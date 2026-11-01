تظاهرات سراسری در آلمان و فرانسه به خشونت کشیده شد. ده‌ها هزار نفر در شهرهای بزرگ این کشورها حضور داشتند و صدها نفر بازداشت شدند.

در پی اعتراضات سراسری در چندین شهر آلمان درگیری‌هایی میان آشوبگران و نیروهای پلیس رخ داد. در فرانسه نیز در سومین آخر هفته متوالی تظاهرات گسترده برپا بود و صدها نفر در پاریس، تولوز، لیون و مارسی بازداشت شدند.

تظاهرات و درگیری‌ها در آلمان

تظاهرات در آلمان که با الهام از آشوب‌های مشابه اخیر در فرانسه و ایتالیا شکل گرفته است، در طول روز عمدتا مسالمت‌آمیز برگزار شد. اما شب در شهرهای برلین، کلن، هامبورگ و فرانکفورت به رویارویی با پلیس و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

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این تظاهرات را گروهی به نام "نسل زد اوضاع را به‌ دست می‌گیرد" سازماندهی کرده بود. این گروه خواستار حل مشکلاتی همچون کمبود بودجه مدارس، هزینه بالای زندگی، کاهش خدمات عمومی و احتمال اجباری‌شدن خدمت سربازی شد.

با فرا رسیدن شب، تظاهرات به خشونت کشیده شد. بسیاری از مغازه‌های مرکز فرانکفورت، که قطب مالی آلمان محسوب می‌شود، غارت شدند. پلیس بخش بزرگی از خیابان اصلی خرید در فرانکفورت را بست و سخنگوی پلیس اعلام کرد که افراد زیادی بازداشت شده‌اند.

مقام‌های فرانکفورت، مونیخ و برلین از حضور حداکثر ۱۸ هزار معترض خبر دادند. با این حال رسانه‌های آلمان می‌گویند ده‌ها هزار نفر در شهرهای آلمان تظاهرات کردند.

خشونت‌ها و واکنش‌های پلیس

پلیس گفت برای متفرق‌کردن افرادی که به کارکنان خدمات اضطراری با مواد آتش‌زا، سنگ و بطری حمله می‌کردند، از ماشین‌های آبپاش استفاده کرده است.

لینا فریدریش، سخنگوی کارزار نسل زد، توضیح داد که این تظاهرات برای مبارزه در راه صلح و آزادی به جای جنگ و اجبار است. وی افزود: آنچه بیش از همه برای ما اهمیت دارد، حمایت بهتر از نظام‌های سلامت و آموزش است.

سخنگوی گروه معترض ادامه داد: ما مخالف سربازی اجباری هستیم و از توزیع عادلانه‌تر بار مسئولیت حمایت می‌کنیم.

پلیس فرانکفورت اعلام کرد که شورش‌های خشونت‌آمیز در مرکز شهر در حال وقوع است و واحدهای ویژه پلیس مستقر شده‌اند. پلیس گزارش داد که شیشه‌های چندین مغازه شکسته شده و کوکتل‌مولوتف به سوی مأموران خدمات اضطراری پرتاب شده است.

گزارش‌های محلی و وضعیت شهرهای دیگر

مقام‌ها گفتند که شیشه‌های یک فروشگاه اسلحه شکسته شدند و پس از بازداشت یک مظنون، دو سلاح را ضبط کردند. رسانه‌های محلی گزارش دادند کفش‌های ورزشی و اقلام دیگر از مغازه‌ها سرقت شده است.

علاوه بر فرانکفورت، در برلین، کلن و هامبورگ نیز درگیری‌های خشنی رخ داد. در کلن پلیس گفت به مأمورانش در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار با بطری حمله شده است.

یوهانس هرمانز، رئیس پلیس کلن، گفت: اسباب تأسف است افراطی‌هایی که چیزی جز خشونت در ذهن نداشتند، در بین جوانانی نفوذ کردند که می‌خواستند برای آینده‌شان مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند.

آمار بازداشت‌ها و مصدومیت‌ها در برلین

پلیس برلین گفت که یک تظاهرات کوچک‌تر پس از اعتراضات گسترده‌تر در طول روز منجر به زخمی‌شدن ۲۷ پلیس و بازداشت موقت حداکثر ۵۶ نفر شد.

این رویدادها نشان‌دهنده اوج‌گیری نارضایتی‌ها در جوامع اروپایی است. تظاهرات‌کنندگان خواستار بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.

نیروهای انتظامی در سراسر اروپا تلاش می‌کنند تا نظم را برقرار کنند. بازداشت‌های انبوه در چندین کشور همزمان انجام شده است.

تحلیلگران معتقدند این اعتراضات ریشه در مشکلات ساختاری اقتصادی دارد. هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی از دلایل اصلی ناآرامی‌هاست.

پاسخ دولت‌ها به این اعتراضات هنوز به طور کامل مشخص نشده است. انتظار می‌رود گفتگوهای بیشتری بین مقامات و نمایندگان جوانان صورت گیرد.

رسانه‌های بین‌المللی این رویدادها را به دقت دنبال می‌کنند. تاثیرات سیاسی این تظاهرات ممکن است در ماه‌های آینده نمایان شود.

امنیت در مراکز خرید و اماکن عمومی افزایش یافته است. پلیس در حال بررسی اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تکرار این حوادث است.