اعتراضات آبان ۹۸: تحلیل آمار قربانیان و مکانیسم سرکوب در ایران

بررسی جامع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با تمرکز بر آمار کشته‌شدگان، قطع اینترنت و واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب گسترده در شهرهای ایران.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان یکی از نقاط عطف کلیدی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، عمق شکاف میان جامعه و حکومت را آشکار ساخت. این رخداد نشان داد که ساختار سیاسی ایران برای حفظ کنترل خود، تا چه حد در استفاده از خشونت سازمان‌یافته آمادگی دارد. واقعه آبان ۹۸ را نباید تنها به عنوان یک واکنش خیابانی به تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش قیمت بنزین تعبیر کرد.

جرقه افزایش قیمت بنزین و انباشت بحران‌ها

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ناگهانی قیمت بنزین، موج اعتراضات در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. بر اساس این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌ای از هزار تومان به هزار و پانصد تومان و قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت. این اقدام در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا، سقوط ارزش ریال، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش بیکاری قرار داشت.

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تجربه اعتراضات دی ۱۳۹۶ نشان داده بود که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت فراتر رفته و بخش‌هایی از جامعه، کلیت ساختار سیاسی را مسئول وضعیت موجود می‌دانستند. در آبان ۹۸ نیز مطالبات اقتصادی به سرعت جای خود را به شعارهای سیاسی و ضدحکومتی دادند. شعارهای ضدحکومتی در شهرهای مختلف نشان داد که نارضایتی از عملکرد دولت حسن روحانی فراتر رفته و کلیت نظام سیاسی را هدف گرفته است.

گسترش اعتراضات در ۲۹ استان و کانون‌های اصلی

اعتراضات در فاصله زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان به ۲۹ استان کشور گسترش یافت. تهران، کرج، شیراز، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، ماهشهر و بهبهان از جمله کانون‌های مهم اعتراضات بودند. در برخی مناطق، معترضان با مسدود کردن خیابان‌ها، شماری از بانک‌ها، خودروها، پمپ‌بنزین‌ها و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند.

حکومت در پاسخ به این تحولات، از نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی برای متوقف کردن اعتراضات استفاده کرد. گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به معترضان، استفاده از سلاح جنگی و کشته‌شدن افراد غیرمسلح منتشر شد. شدت سرکوب در همه استان‌ها یکسان نبود و استان‌های خوزستان و کرمانشاه از جمله مناطقی بودند که آمار بالایی از کشته‌شدگان در آن‌ها گزارش شده بود.

تحلیل تراژدی ماهش‌شهر و آمارهای مناقشه‌برانگیز

در میان مناطق مختلف، ماهش‌شهر یکی از خونین‌ترین صحنه‌های اعتراضات بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که گروهی از معترضان در جریان درگیری‌ها به نیزارهای اطراف منطقه پناه بردند. نیروهای امنیتی با استفاده از خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین به سوی آنان شلیک کردند. ایران‌وایر به نقل از یک مقام محلی، شمار کشته‌شدگان ماهش‌شهر را ۱۴۸ نفر اعلام کرد.

وزارت خارجه آمریکا نیز در آبان ۱۳۹۹ از کشته‌شدن احتمالی ۱۴۸ غیرنظامی در این منطقه سخن گفت و دو مقام امنیتی خوزستان را تحریم کرد. در بیانیه آمریکا جزئیات تکان‌دهنده‌ای از واقعه مطرح شده بود: شلیک تک‌تیراندازها از پشت‌بام‌ها، تعقیب معترضان با خودروهای زرهی، محاصره معترضان در نیزارها، شلیک مسلسل به سوی افراد پناه‌گرفته و تیراندازی به افرادی که قصد خروج داشتند.

آمار کلی قربانیان همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است. عفو بین‌الملل ابتدا کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر را مستند کرد و در به‌روزرسانی بعدی این رقم را به ۳۲۳ نفر رساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از گزارش‌های تأییدنشده درباره بیش از ۴۰۰ کشته سخن گفت. در مقابل، گزارش تحقیقی رویترز در دوم دی ۱۳۹۸، به نقل از سه مقام ناشناس وزارت کشور جمهوری اسلامی، شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.

قطع اینترنت و مسئولیت‌های عالی حکومت

یکی از مهم‌ترین ابعاد سرکوب آبان، قطع تقریباً سراسری اینترنت بود. از بعدازظهر ۲۵ آبان، دسترسی به اینترنت جهانی به شدت محدود شد و سطح اتصال کشور در مقطعی به حدود پنج درصد وضعیت عادی رسید. این اقدام پیامد مستقیم آن بود که انتشار تصاویر سرکوب دشوار شد، ارتباط خانواده‌ها مختل گردید و امکان مستندسازی مستقل محدود شد.

در حالی که اینترنت جهانی قطع شده بود، بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات و خدمات داخلی همچنان فعالیت می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد که خاموشی ارتباطات بین‌المللی، اقدامی سازمان‌یافته و هدفمند بود. مسئولیت سرکوب آبان را نمی‌توان تنها به رفتار ماموران حاضر در خیابان محدود کرد. گزارش رویترز از جلسه علی خامنه‌ای با مقام‌های ارشد حکومتی و امنیتی در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ و دستور برخورد قاطع برای پایان دادن به اعتراضات، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت سطوح عالی قدرت مطرح می‌کند.

بازداشت‌های گسترده و پیگرد قضایی معترضان

سرکوب با پایان اعتراضات خیابانی خاتمه نیافت. عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از هفت هزار نفر، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، محرومیت از وکیل و تهدید خانواده‌های قربانیان گزارش داد. پرونده سه معترض، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، که به اعدام محکوم شدند و اجرای حکمشان پس از اعتراضات گسترده متوقف شد، نمونه‌ای از ادامه برخورد قضایی با معترضان بود.

عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی خود با عنوان "له‌کردن انسانیت"، مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات را مستند کرد. بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار نفر، شامل مردان، زنان و کودکان، در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند. وزارت کشور ایران همچنین در تصمیمات خود درباره قطع اینترنت و مواضع عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، نقشی کلیدی ایفا کرد.