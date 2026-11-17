سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه تایید صلاحیت سنا، به کاهش ذخایر تسلیحاتی، فرسودگی ملوانان و پیامدهای تجاوز به ایران اعتراف کرد.

هانگ کائو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا و نامزد تصدی این سمت، در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنای آمریکا به تاثیرات و پیامدهای تجاوز علیه ایران بر منابع و توان عملیاتی نیروی دریایی واشنگتن اعتراف کرد. این موضوع در کنار نگرانی سناتورها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی، هزینه‌های جنگ بر دوش آمریکایی‌ها و فشار ماموریت‌های طولانی و وضعیت سلامت روان ملوانان، به محورهای اصلی این جلسه تبدیل شد.

چالش‌های تایید صلاحیت و معافیت کنگره

هانگ کائو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا که از حامیان وفادار دونالد ترامپ و کهنه‌سرباز جنگ است، امروز سه‌شنبه به وقت محلی در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در واشنگتن دی سی حضور یافت تا برای تصدی دائمی عالی‌ترین سمت نیروی دریایی این کشور تایید صلاحیت شود. این جلسه در شرایطی برگزار شد که واشنگتن با بی‌ثباتی و تنش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله آسوشیتدپرس، کائو همچنین با مانع دیگری روبه‌رو است. او برای تصدی این سمت به معافیت قانونی کنگره نیاز دارد. دلیل این نیاز این است که کمتر از هفت سال از زمان ترک خدمت فعالش در ارتش تروریستی آمریکا گذشته است.

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نگرانی‌های دو حزبی درباره سلامت ملوانان

با وجود اختلاف‌نظرهای عمیق درباره تجاوز علیه ایران، رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا نگرانی مشترکی را درباره تاثیر تجاوز نظامی جاری و مشکلات داخلی وزارت جنگ بر نیروی دریایی آمریکا ابراز کردند. راجر ویکر سناتور جمهوری‌خواه و رئیس این کمیته، در سخنانی گفت: ملوانان و تفنگداران دریایی ما بزرگ‌ترین سرمایه‌مان هستند، اما بدون حمایت کافی نمی‌توانند فشار ناشی از افزایش روزافزون سرعت و حجم عملیات‌ها را تحمل کنند. جک رید سناتور دموکرات نیز با ابراز نگرانی مشابه گفت که اختلالات ناشی از اقدامات مقام‌های ارشد، از جمله پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، پیام نادرستی به ملوانان و تفنگداران دریایی ما ارسال می‌کند.

پرسش‌های درباره حوادث زیردریایی و شفافیت

هانگ کائو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جریان تلاش برای رای اعتماد و تایید صلاحیت خود، با پرسش‌های صریح و انتقادی یک سناتور دموکرات درباره علت اطلاع ندادن نیروی دریایی به کنگره از برکناری تمامی اعضای تیم فرماندهی یک زیردریایی پس از وقوع برخوردی در زیر آب مواجه شد. جک رید سناتور ایالت رودآیلند و عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا، خاطرنشان کرد که با وجود الزام قانونی برای پاسخ‌گویی به کنگره، قانون‌گذاران هیچ اطلاعی درباره این حادثه دریافت نکرده‌اند. رید گفت: ما باید در اسرع وقت از جزئیات مطلع شویم. شما موظف به انجام این کار هستید، اما این کار را انجام ندادید. کائو افزود که یک حادثه نزدیک به وقوع سانحه در زیردریایی یواس‌اس ساوت داکوتا رخ داده و نیروی دریایی همچنان در حال بررسی ابعاد این اتفاق است. وی گفت که تیم فرماندهی این زیردریایی به اصول بنیادین نیروی دریایی، یعنی شرافت، شجاعت و تعهد، پایبند نبوده است.

بحران ذخایر تسلیحاتی و تولید موشک‌ها

ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی در جریان جلسه بررسی صلاحیت کائو، درباره نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی قانون‌گذاران پیرامون سلامت روان ملوانان از او توضیح خواست. این پرسش‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره فشار روانی خدمه و کمبود تدارکات در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن مطرح شد. این ناو جنگی پیش از بازگشت به بندر محل استقرار خود در سن‌دیگو در ماه اکتبر، طولانی‌ترین ماموریت عملیاتی تاریخ خود را در تجاوز علیه ایران پشت سر گذاشت. پس از طرح چندین پرسش پیاپی درباره تاثیر تجاوز اخیر آمریکا علیه ایران، کائو به میزان فشار واردشده بر منابع نیروی دریایی آمریکا در نتیجه حملات واشنگتن به تهران اذعان کرد. با این حال، کائو ادعا کرد که تولید موشک‌های کروز تاماهاوک و سایر تسلیحات افزایش یافته است. وی افزود: زمانی که من یونیفرم نظامی بر تن داشتم، سالانه تنها ۱۲۵ فروند موشک تاماهاوک تولید می‌کردیم. اما در حال حاضر، میزان تولید این موشک‌ها به بیش از ۶۰ فروند در ماه رسیده است.

اولویت‌های آینده و استفاده از مهمات قدیمی

هانگ کائو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه بررسی صلاحیت خود به سناتورها گفت که احیای صنعت کشتی‌سازی را در اولویت قرار خواهد داد تا شمار ناوهای جنگی ناوگان این کشور افزایش یابد. کائو همچنین گفت که تلاش‌هایی برای افزایش تولید موشک‌های رهگیر مورد استفاده ناوهای نیروی دریایی آمریکا به منظور انهدام موشک‌های ورودی در جریان است. وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود که نیروی دریایی آمریکا از مهمات تاریخ‌مصرف‌گذشته نیز استفاده می‌کند. کائو مشخص نکرد که منظورش کدام نوع مهمات است اما گفت: تاریخ مصرف برخی از این مهمات را مجددا ثبت کرده‌ایم و به این ترتیب می‌توانیم از مهمات تاریخ‌مصرف‌گذشته استفاده کنیم.