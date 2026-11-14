سرهنگ خدایی از دستگیری دختر و دوست‌پسرش در قتل پدر در تهرانپارس خبر داد. متهمان به دلیل اختلافات خانوادگی و با برنامه‌ریزی قبلی این جنایت را مرتکب شدند.

سرهنگ اصغر خدایی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از کشف پرونده‌ای جنایت‌آمیز در منطقه تهرانپارس خبر داد. این مقام انتظامی اعلام کرد که پلیس موفق به دستگیری دختر جوانی شد که در همدستی با دوست‌پسر خود، پدرش را در منزل مسکونی‌اش به قتل رسانده است. این اقدام جنایتکارانه پس از بررسی‌های دقیق کارآگاهان و با شناسایی انگیزه‌های خانوادگی پشت صحنه رخداد صورت پذیرفته است.

جزئیات صحنه جنایت و اقدامات اولیه

به گزارش پلیس، پس از اطلاع از وقوع قتل در یکی از مجتمع‌های مسکونی تهرانپارس، تیم‌های ویژه اداره دهم پلیس آگاهی و کارشناسان بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند. در اتاق خواب خانه‌ای که مردی دارای کسب‌وکار املاک در آن ساکن بود، جسد او با نشانه‌های اصابت گلوله یافت شد. پوکه‌های سلاح جنگی در اطراف جسد مشاهده و جمع‌آوری شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که هیچ‌گونه نشانه‌ای از ورود اجباری یا سرقت از منزل وجود ندارد و جنایت از سمت افراد آشنا رخ داده است.

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کشف انگیزه‌ها و شناسایی مظنونان

گواهی همسایگان مبنی بر شنیدن صدای تیراندازی و دیدن افراد ناشناس در محوطه مجتمع، در کنار شواهد موجود، به پلیس کمک کرد تا بر روی روابط خانوادگی مقتول تمرکز کند. این پیگیری‌ها منجر به شناسایی دختر خانواده به عنوان مظنون اصلی شد. در جریان بازجویی‌ها، این متهم اقرار کرد که با برنامه‌ریزی قبلی و با همدستی دوست‌پسرش، نقشه قتل پدرش را کشیده است. او مدعی شد که اختلافات عمیق بر سر موضوعات تحصیل، ازدواج و رفت‌وآمدها، انگیزه اصلی او برای انجام این کار بوده است.

جزئیات برنامه‌ریزی و دستگیری همدست

طبق اظهارات متهم، او برای اجرای نقشه قتل، مادرش را از خانه خارج کرده تا فضای لازم برای ورود دوست‌پسرش به آپارتمان فراهم شود. پس از اتمام کار و قتل پدر، همدست این دختر در محدوده خاوران شناسایی و دستگیر شد. مرد جوان نیز پس از مواجهه با مستندات پلیس و شواهد موجود، به مشارکت فعال در قتل عمد اعتراف کرد. سلاح اصلی مورد استفاده در این جنایت نیز توسط کارآگاهان کشف و برای انجام آزمایش‌های تخصصی و تشخیص هویت به مرکز تشخیص هویت ارسال شده است.

سرنوشت متهمان و وضعیت حقوقی پرونده

سرهنگ خدایی تأکید کرد که هر دو متهم با اتهام مشارکت در قتل عمد بازداشت شده‌اند. قرار بازداشت موقت برای هر دو صادر شده و آن‌ها در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار دارند. تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد تا جزئیات دقیق‌تری از چگونگی اجرای جنایت و سایر ابعاد آن روشن شود. این پرونده به عنوان نمونه‌ای از جنایات خانوادگی برنامه‌ریزی شده، در حال بررسی دقیق حقوقی است.