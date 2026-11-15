اعتراف متهم جنایت گلبهار در کمتر از ۱۰ روز و صدور کیفرخواست قضایی

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از شناسایی و اعتراف متهم پرونده جنایی گلبهار خبر داد. تحقیقات تخصصی در کمتر از ۱۰ روز به صدور کیفرخواست ختم شد و پرونده به دادگاه ارسال گردید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی از بازگشایی سریع پرونده جنایت تلخ در شهرستان گلبهار خبر داد و توضیح داد که اقدامات گسترده‌ای با هدف شناسایی عاملان این جنایت آغاز شده است. نیروی انتظامی و دادستانی شهرستان گلبهار با هماهنگی کامل، تحقیقات تخصصی و عملیاتی را برای کشف ابعاد مختلف این ماجرا انجام دادند.

شناسایی متهم و اعتراف سریع قضایی

با پیگیری‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و انتظامی، متهم این پرونده شناسایی و به جرم خود اعتراف کرد. پس از شناسایی متهم، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده با انجام تحقیقات جامع و همه‌جانبه، بررسی مستندات و ادله موجود را دنبال کرد.

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این فرآیند با سرعت و دقت بالا انجام شد و اقدامات قانونی مورد نیاز برای تکمیل تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفت. حضور قاطعانه نیروی انتظامی در کنار هماهنگی دقیق دادستانی، نقش مهمی در تسریع فرآیند کشف حقیقت و رسیدن به عدالت ایفا نمود.

صدور کیفرخواست در کمتر از ده روز

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در روز یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد که تلاش‌های صورت‌گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی منجر به نتایج چشمگیر شد. تحقیقات دقیق و همه‌جانبه نشان داد که فرآیند کشف جرم می‌تواند با سرعت بسیار بالایی پیش برود.

در کم‌تر از ۱۰ روز از زمان آغاز رسیدگی قضایی، پرونده پس از تکمیل تحقیقات، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شد. صدور کیفرخواست نیز به سرعت و با دقت انجام گرفت تا پرونده آماده رسیدگی نهایی شود.

این سرعت عمل در رسیدگی قضایی نشان‌دهنده کارآمدی نهادهای انتظامی و قضایی در برخورد با جرائم سنگین است. صدور کیفرخواست گام مهمی در جهت ادامه فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نهایی توسط قوه قضاییه بود.

آینده پرونده و تصمیمات دادگاه

پس از تکمیل تمامی مراحل مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه ارسال شد. این انتقال پرونده به محکمه، مرحله نهایی را در مسیر تحقق عدالت و اجرای قانون مشخص می‌کند.

انتظار می‌رود دادگاه با بررسی مجدد ادله و مدارک، تصمیم نهایی را برای متهم اتخاذ کند. سرعت بالای عملیات پلیسی و قضایی در این پرونده الگویی موفق برای سایر موارد مشابه ایجاد کرده است.