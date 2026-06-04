جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، در توافق با دادگاه به یک فقره جرم بابت نگهداری غیرقانونی اسناد حساس امنیت ملی اعتراف کرد و موافقت به پرداخت بیش از ۲ میلیون دلار جریمه نمود.
شبکه خبری سیانان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که انتظار میرود جان بولتون ، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ که اکنون به دشمن او تبدیل شده است، به جرم خود در خصوص سوءمدیریت اسناد طبقهبندی شده اعتراف کند.
این شبکه خبری به نقل از یک مقام مطلع گفت او قصد دارد به یک فقره جرم بابت نگهداری غیرقانونی اسناد حساس امنیت ملی اعتراف کند. به گفته یکی از منابع، او همچنین موافقت کرده است که بیش از ۲ میلیون دلار جریمه بپردازد. بولتون متهم است که اطلاعات حساسی را با دو نفر از بستگانش برای استفاده احتمالی در کتابی که در حال نوشتن آن بود، به اشتراک گذاشته است.
این اطلاعات شامل یادداشتهایی در مورد جلسات توجیهی اطلاعاتی و جلسات با مقامات ارشد دولتی و رهبران خارجی بود. سیانان در این زمینه نوشت: این توافق با دادگاه برای اعتراف ماهها پس از آن صورت میگیرد که دادستانهای مریلند، دشمن اصلی ترامپ را به دلیل نگهداری خاطرات دوران اول ریاست جمهوری ترامپ در خانهاش متهم کردند.
در نظام قضایی آمریکا، آنچه که به عنوان توافق برای اقرار جرم یا plea deal گفته میشود یعنی متهم و دادستان به توافق میرسند؛ متهم معمولاً به یک یا چند اتهام اعتراف میکند و در مقابل، دادستان از برخی اتهامات دیگر صرفنظر میکند یا مجازات سبکتری را میپذیرد. دادستانها، بولتون را به اشتراک گذاشتن بیش از هزار صفحه اطلاعات در مورد فعالیتهای روزمرهاش از طریق حساب ایمیل شخصیاش با دو فرد غیرمجاز که به گزارش سیانان همسر و دخترش هستند، متهم کردند.
بولتون که به مدت یک سال در دولت اول ترامپ خدمت کرد، در ابتدا به هشت فقره انتقال اطلاعات دفاع ملی و ده فقره نگهداری اطلاعات دفاع ملی متهم شد. ترامپ مدتها بود که خواستار دستگیری بولتون به دلیل کتاب خاطراتش در سال ۲۰۲۰ بود که به شدت از رئیس جمهور انتقاد میکرد و ادعا میکرد بولتون باید به زندان میرفت زیرا اطلاعات طبقهبندی شده در این کتاب وجود داشت.
کتاب جنجالی جان بولتون تحت عنوان اتاق بیضی (اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد) که در ایران نیز ترجمه شده است پس از کش و قوس های فراوان سیاسی و قضایی و به رغم تلاش های کاخ سفید برای جلوگیری از انتشار آن در اواسط سال ۲۰۲۰ منتشر شد. بولتون ۴۵۳ روز در دولت اول ترامپ مشاور امنیت ملی او بود و در اتاق بیضی شکل محل کار رئیس جمهوری آمریکا شاهد اتفاقات و تحولات مهمی در حلقه درونی دولت ترامپ و روابط امنیتی و خارجی اش بود.
این پرونده بار دیگر توجهات را به موضوع مدیریت اسناد طبقهبندی شده توسط مقامات سابق آمریکا جلب کرده است. بسیاری از کارشناسان حقوقی این توافق را یک پیروزی برای دادستانی میدانند، زیرا بولتون که زمانی یکی از نزدیکان ترامپ بود، اکنون به جرم خود اعتراف میکند. برخی نیز معتقدند این اعتراف میتواند بر روابط سیاسی آینده تأثیر بگذارد.
بولتون با این اعتراف عملاً مسئولیت نگهداری غیرقانونی اسناد را پذیرفته است، هرچند که اتهامات جدیتر مانند انتقال اطلاعات دفاع ملی از بین رفته است. این توافق همچنین نشاندهندهی رویکرد سختگیرانهی دولت آمریکا در قبال افشای اطلاعات طبقهبندی شده است. در مجموع، پرونده بولتون یکی از مهمترین پروندههای امنیت ملی در سالهای اخیر محسوب میشود
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