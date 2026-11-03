اعتصابات گسترده کارگری و تحصن دانشجویان در پی بحران اقتصادی

گزارش‌های متعددی از اعتصاب صدها کارگر در شهرهای مختلف و تحصن دانشجویان دانشگاه تهران پس از خودسوزی شاهین شکوهی منتشر شده است که نشان‌دهنده تشدید بحران معیشتی و اجتماعی است.

در سایه‌ساین فشارهای فزاینده بحران اقتصادی بر معیشت اقشار مختلف جامعه، موجی از اعتراضات صنفی و تحصن‌های دانشجویی در نقاط گوناگون ایران آغاز شده است. گزارش‌های دریافتی از خبرگزاری ایلنا، روزنامه شرق، کانال تلگرامی پژواک کار ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران نشان می‌دهد که صدها کارگر در شهرهای متعددی دست به تجمع و اعتصاب زده‌اند. این اقدامات همزمان با اخراج بی‌سابقه نیروها و بلاتکلیفی شغلی گسترده، از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در حمایت از نیروی کار حکایت دارد.

تجمعات کارگری در تهران و یزد

کارگران مرکز پسماند آرادکوه شهرداری تهران سه‌شنبه ۱۲ آبان در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. این کارگران با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواستار استخدام مستقیم، حذف پیمانکاران و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند. آن‌ها با اشاره به سابقه چندساله فعالیت خود، اعلام کردند که ادامه کار با قراردادهای پیمانکاری را نمی‌پذیرند و برای نخستین بار پس از وعده‌های مکرر مسئولان، درخواست امنیت شغلی خود را با جدیت مطرح کردند.

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در استان یزد، رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی حمل‌ونقل شهری از نهم آبان دست به اعتصاب زدند. دلیل اصلی این اعتصاب، افزایش قیمت روغن و لاستیک به همراه هزینه‌های نگهداری خودروها و اجرا نشدن تعهدات شهرداری و شرکت اتوبوسرانی یزد برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد فروش بلیت به ناوگان بخش خصوصی است. این ناگفتنی‌ها فشار مضاعفی بر رانندگان وارد کرده که از سهم عادلانه خود در درآمد کسب‌وکار خود محروم مانده‌اند.

همچنین جمعی از کارگران شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو بن‌رو که زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا محسوب می‌شود، به دلیل پرداخت‌نشدن حقوق و مطالبات خود به مدت چند ماه، دست به اعتصاب زده‌اند. این اعتراضات نشان‌دهنده وخامت اوضاع مالی در یکی از صنایع بزرگ خودروسازی کشور است. کارگران بن‌رو بر این باورند که تاخیر در پرداخت مطالبات، معیشت آنان را به شدت تحت فشار قرار داده و امید به آینده شغلی‌شان را از بین برده است.

بلاتکلیفی کارگران معدنی و خدماتی

در استان یزد، فعالیت معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهرستان اردکان از ۲۸ شهریور متوقف شده و حدود ۲۰۰ کارگر آن همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. اگرچه وعده شده بود که فعالیت معدن از ابتدای آبان از سر گرفته شود، اما این وعده عملی نشده و کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به استفاده از بیمه بیکاری شده‌اند. این اتفاق نمونه‌ای از ناتوانی در مدیریت بحران اشتغال در بخش معدن است.

در تهران، اهواز و ایلام، بیش از ۳۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی با قطع همکاری مواجه شده‌اند. پایان پروژه‌ها دلیل رسمی قطع همکاری با این کارکنان عنوان شده است. بسیاری از این کارکنان سال‌ها در پروژه‌های عملیاتی فعالیت داشته‌اند و اکنون با نگرانی درباره آینده شغلی و تأمین معیشت خانواده‌های خود روبه‌رو هستند. این بی‌ثباتی شغلی در شرکت‌های پیمانکاری خدماتی، چالش بزرگی برای نیروی کار متخصص ایجاد کرده است.

در ایلام، ۳۹ کارگر اخراجی شرکت پیمانکاری جهان پارس، با وجود دریافت حکم بازگشت به کار، همچنان به کار بازنگشته‌اند. این کارگران در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام فعالیت داشتند و قرار بود حدود یک ماه قبل به کار بازگردند. کارفرما از اجرای حکم خودداری کرده است. از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری، حدود ۱۵۲ کارگر این شرکت در سه مرحله بیکار شده‌اند. ۳۹ نفر با شکایت به مراجع قانونی، حکم بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه گرفته‌اند اما نتیجه‌ای نداشته است.

آمار بیکاری و بحران معیشت پاکبانان بمپور

مالک حسینی، معاون وزارت کار، پنجم آبان شمار بیکاران ایران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. او هشدار داد که با تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده عمق بحران اشتغال در کشور است و پیش‌بینی‌ها حاکی از وخیم‌تر شدن اوضاع در ماه‌های آینده است.

در استان سیستان و بلوچستان، پاکبانان شهر بمپور از پرداخت‌نشدن چهار ماه حقوق و واریز نشدن حق بیمه خود در یک سال و پنج ماه گذشته خبر داده‌اند. این کارگران همچنین اعلام کرده‌اند که کارفرما لباس کار، دستکش، کفش و تجهیزات بهداشتی لازم را تأمین نکرده و آنان ناچارند بدون وسایل ایمنی مناسب و در تماس مستقیم با مواد آلوده به نظافت معابر بپردازند. این وضعیت سلامت و امنیت این کارگران را به شدت تهدید می‌کند.

تحصن دانشجویان دانشگاه تهران و خودسوزی شاهین شکوهی

کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش داد که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ در محل حوزه ریاست این دانشکده تحصن کردند. دانشجویان معترض خواستار توقف احکام انضباطی و مسئولیت‌پذیری دانشگاه در قبال جان دانشجویان و فشارهای واردشده به آن‌ها، به‌ویژه شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، شدند. این تحصن واکنشی مستقیم به فشارهای امنیتی و انضباطی بر دانشجویان است.

شکوهی دهم آبان، پس از احضارهای مکرر به کمیته انضباطی و فشارهای امنیتی، مقابل ساختمان فولاد دانشگاه تهران اقدام به خودسوزی کرد. کانال دانشجویان پیشرو گزارش داد که تحصن دانشجویان دانشگاه تهران در واکنش به خودسوزی شاهین شکوهی، دو روز پیاپی، ۱۱ و ۱۲ آبان، برگزار شد. این کانال جمهوری اسلامی را مسئول این رویداد دانست و خواستار ادامه اعتراض‌ها در حمایت از دانشجویان تحت فشارهای امنیتی شد.

دانشجویان در تحصن سه‌شنبه خود شعارهای دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زن، زندگی، آزادی پوشش اختیاری، دانشجو بیدار است از استبداد بیزار است و کمیته‌های انضباطی لغو باید گردد را سر دادند. پلاکاردهایی با نوشته‌های کمیته‌های انضباطی=خودسوزی دانشجو و مسئولیت جان شاهین شکوهی با مسئولین دانشگاه است در این تحصن دیده شد. این رویداد نشان‌دهنده اوجگیری نارضایتی‌های دانشجویی از سیاست‌های امنیتی و آموزشی است.