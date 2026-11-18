تحلیل جامع اعتراضات ۲۶ آبان در آبدانان، حمایت مخاطبان از خاندان پهلوی و بررسی راهبردهای فشار اقتصادی جمهوری اسلامی بر رای‌دهندگان آمریکایی.

مردم شهر آبدانان در استان ایلام، روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان، در واکنش به مرگ سیزده تن از کارکنان مجموعه پتروپالایش دهلران بر اثر واژگونی اتوبوس، به خیابان‌ها آمدند. این تجمع که با شعارهای سیاسی و تاریخی همراه بود، بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد کرد.

واکنش مخاطبان به شعارهای ضدحقوق بشری

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پی این رویداد، ضمن ستایش شجاعت و ایستادگی معترضان، بر همبستگی با آنان و ضرورت گسترش اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. این گروه از کاربران، شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"، "این آخرین نبرده/ پهلوی برمی‌گرده"، "جاوید شاه" و "مرگ بر حیدر حیدر" را که در تجمع آبدانان سر داده شد، نشانه‌ای از اراده مردم برای تغییر دانستند.

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شهروندی از بندرعباس با اشاره به شعار "این آخرین نبرده/ پهلوی برمی‌گرده"، ایستادگی مردم آبدانان مقابل جمهوری اسلامی را ستایش کرد. همچنین مخاطبان دیگری مانند شهروندی از رشت، بر این باور بودند که شجاعت مردم آبدانان پس از سقوط جمهوری اسلامی در کتاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد. یک شهروند از تبریز نیز بر همراهی با معترضان آبدانان تا سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد و مخاطب دیگری از تهران، آبدانان و نورآباد ممسنی را "پیشروان انقلاب" توصیف کرد.

اثرات تاریخی و نمادین برنج‌پاشی

بخشی از پیام‌ها به سابقه اعتراض‌های آبدانان و اقدام نمادین مردم این شهر در پاشیدن برنج به هوا اختصاص داشت که یادآور وقایع دی‌ماه سال گذشته بود. یک شهروند از رودسر با اشاره به این اقدام نوشت: "بعد از حماسه برنج‌پاشی، شجاعت را مجددا رقم زدید. ما تا پایان ایستاده‌ایم."

مخاطبی از مشهد نیز گفت نخستین بار در جریان اعتراض‌های دی‌ماه نام آبدانان را شنیده و از همان زمان شجاعت مردم این شهر را تحسین کرده است. همچنین شهروندی از تبریز با گرامی‌داشت یاد جاویدنامان، تاکید کرد تاریخ ایران از شجاعت زنان و مردان آبدانان برای نسل‌های آینده خواهد گفت. این همبستگی نمادین نشان‌دهنده پیوند تاریخی میان نسل‌های مختلف معترض در این منطقه است.

ممانعت‌های امنیتی و اختلالات اینترنتی

هم‌زمان با پیام‌های حمایتی مردم، گزارش‌هایی درباره استقرار نیروهای یگان ویژه در آبدانان و برخی شهرهای دیگر و اختلال اینترنت منتشر شده است. شهروندی از ملارد خطاب به مردم آبدانان نوشت: "از گزند جمهوری اسلامی در امان باشید." او توضیح داد که به باورش، در روشنایی روز اگر خطری پیش بیاید، دیگران فرصت بیشتری برای دیدن آنچه رخ می‌دهد و کمک به معترضان دارند.

مخاطبی از مراغه نیز نوشت: "شما دوباره نور امید را در دل‌هایمان روشن کردید. به‌زودی مردم سراسر ایران به شما خواهند پیوست." خواستار همراهی مردم با آبدانان شد و تاکید کرد اعتراض‌های این شهر صدای کارگران و مردم علیه فقر، گرانی و فساد است. شهروندی از تهران با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی نوشت سیاست مشغول نگه داشتن مردم به تامین نیازهای اولیه، تا حد مشخصی جواب می‌دهد، اما پس از آن دیگر چیزی مانع اعتراض نخواهد شد.

راهبردهای فشار اقتصادی و تحولات آمریکا

در کنار تحولات داخلی، نیویورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های ایرانی نوشت که راهبرد فشار اقتصادی بر رای‌دهندگان آمریکایی از طریق بستن تنگه هرمز را موفق می‌دانند. این مقام‌ها نتیجه انتخابات را پیروزی جمهوری اسلامی بر واشینگتن ارزیابی می‌کنند. جیم هایمز، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت که قرار است سال آینده ریاست کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، نیز به این روزنامه گفت مقام‌های جمهوری اسلامی شناخت دقیقی از تحولات سیاسی آمریکا دارند و اکنون در برابر دولت ترامپ احساس قدرت بیشتری می‌کنند.

به گفته نیویورک‌تایمز، یکی از موانع اصلی توافق، اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات است. مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گفتند جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را به رفع تحریم‌ها و دریافت مبالغی از کشورهای عربی مشروط کرده است. در مقابل، واشینگتن اصرار دارد تهران پیش از آزادسازی دارایی‌های مسدودشده یا لغو تحریم‌ها، حملات به کشتی‌ها را متوقف کند. این اختلاف پیش‌تر نیز چند دور مذاکره را ناکام گذاشته است.

مذاکرات غیرمستقیم و سناریوهای آینده

با این حال، مذاکرات غیرمستقیم ادامه دارد و دولت‌های منطقه برای جلوگیری از بازگشت جنگ تمام‌عیار تلاش می‌کنند. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی، در سفرهایی به پاکستان و عمان با این دو کشور میانجی رایزنی کرد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره میزان آمادگی تهران برای توافق اختلاف نظر دارند.

به ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا، جمهوری اسلامی همچنان در صورت دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، آماده توافق است. در مقابل، برخی مقام‌ها گفتند تهران برنامه‌هایی برای تشدید درگیری با هدف واداشتن واشینگتن به بازگشت به میز مذاکره تدوین کرده است. آن‌ها افزایش حملات به نفتکش‌هایی را که برای عبور از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض نمی‌پردازند، یکی از این برنامه‌ها عنوان کردند. چنین حملاتی می‌تواند قیمت سوخت و دیگر کالاها را افزایش دهد.