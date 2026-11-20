محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان رسما اعتراف کرد که پس از حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ اسرائیل، از ایران خواسته واکنش نظامی نشان ندهد.

محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه در مصاحبه‌ای صریح اعتراف کرد که در آغاز درگیری‌ها از جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود تا در برابر حملات ایالات متحده و اسرائیل واکنشی نشان ندهد. این مقام عالی‌رتبه پاکستانی که پیش‌تر خود را میانجی پایان جنگ معرفی کرده بود، تایید نمود که اسلام‌آباد ترجیح داده بود تهران حملات متجاوزان را تلافی نکند. این ادعا همسو با مواضع واشنگتن و تل‌آویو صورت گرفت و نشان می‌دهد که دیپلماسی پاکستان در این مقطع تاریخی متفاوت از مواضع رسمی آن بوده است.

جزئیات تماس تلفنی با عبدالله عراقچی

محمد اسحاق دار با اعلام اینکه پاکستان در اولین روز جنگ یعنی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) اسرائیل را بابت حمله محکوم کرد، به اقدام بعدی خود اشاره نمود. وی در گفتگو با شبکه یورو نیوز توضیح داد که بلافاصله پس از محکومیت، با عبدالله عراقچی مقام عالی ایرانی تماس گرفت. پیام اصلی او در این تماس درخواست خویشتنداری و عدم واکنش به این حمله نظامی بود. دار تصریح کرد که هدف از این تماس جلوگیری از درگیری گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بوده است.

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مخالفت با حملات انتقامی ایران به کشورهای منطقه

وزیر خارجه پاکستان در ادامه اظهارات خود یادآوری کرد که به عبدالله عراقچی هشدار داده بود به کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس حمله نکند. او با ابراز تاسف تایید نمود که متاسفانه این هشدار در عمل نادیده گرفته شد و حملاتی به این مناطق صورت گرفت. محمد اسحاق دار مدعی شد که ایران در آن مقطع ادعا کرده بود حملات خود را صرفا به پایگاه‌های آمریکایی محدود کرده و نه به کشورهای همسایه. این ادعای مقام پاکستانی نقض آشکار از درخواست اولیه اسلام‌آباد برای پرهیز از هرگونه تنش نظامی بیشتر بود.

نقش میانجی‌گری و انتخاب مشترک طرفین در درگیری

محمد اسحاق دار در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر نقش میانجی‌گرانه پاکستان در این تنش‌های پیچیده تاکید کرد. وی عنوان نمود که ایران میان گزینه‌های مسقط و اسلام‌آباد یکی را برای میانجی‌گری انتخاب کرده بود. همچنین ایالات متحده نیز میان دوحه و اسلام‌آباد به انتخاب خود پرداخت و پاکستان را برگزید. او گفت که اسلام‌آباد در انتخاب هر دو طرف مشترک بود و از این اعتماد مشترک قدردانی می‌کند. این بیانیه نشان می‌دهد که پاکستان خود را تنها بازیگر موثر در مذاکرات و کاهش تنش‌ها می‌داند.

واکنش فرمانده قرارگاه خاتم به تهدیدات آمریکایی

در همین حال فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در بیانیتهای خود هشدار داد که در صورت تعرض دشمن به زیرساخت‌های حیاتی کشور، ایران پاسخ مشابه خواهد داد. این مقام نظامی تاکید کرد که زیرساخت‌های دشمنان نیز هدف قرار خواهد گرفت اگر اقدامی علیه منافع ملی صورت بگیرد. این هشدار نظامی نشان می‌دهد که تهران هیچگونه تعهدی به خویشتنداری در برابر تجاوزات مستقیم ندارد. فرمانده قرارگاه خاتم بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع از منافع استراتژیک کشور در هر شرایطی تاکید ورزید.

تایید وزارت خارجه و هشدار پزشکیان درباره فشارها

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه را به شدت محکوم کرد. این اقدام دیپلماتیک تاییدی بر مواضع سختگیرانه تهران در قبال تجاوزات نظامی است.与此同时، سید مصطفی پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد که کشور در معرض فشارهای اقتصادی و فرهنگی در کنار جنگ نظامی قرار دارد. وی مدیریت مصرف انرژی را از اولویت‌های کلیدی دولت در شرایط فعلی اعلام نمود تا آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها کاهش یابد.