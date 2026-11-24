گسترش اعتصاب غذای "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در ۶۷ زندان ایران و همزمانی آن با تجمع در مالمو سوئد؛ جزئیات احکام اعدام اخیر و واکنش‌های مدنی و بین‌المللی.

زندانیان عضو کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در صد و چهل‌وهشتمین هفته این اعتصابات سراسری، هم‌زمان در ۶۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند. این حرکت اعتراضی گسترده در حالی شکل گرفته که کارزار در بیانیه سوم آذر خود اعلام کرده است در آبان‌ماه بیش از ۸۱ نفر و در هفته گذشته دست‌کم ۲۹ زندانی در ایران اعدام شده‌اند. این رویداد نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌ها میان فعالان مدنی و نهادهای قضایی در سال جاری است.

جزئیات اعتصاب سراسری و لیست زندان‌های درگیر

اعضای کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در این هفته در لیست طولانی‌ای از مراکز اصلاحی و تربیتی سراسر کشور فعال هستند. زندان‌های مطرح شده شامل اراک، اردبیل، ارومیه، لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبزوار، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزل‌حصار، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود، قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشگین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نورآباد ممسنی، نیشابور، یاسوج و یزد است. این لیست شامل بندهای زنان و مردان در بسیاری از این مراکز می‌شود.

Also read اختلاف در نهادهای امنیتی اسرائیل بر سر ضرورت حمله به ایران

این اعتصاب‌ها که از بهمن ۱۴۰۲ با زندانیان در قزل‌حصار و اوین آغاز شد، اکنون به یک نماد گسترده برای اعتراض به سیاست‌های مجازات اعدام تبدیل شده است. فعالان مدنی تاکید دارند که این اقدام خشم ساکنان و خانواده‌های زندانیان را نسبت به افزایش نرخ اعدام‌ها بیان می‌کند و خواستار توقف فوری این روند هستند.

همبستگی بین‌المللی و واکنش‌های مردمی در خارج از کشور

هم‌زمان با اعتصاب غذای زندانیان در داخل، شماری از ایرانیان در شهر مالمو در جنوب سوئد با برپایی چادر و اعتصاب غذا، با زندانیان معترض به اعدام اعلام همبستگی کردند. کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد در تاریخ سوم آذر اقدام به برپایی چادر اعتراضی در این شهر کرد و اعضای آن نیز دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام نشان‌دهنده گسترش موج اعتراضات به خارج از مرزهای ایران است.

در داخل کشور نیز تجمع‌هایی در شهر رشت برگزار شد که در آن تجمع‌کنندگان عکس شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، از جمله منوچهر فلاح، پیمان فرح‌آور و زهرا شهباز طبری را در دست داشتند. این اقدامات نشان می‌دهد که حمایت از زندانیان سیاسی و معترضان به اعدام، پدیده‌ای فرامرزی و پیچیده در فضای عمومی ایران و جوامع دیاسپورا است.

تهدیدات حقوقی، احکام جدید و خواستارهای مدنی

اعضای کارزار از مردم و نهادهای مدنی خواستند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران، دو زندانی سیاسی، تلاش کنند. این در حالی است که کارزار در بیانیه این هفته به احکام اعدام پنج نفر در سه پرونده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. این پنج نفر حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری هستند که نام برخی از آنان در متن اصلی به صورت ناقص یا با تکرار ذکر شده است اما هویت آن‌ها به عنوان قربانیان احتمالی این پرونده‌ها شناخته می‌شود.

اعضای کارزار هشدار دادند که ادامه صدور احکام مرگ، جان زندانیان با اتهام‌های عمومی و سیاسی، به‌ویژه بازداشت‌شدگان اعتراضات، را تهدید می‌کند. این گروه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها و نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض اعدام شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، در همبستگی با زندانیان اعتصاب غذای ۲۴ ساعته‌ای را آغاز کرد و بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها تاکید نمود.

پس‌زمینه حقوقی، پیش‌نویس کانادا و آمار خشونت علیه زنان

پیش‌نویسی که به ابتکار کانادا ارائه شد، به افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد و برای رای‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارجاع می‌شود. این گزارش در بستر نگرانی‌های گسترده‌تر بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تدوین شده است. همچنین گزارش‌هایی از آمار بالای زن‌کشی در ایران منتشر شده که نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران کشته شده‌اند.

در این آمار، در ۷۵ مورد عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است. ۱۲ نفر از قربانیان کمتر از ۱۸ سال داشتند و هشت نفر از این دختران به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی خود کشته شدند. سازمان حقوق بشر هانا نیز زمان و محل قتل هلیا فتاحی را سنندج و شامگاه ۳۰ آبان گزارش کرد و انگیزه آن را ناموسی دانست. این سازمان هشدار داد که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.