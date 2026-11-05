در اعتراضات پنج‌شنبه ۱۴ آبان فرانسه، ۲۷۰ هزار نفر در خیابان‌ها حضور یافتند. درگیری‌های پاریس و لیون با پلیس و کاهش تولید برق هسته‌ای، نکات کلیدی این رویداد بودند.

اعتراضات سراسری و اعتصاب کارکنان بخش عمومی در فرانسه در روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان راه‌اندازی شد که چالشی جدید برای امانوئل مکرون ریاست جمهوری این کشور محسوب می‌شود. این تجمعات که توسط اتحادیه‌های کارگری و با حمایت گروه‌های دانشجویی برگزار شده بود، در شهرهای مختلف این کشور گسترش یافت و منجر به درگیری‌های جدی در پاریس و لیون با نیروهای پلیس گردید. اعتراضات با هدف مقابله با پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفت و نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از وضعیت خدمات عمومی و آموزشی است.

گزارش آماری شرکت‌کنندگان در اعتراضات

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که تا ظهر پنج‌شنبه ۲۷۰ هزار نفر در سراسر کشور در این اعتراضات شرکت داشته‌اند. این آمار رسمی شامل شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اصلی پاریس که در بعدازظهر برگزار شد، نمی‌گردد. سوفی بینه دبیرکل اتحادیه کارگری CGT پیش از شروع راهپیمایی پاریس، شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرده است. او تأکید نمود که دولت تلاش کرده مانع برگزاری این تجمع‌ها شود اما اعتراضات از همیشه گسترده‌تر برگزار شده است.

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تحلیل دلایل اصلی مطالبات و شعارها

جلال ایجادی جامعه‌شناس افزایش قدرت خرید و دستمزدها را از جمله مطالبات اصلی معترضان دانست. او بر ضرورت افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تأکید داشت. اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و نیروهای چپ به طور کامل از این اعتراضات حمایت می‌کنند. در لیون یکی از پلاکاردهای معترضان حاوی این شعار بود که دانش‌آموزان بازنشستگان دانشجویان و کارگران همه با هم متحد هستند و پیروزی در گرو اتحاد است.

جزئیات درگیری‌های خشن و واکنش پلیس

راهپیمایی پاریس ابتدا با فضایی آرام و همراه با خواندن سرود ملی فرانسه آغاز شد اما حدود دو ساعت بعد شماری از افراد در صفوف جلویی با پلیس درگیر شدند. ماموران انتظامی در پاسخ به این درگیری‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کردند. در لیون نیز پلیس ضدشورش گاز اشک‌آور شلیک کرد و به سوی گروهی از معترضان یورش برد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد نیروهای پلیس با چند صد معترض تندرو روبه‌رو شدند و با وجود مهار خشونت‌ها تنش‌ها همچنان بالا بود.

پیامدهای امنیتی و اختلال در حمل و نقل

پرتاب مواد آتش‌بازی باعث آتش‌سوزی در دبیرستانی نزدیک شهر تولوز در جنوب غربی فرانسه شد که ادوارد ژوفره وزیر آموزش این اقدام را رسوایی مطلق خواند. در پاریس دانش‌آموزان دبیرستانی با قرار دادن سطل‌های زباله خیابانی را مسدود کردند و با پلیس ضدشورش روبه‌رو شدند. این اعتراضات باعث کاهش تولید برق هسته‌ای فرانسه در ساعات اولیه پنج‌شنبه شد اما اختلال عمده‌ای در شبکه حمل و نقل گزارش نشد.

تهدیدات امنیتی برای پروازهای هوایی اروپا

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد که تهدیدات امنیتی پروازهای مسافربری در کشورهای مختلف اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. این تهدیدها به فرودهای برنامه‌ریزی نشده بازرسی‌های امنیتی و توقف برخی پروازها منجر شده است. نیروی هوایی بلغارستان اعلام کرد جنگنده‌های این کشور سه هواپیمای مسافربری را اسکورت کردند. در اسپانیا سه ایمیل تهدیدآمیز دریافت شد که چهار پرواز ورودی ایبریا و دو پرواز خروجی ایر اروپا را تحت تاثیر قرار داد. جنگنده‌های ایتالیا هواپیمای فن‌ایر را اسکورت کردند و پرواز لوت لهستانی پس از هشدار امنیتی به مقصد رسید.