اعتراض فرانسه به ایران و کاهش کربن؛ رویدادهای ۱۹ آبان

فرانسه سفیر ایران را احضار کرد و اتحادیه اروپا واکنش سریع را وعده داد. همزمان، گزارش جهانی کربن کاهش مصرف انرژی و افزایش ذخایر نفتی ترکیه را در آنتالیا نشان می‌دهد.

فرانسه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد تا اعتراض رسمی خود را نسبت به حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های فروشگاهی این کشور ابراز دارد. همزمان با این اقدام دیپلماتیک، اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای ارائه پاسخی سریع و متحد به این رویدادهای امنیتی آماده است. مقام‌های فرانسوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول اصلی این حملات دانسته‌اند که منجر به از کار افتادن صدها فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر این کشور شده است.

احضار سفیر و واکنش اتحادیه اروپا

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، این رویداد را به عنوان یک تعرض بی‌سابقه از نظر گستردگی و شدت توصیف کرد و تصریح نمود که پاریس تمام تلاش خود را برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به کار خواهد بست. بارو همچنین هشدار داد که فرانسه ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه‌ای در حوزه سایبری انجام دهد که برخی از آن‌ها علنی نخواهند بود. انور العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه پس از رایزنی با کشورهای عضو، برای واکنشی هماهنگ و سریع به حملات منتسب به ایران آماده است.

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جزئیات فنی حمله سایبری و گروه شهید کاوه

دادستانی پاریس ۲۰ مهرماه اعلام کرد که هکرها با تغییر دمای یخچال‌ها و فریزرهای سوپرمارکت‌ها، درجه حرارت را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند. این اقدام منجر به آتش‌سوزی و فاسد شدن مواد غذایی در چندین فروشگاه در سراسر فرانسه شد. تحقیقات دادستانی پاریس روز دوشنبه ۱۸ آبان نشان داد که این حمله از الگوهای مشخصه گروه شهید کاوه، یگان سایبری تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران، پیروی می‌کند. برای رئیس این گروه و دو معاون او درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی داده شده است.

پیامدهای اقتصادی و افزایش تنش‌های دیپلماتیک

این تحولات امنیتی در شرایطی رخ داده است که روابط تهران و پاریس پس از بازداشت و اخراج دو دیپلمات فرانسوی از ایران در تابستان گذشته، تیره‌تر شده است. دادستانی پاریس در بیانیه‌ای تأکید کرد که استفاده از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با نهادهای ایرانی، هویت مهاجمان را آشکار کرده است. این گزارش همچنین به تأثیر این حملات بر زیرساخت‌های حیاتی دیگر اشاره دارد، از جمله یخچال‌های مورد استفاده بانک‌های خون که تحت تأثیر قرار گرفتند.

کاهش انتشار کربن و ذخایر نفتی ترکیه

همزمان با تنش‌های سیاسی، گزارش بودجه جهانی کربن روز سه‌شنبه ۱۹ آبان همزمان با اجلاس اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا ترکیه منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۶ به دلیل گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف نفت، ۰٫۴ درصد کاهش خواهد یافت. این نخستین کاهش سالانه از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است و پژوهشگران آن را ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز می‌دانند.

تکنولوژی و آینده انرژی در اجلاس آنتالیا

در اجلاس اقلیمی آنتالیا، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از کشف دو میدان نفتی با ذخایر احتمالی ۱۳۵ میلیون بشکه در ترکیه استقبال کرد. در مقابل، اندرو جوراک، بنیان‌گذار شرکت استرالیایی دیراک، اعلام کرد که رایانه‌های کوانتومی می‌توانند ظرف پنج سال آینده مصرف انرژی مراکز داده را کاهش دهند. شرکت دیراک یکی از شش شرکت راه‌یافته به مرحله سوم برنامه ارزیابی کوانتومی آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکاست که تا سال ۲۰۳۳ بررسی می‌کند.