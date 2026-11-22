گزارش جامع درباره اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای مختلف، مسمومیت گروهی در نیشابور و تنش‌های امنیتی با بحرین و خلیج فارس.

در شرایطی که ایران با تشدید بحران سوخت و وخامت شدید اوضاع اقتصادی دست به گریبان است، گزارش‌های متعددی از گسترش اعتصابات صنفی در میان رانندگان و کامیون‌داران در سراسر کشور رسیده است.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که روز یکشنبه اول آذرماه، گروهی از کامیون‌داران در شهر شیراز دست از کار کشیدند و اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران نیز خبر از اعتصاب در شهرهای مختلفی همچون چابهار و دزفول داد. رانندگان در پیام‌های خود به وضوح از بی‌لیاقتی مسئولان و عدم توجه به درد مردم گلایه داشتند و یکی از آنان با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری کامیون، گفت که هزینه پنج لیتر روغن و پنج فیلتر به شصت و دو میلیون تومان رسیده است.

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این اعتراضات که توسط اتحادیه صنفی رانندگان حمایت می‌شود، به دلیل ثابت ماندن کرایه‌های حمل بار در حالی که بهای روغن، لاستیک و قطعات یدکی چندین برابر شده، شکل گرفته است. اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اعتصاب فریاد اعتراضی رانندگانی است که سال‌ها زیر بار گرانی و بی‌عدالتی کمر خم کرده‌اند و دیگر تاب تحمل شرایط طاقت‌فرسا را ندارند.

تحلیلگران سیاسی معتقدند تداوم این اعتراضات می‌تواند زمینه را برای همراهی سایر گروه‌های صنفی فراهم کند، هرچند حکومت با تهدید و سرکوب تلاش می‌کند از گسترش این اتحاد جلوگیری نماید. همزمان با تشدید تنش‌های صنفی، وضعیت بهداشتی و ایمنی در برخی نقاط کشور نیز نگران‌کننده شده است.

مسمومیت با الکل تقلبی در نیشابور و دستگیری عوامل

خبرگزاری‌های رسمی ایران در شامگاه شصت و سوم آبان ماه از بستری شدن سی نفر در نیشابور خبر دادند که بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان منتقل شده بودند. فرمانده انتظامی نیشابور اعلام کرد پلیس هشت نفر را به عنوان عوامل تهیه و توزیع این مشروبات شناسایی کرده است.

این رویداد نخستین مورد از این دست نیست و پیش‌تر در سال‌های اخیر، مسمومیت‌های گروهی مشابه در شهرهای دیگری چون دزفول، ایرانشهر و بمپور منجر به بستری شدن ده‌ها نفر و حتی فوت چندین نفر شده است. متانول یا الکل صنعتی که در این مشروبات وجود دارد، می‌تواند به بینایی و اندام‌های حیاتی آسیب جدی وارد کند و مرگبار باشد.

ممنوعیت خرید و فروش الکل در ایران باعث ایجاد بازار سیاه گسترده شده است و گزارش‌ها حاکی از رشد چشمگیری در مصرف الکل و افزایش پانزده تا پنجاه درصدی مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته است. در حوزه سیاست خارجی و تنش‌های منطقه‌ای، بحرین حملات اخیر ایران را غیرقانونی خواند و از شورای امنیت خواست برای اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ اقدامات قاطع انجام دهد.

تنش‌های منطقه‌ای و حملات متقابل در خلیج فارس

وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور شامگاه شصت و سوم آذر شماری از حملات را رهگیری کرد و یک تأسیسات صنعتی غیرنظامی در پی حمله دچار آتش‌سوزی شد. در مقابل، خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کردند که نیروهای نظامی ایران چهار پایگاه مورد استفاده آمریکا در بحرین را هدف قرار داده‌اند و سپاه پاسداران مدعی آسیب دیدن سیستم‌های پاتریوت و راداری شد، اما نیروی دریایی آمریکا و سنتکام این ادعاها را تکذیب کردند.

همچنین مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد دو نفتکش در خروجی خلیج فارس مورد حمله پرتابه قرار گرفتند و نیروی دریایی ارتش ایران نیز ادعا کرد یک نفتکش در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی آتش گرفته است. این رویدادهای پی در پی، نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه و تأثیر آن بر امنیت انرژی و کشتیرانی بین‌المللی است.