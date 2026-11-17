اعتراضات گسترده در فرانسه با ورود مدیران مدارس به عرصه خشم ادامه دارد. مدیریت مدارس کلیدها را تحویل دادند و پلیس پاریس نیز ممنوعیت تظاهرات را در مناطق حساس اجرایی کرد.

اتحادیه‌های صنفی و جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه خواستار برگزاری مجدد اعتراضات سراسری برای روز سه‌شنبه شده‌اند که در آن دانش‌آموزان نیز انتظار دارد در پیاده‌روها حضور یابند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مدیران مدارس احساس می‌کنند در میان نابسامانی‌ها رها شده و از حمایت قوی برخوردار نیستند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این قشر آموزشی که هفته‌هاست در خط مقدم اعتراضات حضور دارند، خسته و نارضایت عمیقی نسبت به وضعیت موجود احساس می‌کنند.

واکنش نمادین مدیران به سردرگمی و بی‌اعتمادی

مدیران مدارس در پایان هفته گذشته در بسیاری از شهرهای فرانسه برای نشان دادن همبستگی و خشم خود به تجمعات پرداختند. به عنوان یک اقدام نمادین و اعتراضی، برخی از مدیران کلید مدارس خود را به مدیران منطقه تحویل دادند تا نشان دهند که توانایی مدیریت شرایط بحرانی را از دست داده‌اند. آن-لور لا لوئت، رئیس یکی از دبیرستان‌ها در منطقه نوزدهم پاریس، صراحتاً اعلام کرده است که نگرانی اصلی او بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس است. این مدیران معتقدند که به طور ناعادلانه‌ای با آن‌ها رفتار شده و هیچ خواسته مشخصی از سوی دولت پس از پایان تعطیلات پاییزی از آن‌ها دریافت نشده است.

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محدودیت‌های امنیتی و هشدارهای پلیس پاریس

در واکنش به افزایش خشونت‌ها و بی‌نظمی‌ها، اداره پلیس پاریس تصمیم گرفته است تا با سخت‌گیری بیشتری با معترضان برخورد کند. این نهاد امنیتی اعلام کرده است که هرگونه فعالیت اعتراضی در اطراف دبیرستان‌های آسیب‌دیده به رسمیت شناخته نمی‌شود و پلیس حق دارد آن‌ها را متفرق کند. همچنین فروش مواد آتش‌بازی به عنوان یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از آسیب‌های مالی و جانی ممنوع شده است. پلیس پاریس با ایجاد سد امنیتی می‌کوشد تا از ورود دانش‌آموزان به میادین اصلی تظاهرات جلوگیری کند.

بن‌بست سیاسی و خواسته‌های متعدد معترضان

وضعیت سیاسی در فرانسه به یک بن‌بست عمیق تبدیل شده است که در آن تمام ذینفعان با احتیاط پیش می‌روند. دانش‌آموزان و معلمان شعارهایی علیه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و همچنین پلیس سر می‌دهند. با این حال، بسیاری از مدیران معتقدند که خواسته‌های معترضان بسیار مبهم است و هیچ برنامه مشخصی برای آینده ترسیم نشده است. دولت ماکرون که قرار است سال آینده از مقام خود کناره‌گیری کند، هنوز نتوانسته است رضایت کامل اتحادیه‌ها یا جلیقه‌زردها را جلب کند.

آمار بازداشت‌ها و هشدارهای امنیتی برای روزهای آینده

در هفته هشتم تظاهرات، شمار بازداشت‌شدگان در اعتراضات فرانسه به عدد ۲۴۰۰ نفر رسیده است. نیروهای امنیتی در آماده‌باش کامل هستند تا برای شنبه آینده نیز با هرگونه تجمع غیرمجاز مواجه شوند. امتیازات داده شده توسط دولت برای دانش‌آموزان معترض یا اتحادیه‌های صنفی هنوز کافی تلقی نشده و این در حالی است که خشم عمومی روز به روز افزایش می‌یابد. این شرایط نشان می‌دهد که راه‌حل‌های موقت دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه فرانسه نیستند.