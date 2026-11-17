تداوم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ۶۷ زندان کشور و برگزاری تجمع بیرونی در گیلان همزمان با گزارش‌های جدید از شکنجه سارا موسیقی در زندان قرچک ورامین.

کارزار سراسری سه‌شنبه‌های نه به اعدام روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه با مشارکت زندانیان در ۶۷ زندان جمهوری اسلامی ادامه یافت. همزمان با این رویداد، نخستین تجمع مدنی در فضای بیرون از زندان‌ها در مقابل اداره کل زندان‌های استان گیلان برگزار شد که با حضور معترضان و در حمایت از زندانیان محکوم به اعدام همراه بود. این اقدام نشان‌دهنده گسترش حمایت‌های مردمی از این نبرد حقوقی و انسانی در سطح کشور است.

جزئیات اعتصابات غذا و حضور فعال در ۶۷ زندان

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، صد و چهل‌ و سومین هفته برگزاری این کارزار در روز ۲۶ آبان در ۶۷ زندان کشور به اجرا درآمد. زندانیان در این رویداد با انجام اعتصاب غذا، خشم عمیق خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام توسط نهادهای قضایی جمهوری ایران ابراز کردند. این تحرک گسترده نشان داد که اعتراض به سیاست‌های تنبیهی در لایه‌های مختلف زندان‌ها ریشه دوانده است.

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همچنین زندانیان محبوس در زندان نورآباد ممسنی در این روز به جمع شرکت‌کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند. حضور فعال این گروه در میان سایر زندانیان، حجم مشارکت در این روز تاریخی را بیشتر کرده و پیام وحدت‌بخشی را بین زندانیان مناطق مختلف ارسال نمود. این پیوستن جدید، دامنه جغرافیایی و نفوذ این اعتراضات منظم را گسترش داد.

مطالبه‌گران خیابان گیلان و نام‌بردن از زندانیان

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که تجمع مقابل اداره کل زندان‌های استان گیلان به عنوان نخستین گردهمایی مردمی در فضای عمومی پس از دوره‌های طولانی سرکوب برگزار شد. گروه "مطالبه‌گران کف خیابان گیلان" در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با در دست داشتن تصاویر چندین زندانی سیاسی، خواستار پایان فوری صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. این اقدام با هدف جلب توجه افکار عمومی به سرنوشت زندانیان انجام گرفت.

در میان زندانیانی که تصاویرشان در این تجمع به نمایش گذاشته شد، می‌توان به منوچهر فلاح، پیمان (امین) فرح‌آور، زهرا شهباز طبری، یعقوب درخشان، ارغوان فلاحی و امیرحسن اکبری‌منفرد اشاره کرد. نشان دادن چهره‌های این افراد به معنای یادآوری هویت آنان و فشار بر نهادهای مسئول برای شفاف‌سازی وضعیتشان بود. این اقدام نمادین، تلاش برای انسانی‌سازی قربانیان سیستم تنبیهی است.

وضعیت وخیم سارا موسیقی در زندان قرچک ورامین

کانون حقوق بشر ایران در گزارشی جدید از وضعیت بحرانی سارا موسیقی، زندانی سیاسی ۴۲ ساله در زندان قرچک ورامین پرده برداشت. بر اساس این گزارش، سارا موسیقی پس از تجربه شکنجه و آزار جنسی، با وخامت شدید وضعیت جسمی و روانی روبرو شده است. این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که مسئولان زندان قرچک برای چندین ماه از اعزام وی به مراکز درمانی و پزشکی قانونی جلوگیری کرده‌اند.

به ادعای گزارش‌های منتشر شده، این تأخیر در درمان با هدف از بین بردن آثار شکنجه و آزار جنسی صورت گرفته است. سارا موسیقی در اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزل خود بازداشت شد و پرونده قضایی علیه او مبتنی بر انتشار چند استوری در حساب اینستاگرامش بوده است. دادگاه او را با اتهاماتی نظیر توهین به رهبری، توهین به مقدسات و ارتباط با دولت‌های متخاصم به شش سال حبس محکوم کرده است. سارا موسیقی تمامی این اتهامات را رد کرده است.

محکومیت‌های دیگر و گزارش‌های بین‌المللی

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز اعلام کرد که مهدی زرگری، شهروند اهل سمنان و بازداشت‌شده اعتراضات دی ۱۴۰۴، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سمنان به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. زرگری از زمان بازداشت در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ تاکنون بدون برخورداری از حق مرخصی و تسهیلات قانونی در زندان مرکزی سمنان محبوس است. این حکم، ادامه روند سخت‌گیرانه قضایی نسبت به فعالان مدنی و معترضان را نشان می‌دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود، موارد متعددی از خشونت جنسی، تجاوز و تهدید به تجاوز علیه زنان و مردان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات را مستند کرده است. این وزارتخانه زندان قرچک را به عنوان یکی از مراکز دارای گزارش‌های شکنجه طولانی‌مدت مخالفان سیاسی و محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی معرفی کرده است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر مقام‌های سازمان زندان‌ها را به دلیل نقض جدی حقوق بشر و شکنجه تحریم کرده است.