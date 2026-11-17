تجمعات اعتراضی در آبدانان پس از واژگونی اتوبوس کارکنان پالایشگاه دهلران، همزمان با فشار سیاسی محمد شیاع السودانی بر گروه‌های وابسته به ایران و تقابل منطقه‌ای در عراق شکل گرفته است.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شهروندان شهرستان آبدانان در استان ایلام، سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، به خیابان‌ها آمدند تا با اعتراض به واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران، خواستار تغییرات سیاسی شوند. این تجمع که با شعارهای anti-حکومتی همراه بود، نشان‌دهنده سطح بالای نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی و فساد در صنایع نفتی است.

جزئیات فنی تصادف و واکنش اولیه

اتوبوس حامل کارکنان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اویکو)، شامگاه ۲۳ آبان‌ماه، در مسیر بازگشت از دشت‌عباس دهلران به مورموری آبدانان، در محدوده سه‌گر و حوالی چاه‌های نفت واژگون شد. این وسیله نقلیه که حدود ۳۰ سرنشین داشت، پس از پایان شیفت کاری دچار حادثه شده که منجر به کشته شدن تعدادی از کارکنان پالایشگاه دهلران گردید. یارسان الفتی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، در تاریخ ۲۵ آبان اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اتوبوس فاقد گواهی معاینه فنی معتبر بوده و لاستیک‌های آن کاملاً فرسوده و بدون آج استاندارد بوده‌اند.

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در جریان این تجمعات، معترضان شعارهای متعددی را سر دادند که شامل "این آخرین نبرد است، پهلوی برمی‌گردد" و "جاوید شاه" بود. همچنین شعار "مرگ بر حیدر حیدر" که اشاره‌ای به نیروهای امنیتی و بسیجی است، از دیگر تراتی بود. معترضان همچنین با شعار "فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی"، خشم خود را نسبت به ساختار حکومت و وضعیت اقتصادی ابراز کردند. کنشگران معتقدند جمهوری اسلامی در بحبوحه تنش‌ها با آمریکا و اسرائیل، سعی دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از بروز دوباره خشم عمومی ناشی از بحران‌های فزاینده جلوگیری کند.

فشار سیاسی السودانی بر شبه‌نظامیان عراق

همزمان با این تحولات، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، سه‌شنبه ۲۶ آبان به نیروهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با کتائب حزب‌الله، قدرتمندترین متحد تهران در عراق، آماده شوند. کتائب حزب‌الله که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اتهام قاچاق نفت دولتی عراق را رد کرده است. زیدی بر فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده است نیروهای بیشتری در اطراف جرف الصخر مستقر کنند که شهری در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد و پایگاه اصلی کتائب حزب‌الله است.

تاکنون در پی تحقیقات درباره این پرونده، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شده‌اند. احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت تعهد علنی الزیدی به مقابله با کتائب حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، او را با مخاطرات بزرگ شخصی و سیاسی روبه‌رو می‌کند. او این رویارویی را آزمونی پرمخاطره برای اقتدار دولت خواند که پیامدهایش می‌تواند بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی باشد. الزیدی در ماه اوت اعلام کرد که از قرار دادن همه سلاح‌ها تحت کنترل دولت عقب‌نشینی نخواهد کرد و این رویارویی را ادامه خواهد داد، حتی اگر به قیمت جان او تمام شود.

تأثیرات منطقه‌ای و چالش‌های تاریخی

حمایت کتائب حزب‌الله از جمهوری اسلامی و حمله به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، منجر به بازداشت چندین فرمانده و عضو این گروه‌ها شده است. یک هفته پیش از این گزارش، نیروهای ویژه چهار عضو گروه‌های شبه‌نظامی را به اتهام تسهیل حملات به منافع آمریکا بازداشت کردند. این بازداشت‌ها با تهدید گروه النجبا به تلافی همراه بود و سیاستمداران ارشد شیعه را به مداخله برای کاهش تنش‌ها واداشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با بازگشت نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، به قدرت، راه را برای انتخاب الزیدی هموار کرد. ائتلافی از گروه‌های شیعه که جمهوری اسلامی به درجات مختلف بر آن‌ها نفوذ دارد، بر سر نخست‌وزیری او به توافق رسید. جوانی نسبی و پیشینه تجاری الزیدی، او را به گزینه‌ای جایگزین برای چهره‌های جاافتاده سیاسی بدل کرد. با این حال، او نیز مانند دیگر رهبران عراق باید در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کند، زیرا تهران طی سال‌ها از طریق پیوند با شبه‌نظامیان و سیاستمداران شیعه، نفوذ گسترده‌ای در این کشور به دست آورده است.