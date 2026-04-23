اعتراض شدید ایران به سوء استفاده آمریکا از خاک کشورهای همسایه

ایران به سازمان ملل و شورای امنیت اعتراض کرد و استفاده آمریکا از خاک قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان برای حملات نظامی علیه خود را غیرقانونی خواند.

جمهوری اسلامی ایران به شدت نسبت به سوء استفاده ایالات متحده آمریکا از خاک و حریم هوایی کشورهای قطر ، کویت ، بحرین ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اعتراض کرد.

این اعتراض از طریق نامه‌های جداگانه‌ای از سوی امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ابلاغ شده است. در این نامه‌ها، ایران با استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اجازه استفاده از قلمروشان برای انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه سایر کشورها، اقدام آمریکا را غیرقانونی و ناقض اصول حسن همجواری دانسته است.

جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص خواستار توقف بهره‌برداری از قلمرو این کشورها برای طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی علیه خود شده است. در نامه مربوط به قطر، ایران به پایش‌های مستمر نیروهای مسلح خود استناد کرده و اعلام داشته است که آمریکا همچنان از حریم هوایی قطر برای پشتیبانی اطلاعاتی از جنگنده‌های خود در حملات غیرقانونی علیه ایران استفاده می‌کند.

به عنوان نمونه، یک فروند هواپیمای شناسایی پی-۸-اِی متعلق به آمریکا در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، از حریم هوایی قطر برای پشتیبانی از جنگنده‌های آمریکایی استفاده کرده است. در نامه‌های مربوط به کویت، جزئیات بیشتری از استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای بمباران اهداف داخل ایران ارائه شده است. این جزئیات شامل زمان و نوع هواپیماهای آمریکایی (مانند اِف-۲۲، اِف-۱۵، اِف-۱۶ و اِف-۳۵) و زمان دقیق حملات می‌شود.

در نامه مربوط به بحرین نیز، مشابه قطر و کویت، بر استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای طراحی و اجرای حملات نظامی علیه ایران تاکید شده است. این نامه‌ها نشان‌دهنده یک الگوی مستمر از سوء استفاده آمریکا از قلمرو کشورهای منطقه برای تهدید امنیت ایران است. ایران در این نامه‌ها، ضمن یادآوری مسئولیت بین‌المللی این کشورها، از آن‌ها خواسته است که اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از تداوم این روند جلوگیری کنند.

همچنین، درخواست شده است که این نامه‌ها به عنوان سند رسمی در شورای امنیت ثبت و توزیع شوند. این اقدام ایران، تلاشی برای جلب توجه بین‌المللی به این مسئله و تحت فشار قرار دادن آمریکا و کشورهای همسو با آن برای توقف این اقدامات است. اعتراض ایران، در چارچوب دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود و همچنین حفظ ثبات منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

این اقدام همچنین نشان‌دهنده عزم ایران برای پاسخگویی به هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی است و در عین حال، بر اهمیت رعایت قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری تاکید دارد. این اعتراض می‌تواند زمینه‌ساز بحث و بررسی بیشتر در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی در مورد نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا و سوء استفاده از قلمرو کشورهای دیگر باشد





