ۲۱ ساله، به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده است. احکام اعدام برای امین پردال، آرمان معرفتی، شایان شکیبایی، متین فرنیان و تعدادی از زندانیان دیگر که نام آن‌ها منتشر نشده است، نیز صادر شده است.

گستره جغرافیایی و زندان‌های درگیر

اعتصاب غذا در زندان‌های سراسر ایران از جمله زندان قزل‌حصار، اوین، کرج، فردیس، تهران بزرگ، قرچک و خورین ورامین برگزار شد. زندان‌های شهرهای بزرگی مانند اهر، اراک، لنگرود، قم، خرم‌آباد، بروجرد، یاسوج، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، شیراز، فیروزآباد فارس، دهدشت و زاهدان نیز در این حرکت شرکت داشتند.

برخی از این زندان‌ها شامل بندهای زنان و مردان بودند که نشان‌دهنده گستردگی این اعتراض در تمام لایه‌های جمعیت زندانی است. زندان‌های نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، بیرجند، مشهد، گرگان، سبزوار، گنبدکاووس، قائم‌شهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزل‌آباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج، کامیاران، ایلام، کرمان، بروجن، نیشابور، گچساران، نور، ایرانشهر، بندرعباس، ضیابر صومعه‌سرا، دره‌شهر ایلام و مشگین‌شهر نیز در این فهرست قرار دارند.

این همبستگی گسترده در سراسر کشور، پیامی قاطع از سوی زندانیان برای مخالفت با سیاست‌های کیفری کنونی ارسال کرد. تداوم اعتصاب غذا و حمایت‌های بین‌المللی می‌تواند فشار بیشتری بر نهادهای مربوطه وارد کند. وضعیت آینده زندانیان و پیگیری احکام اعدام صادر شده برای متهمان جدید، همچنان در کانون توجه‌ها باقی مانده است.