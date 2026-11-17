کارزار نه به اعدام با پیوستن زندان نورآباد ممسنی، دامنه اعتصاب غذای زندانیان را به ۶۷ زندان رساند. همزمان با سالگرد آبان‌۹۸، احکام اعدام پیمان فرح‌آور و دیگر فعالان مورد بررسی است.

کارزار "نه به اعدام" با اعلام پیوستن زندان نورآباد ممسنی در استان فارس به این حرکت، دامنه اقدامات خود را به ۶۷ زندان در سراسر ایران گسترش داد. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده توسط این کارزار، زندانیان در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در تمام این مراکز بازداشتی دست به اعتصاب غذا زدند. این اقدام هماهنگ همزمان با هفتمین سالگرد شروع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انجام شده است که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود.

نویسندگان بیانیه این کارزار با یادبود جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان آن رویداد، به آمار دقیقی از فجایع آن ایام اشاره کردند. آن‌ها خاطرنشان ساختند که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ۱۵۰۰ معترض کشته شدند و ۱۰ هزار شهروند به بازداشت محکوم شدند. کارزار ضمن انتقاد شدید از روند فعلی قضایی، این ارقام را بهانه‌ای برای توقف سیاست‌های سرکوبگرانه دانست و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.

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جزئیات احکام اعدام و نام‌های جدید

بیانیه کارزار با تمرکز بر پرونده‌های خاص، به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان آبان ۹۸ پرداخت. اگرچه اجرای حکم اعدام شماری از این افراد در سال‌های گذشته با فشار افکار عمومی متوقف شده بود، اما کارزار اعلام کرد که این روند همچنان ادامه دارد. یکی از برجسته‌ترین موارد ذکر شده در این بیانیه، پیمان فرح‌آور است که حکم اعدام وی در زندان لاکان رشت ابلاغ شده و خطری جدی و فوری او را تهدید می‌کند.

علاوه بر پیمان فرح‌آور، کارزار از صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر نیز خبر داد. محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرین‌شهر اصفهان، که هر دو از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند، نیز هدف این حکم‌ها قرار گرفته‌اند. اعضای کارزار "نه به اعدام" این احکام را نه تنها به عنوان مجازات فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب گسترده‌تر معترضان و خاموش کردن صدای مخالفان ارزیابی کردند.

آمار اعدام‌ها و مرگ مشکوک پیمان صالحی

بیانیه این گروه با ارائه آمار تلخی از وضعیت حقوق بشر در زندان‌ها، عنوان کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۶۰۷ زندانی اعدام شده‌اند. این آمار شامل ۲۱ زن نیز می‌شود که نشان‌دهنده گستردگی اعمال مجازات اعدام در طیف‌های مختلف جامعه زندانیان است. کارزار با انتشار این اعداد، هشدار داد که روند کاهشی اعدام‌ها در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری در حال طی شدن است و هرگونه تعلل در توقف آن پیامدهای انسانی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

یکی دیگر از موارد حساس مطرح شده در این بیانیه، مرگ پیمان صالحی، برنامه‌نویس ساکن تهران و شهروند کُرد اهل بوکان است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، صالحی در تاریخ ۱۸ آبان توسط اداره اطلاعات تهران بازداشت شد. پیکر او تنها دو روز پس از بازداشت با آثار ضرب‌وجرح آشکار به خانواده‌اش تحویل داده شد. این رویداد جدیدترین مورد در فهرست موارد مشکوک به مرگ در بازداشتگاه‌هاست که نگرانی‌ها را درباره شرایط نگهداری زندانیان افزایش داده است.

واکنش‌های مدنی و لیست کامل زندان‌ها

گسترش این حرکت فراتر از دیوارهای زندان‌ها رفته است. شماری از تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بازنشستگان با صدور بیانیه‌های همزادپنداری، از اعتصاب غذا حمایت کردند. در شهرهای رشت، شوش و تهران نیز بازنشستگان با شعارهای مخالف اعدام در خیابان‌ها حضور یافتند. کارزار "نه به اعدام" از شهروندان، تشکل‌های صنفی، کارگران و فعالان سیاسی و مدنی خواسته است تا با پیوستن به این حرکت، فشار بیشتری بر مقامات قضایی وارد کنند.

فهرست ۶۷ زندانی که در اعتصاب غذا مشارکت دارند، شامل مراکز بازداشتی مهمی در سراسر کشور است. این فهرست شامل زندان‌های اوین، قزلحصار، کرج، فردیس، تهران بزرگ، قرچک، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرم‌آباد، بروجرد، یاسوج، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز، فیروزآباد فارس، دهدشت، زاهدان، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مرکزی بیرجند، مشهد، گرگان، سبزوار، گنبدکاووس، قائم‌شهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزل‌آباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج، کامیاران، ایلام، کرمان، بروجن، نیشابور، گچساران، نور، ایرانشهر، بندرعباس، ضیابر صومعه‌سرا، دره‌شهر ایلام، مشگین‌شهر و نورآباد ممسنی است.