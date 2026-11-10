اعتصاب سراسری رانندگان قطار در اسپانیا پس از دو سانحه مرگبار

اعتصاب گسترده رانندگان قطار در اسپانیا باعث اختلال شدید حمل‌ونقل شد. این اقدام پس از دو تصادف مرگبار با ۱۱۵ کشته و استعفای وزیر حمل‌ونقل رخ داد.

رانندگان قطار در اسپانیا روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه به منظور اعتراض به کمبود سرمایه‌گذاری در نگهداری خطوط ریلی و ضعف ایمنی شبکه راه‌آهن، دست به اعتصاب سراسری زدند. این حرکت اعتراضی بلافاصله پس از برخورد دو قطار سریع‌السیر در نزدیکی شهرهای مورا و اورگاز در چهارشنبه ۶ آبان ماه شکل گرفت که منجر به کشته شدن ۱۱۵ نفر شد.

تأثیرات گسترده اعتصاب بر شبکه حمل‌ونقل

این اعتصاب باعث اختلال وسیع در سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور شده است. شرکت دولتی راه‌آهن اسپانیا اعلام کرد که حدود ۴۰ درصد خدمات قطارهای بین‌شهری و مسافت متوسط لغو شده‌اند. این تصمیم حداقل ۴۰۴۲ مسافر را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.

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در پایتخت، ۹۰ درصد قطارهای حومه‌ای مادرید متوقف شدند. همچنین نیمی از خدمات ریلی محلی بارسلون نیز حذف گردید. بسیاری از مسافران در مناطق مختلف ناچار شدند برای رسیدن به مقصد خود از اتوبوس استفاده کنند.

موقعیت اتحادیه کارگران و دلایل اعتراض

اتحادیه رانندگان قطار اسپانیا موسوم به "سِماف" تأکید کرد که رانندگان سهمیه حداقلی خدمات تعیین‌شده از سوی دولت را رعایت کرده‌اند. این اتحادیه اعلام کرد که تأخیرهای ایجادشده ناشی از مدیریت نامناسب حرکت قطارها بوده است.

نمایندگان این اتحادیه بیان کردند که مذاکرات با دولت برای بهبود ایمنی شبکه راه‌آهن پس از سانحه دی‌ماه که ۴۶ کشته بر جای گذاشت آغاز شد. اما این گفتگوها در فروردین ماه بدون دستیابی به نتیجه متوقف ماند.

جزئیات سانحه دوم و واکنش مقامات

دومین سانحه مرگبار روز ۶ آبان ماه در نزدیکی شهر اوردا در استان تولدو رخ داد. این حادثه منجر به جان باختن ۶۹ نفر شد. بر اساس اظهارات وزیر پیشین حمل‌ونقل، پس از اختلال در سامانه علائم به یک قطار اجازه حرکت داده شد در حالی که قطار دیگری در همان مسیر متوقف بود.

اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا، پس از این دو سانحه استعفا داد. پدرو سانچز، نخست‌وزیر، کارلوس کوئرپو، معاون خود، را موقتاً مسئول این وزارتخانه کرد تا مدیریت بحران را بر عهده گیرد.

اقدامات جدید ایمنی و مراسم یادبود

دولت اسپانیا روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی جدید را تصویب کرد. این اقدامات شامل اصلاح مقررات ساعات کاری رانندگان و تقویت سازوکار گزارش خطرات است. همچنین نهادی برای حمایت از قربانیان سوانح حمل‌ونقل عمومی ایجاد خواهد شد.

همزمان با این تحولات، فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، و همسرش ملکه لتیسیا در مراسم یادبود قربانیان سانحه اخیر در کلیسای جامع تولدو شرکت خواهند کرد. این حضور نمادی از توجه سلطنتی به فاجعه اخیر است.