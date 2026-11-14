اعتراف مارکو روبیو به عدم محبوبیت جنگ علیه ایران و هدف نهایی واشنگتن

وزیر خارجه آمریکا در همایش حقوقدانان اعتراف کرد هیچ جنگی محبوب نیست و هدف نهایی، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. بررسی موضع آمریکا علیه دیوان کیفری.

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی رسمی خود در واشنگتن‌دی‌سی، صراحتاً اعلام کرد که هیچ جنگی محبوبیت ندارد و اعتراف کرد جنگ علیه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. او عصر جمعه به وقت محلی و در جریان همایش حقوقدانان، به ادعاهای مربوط به درگیری نظامی واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ درگیری نظامی‌ای مورد پسند مردم نیست. این اظهارات در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و در پاسخ به پرسش‌های پیرامون استراتژی واشنگتن در قبال تهران مطرح شد.

هدف نهایی جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای

روبـیو در بخش دیگری از سخنان خود با تکرار ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، عنوان کرد که هدف غایی و نهایی سیاست آمریکا، اطمینان از این موضوع است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی شدید کنونی بر جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که شرایط فعلی به گونه‌ای است که نیازی به اقدام نظامی مستقیم وجود ندارد و فشارهای اقتصادی کنونی به تنهایی کافی به نظر می‌رسد. او همچنین ادعا کرد که از سال ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی ایران چه بخواهیم باور کنیم و چه نخواهیم، در حال جنگ با ایالات متحده آمریکا بوده است.

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تحریم دیوان کیفری بین‌المللی و توصیف آن به عنوان دادگاه جعلی

وزیر خارجه آمریکا با انتقاد شدید از دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد را یک محکمه جهانی غیرمنتخب و یک دادگاه جعلی نامید. او اشاره کرد که رئیس‌جمهور ترامپ اوایل امسال تصمیم بی‌سابقه‌ای برای تحریم این دادگاه اتخاذ کرد و بیان داشت که آمریکایی‌ها هرگز موافقت نکرده‌اند که خود را تابع اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی کنند. روبیو مدعی شد که این دادگاه و متحدانش در بوروکراسی جهانی، خود را به جای قاضی، هیات منصفه و جلاد نظم بین‌المللی نشانداده‌اند و در برابر هیچ‌کس پاسخگو نیستند.

تهدید به واکنش نظامی در صورت اجرای احکام علیه آمریکا

روبـیو در بخشی از صحبت‌های خود با به کار بردن لحنی تهاجمی، دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید کرد و گفت اگر بخواهند احکام کاغذی خود را علیه آمریکایی‌ها اجرا کنند، پاسخی مشابه به آن‌ها خواهد داد. او با نقل قول از یک فرمانده رومی به نام پومپه، جمله معروف "دست بردارید از قانون خواندن برای مردانی که شمشیر در دست دارند" را تکرار کرد. وی اضافه کرد که اگرچه گفتن چنین چیزی از نظر سیاسی درست نیست، اما این همان پیامی است که باید منتقل شود و پاسخ آمریکا مشابه آن خواهد بود.

مقایسه نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و سایر نهادها

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که دولت ترامپ تقریباً در برابر تمامی تصمیمات و اقدامات مهم سیاست خارجی خود با اتهام نقض حقوق بین‌الملل روبه‌رو شده است. او به حملات نظامی آمریکا علیه قایق‌های کارتل‌های مواد مخدر در دریای کارائیب اشاره کرد و گفت که نخستین دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی آمریکا را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. همچنین، او به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا، اشاره کرد و یادآور شد که همان اتهامات از بالاترین سطوح سازمان ملل متحد شنیده شد.

روبـیو در ادامه، اجرای قوانین سختگیرانه مهاجرتی آمریکا در خاک این کشور و رای دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۲ برای لغو حکم سقط جنین را نیز در این زنجیره انتقادات قرار داد. او ادعا کرد که گروه‌هایی مانند اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از سازمان ملل متحد خواستند درباره آنچه نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌نامیدند، تحقیق کند. او همچنین منشا این وضعیت را افراد کنترل‌کننده شبکه‌ای گسترده از سازمان‌های غیردولتی و بوروکرات‌ها برشمرد و گفت که برای این نخبگان جهانی، حقوق بین‌الملل ابزاری برای پیشبرد منافع خودشان است نه مجموعه‌ای بی‌طرف از قواعد.