پدر و مادر هلیا فتاحی در سنندج به قتل دخترشان اعتراف کردند. دولت ایران وعده ارائه لایحه رومینا برای اصلاح قوانین قتل عمد را پس از عدم توافق با مجلس داده است.

پلیس آگاهی کردستان اعلام کرد که پدر و مادر " هلیا فتاحی" به اتهام قتل دخترشان در شهر سنندج بازداشت و به جرم خود اعتراف کرده‌اند. رییس پلیس آگاهی استان کردستان در تشریح جزئیات پرونده بیان داشت که والدین متهم، انگیزه ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند. این اتفاق در ادامه گزارش‌های متعدد درباره آمار بالای زنان‌کشی در ایران رخ داده است که توجه نهادهای حقوقی و سیاسی را به خود جلب کرده است.

تحقیقات پلیس و تایید وقوع قتل در سنندج

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از اعلام مرگ مشکوک هلیا فتاحی در یکی از محله‌های سنندج، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی به سرعت در محل حضور یافتند. کارآگاهان با هماهنگی مراجع قضایی و پس از انجام بررسی‌های میدانی دقیق، وقوع قتل را تایید کردند. عبدی، مقام مسئول پلیس، توضیح داد که تحقیقات منجر به شناسایی و بازداشت پدر و مادر این دختر جوان شد و پس از پایان تحقیقات اولیه، پرونده به همراه متهمان به مراجع قضایی معرفی گردید.

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انتشار شایعات و تاکتیک‌های سیاسی دولت

در فضای مجازی ادعاهایی مبنی بر خوراندن قرص توسط والدین به هلیا فتاحی مطرح شده است، اما مقامات رسمی این موضوع را تایید نکرده‌اند. رسانه رکنا گزارش داده که تحقیقات پلیس و بازپرس پرونده درباره چگونگی دقیق وقوع قتل و انگیزه آن همچنان ادامه دارد. در مقابل، "فاطمه مهاجرانی"، سخن‌گوی دولت، از بررسی برنامه ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده خبر داده است و اعلام کرده در صورت عدم توافق مجلس با اصلاحات، لایحه رومینا به پارلمان فرستاده خواهد شد.

تاریخچه لایحه رومینا و اصلاحات قانون مجازات

لایحه پیشنهادی دولت که به نام "رومینا اشرفی" شناخته می‌شود، در خرداد ۱۳۹۹ و پس از کشته شدن این دختر نوجوان توسط پدرش، مطرح گردید. این لایحه هدفمندانه برای اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی طراحی شده است که مستقیماً با مجازات قتل عمد و ضرب و جرح عمدی مرتبط هستند. دولت ایران بر این باور است که این تغییرات قانونی می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده موثر برای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی عمل کند.

مواضع مقامات زن و خانواده و روند قانونگذاری

"زهرا بهروزآذر"، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده است که دولت به دنبال تصویب قانونی بازدارنده برای حمایت از زنان است. او تاکید کرد تا زمانی که متن اصلاح‌شده مورد توافق نهایی بین دولت و مجلس قرار نگیرد، قوه مجریه بر پس‌گرفتن نسخه قبلی قانون پافشاری خواهد کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که فرآیند قانونگذاری در این حوزه همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است و تعیین تکلیف نهایی لایحه حمایت از زنان در انتظار تصمیم‌گیری‌های بعدی نهادهای قانون‌گذار است.