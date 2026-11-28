زن جوان مشهدی با اعتراف به قتل شوهر ۳۴ ساله‌اش در بلوار نبوت، دستگیر شد. پرونده در اختیار قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان پلیس جنایی قرار گرفت.

بامداد روز گذشته، زن جوانی با تماس با پلیس ۱۱۰، گزارش داد که همسرش را در منزل مسکونی خود در بلوار نبوت به قتل رسانده است. بلافاصله عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند و پس از تأیید صحت خبر، موضوع را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد منتقل کردند. دقایقی بعد دکتر صادق صفری به همراه گروهی از کارآگاهان پلیس جنایی مشهد برای بررسی دقیق صحنه جرم حرکت کردند.

جزئیات صحنه جرم و بررسی‌های اولیه

بررسی‌های مقدماتی نشان داد که چندین ساعت از مرگ مرد ۳۴ ساله می‌گذرد. جسد این مرد درون پتویی قرار داشت که اطراف آن با ۳ شال از ناحیه پا، کمر و سر بسته شده بود. این وضعیت نشان‌دهنده تلاش متهم برای پنهان کردن هویت یا محل جسد پیش از تماس با پلیس بود.

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اعتراف صریح متهم و انگیزه ارتکاب جرم

ز-ر، زن ۲۹ ساله‌ای که ارتکاب قتل را به صراحت پذیرفته بود، در صحنه جنایت توضیحاتی درباره انگیزه خود ارائه داد. وی اظهار داشت که همسرش مغازه مواد غذایی را از پدرش اجاره کرده و دختری از اتباع خارجی نیز در آنجا کار می‌کرد. او مدعی شد که متوجه روابط نامتعارف شوهرش با آن دختر شده بود.

این زن افزود که قبل از این ماجرا نیز به رفت‌وآمدهای همسرش سوءظن داشت، اما هنگامی که با بررسی تصاویر دوربین مداربسته و با دسترسی به رمز آن، به یقین رسید که همسرش خیانت می‌کند، موضوع را با او مطرح کرد. شوهرش ابتدا موضوع را انکار کرد، اما پس از متوجه شدن آگاهی او از ماجرا، دختر خارجی را اخراج کرد و وعاد نکرد.

تفاسیر پلیس جنایی و اقدامات قضایی

با وجود وعده همسر سابق، وی مدتی بعد دوباره به خیانت‌هایش ادامه داد و با زنان دیگری نیز وارد روابط غیراخلاقی شد. این زن که دارای دختری ۷ ساله بود، از این وضعیت به شدت آزار می‌دید. سرانجام در جمعه شب، همسرش با وضعیتی ناپایدار به خانه بازگشت که نمی‌توانست به راحتی روی پاهایش بایستد.

پس از مشاجره، شوهرش چاقویی برداشت و به سمت او حمله ور شد. ز-ر مدعی شد که چون شوهرش تلوتلو می‌خورد، او را با یک ضربه هل داد. زمانی که شوهرش به دمر افتاد، وی از پشت سر گلویش را فشار داد تا خفه شود. پس از مرگ شوهرش، وی ابتدا جسد را در پتو پیچید و سپس به پلیس ۱۱۰ تماس گرفت.

سرنوشت پرونده و دستور بازداشت متهم

پس از اعترافات صریح متهم، مقام قضایی از او خواست صحنه جنایت را بازسازی کند. دستور بازداشت ز-ر از سوی قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد. او برای انجام تحقیقات بیشتر و بررسی ادعاهایش درباره انگیزه ارتکاب قتل، در اختیار کارآگاهان پلیس جنایی مشهد قرار گرفت.

بررسی‌های تخصصی برای کشف زوایای پنهان این جنایت وحشتناک، زیر نظر سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) همچنان ادامه دارد تا ابعاد کامل و جزئیات دقیق این پرونده جنایی در مشهد مشخص شود.