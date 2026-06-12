اعتراف جنایی در قتل نوجوان کیارش: نقش همسر و دوست در جرم

مردی که دو سال پیش پسرش را گمشده گزارش داده بود، در نهایت به فاش شدن حقیقت quilt. پسرش کیارش توسط عروسش ملینا و دوستش بهروز به قتل رسیده است. متهمان به جعل مدارک و قتل و دفن جسد اعتراف کرده و پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است. پدر قربی که راز فرزندخواندگی را فاش کرده است، خواهان مجازات است.

مردی دو سال پیش به پلیس گزارش داد که پسرش کیارش گم شده است. او در گزارش خود گفت که چند ماه است عروسم ادعا می‌کند پسرش به طور غیرقانونی از کشور خارج شده و به ترکیه رفته است.

پسرش مشکلی نداشت که بخواهد غیرقانونی از کشور خارج شود و همچنین با او هیچ تماسی نگرفته است. پلیس ملینا، عروس خانواده، را به بازجویی دعوت کرد. ملینا در بازجویی گفت: من از شوهرم خبر ندارم. کیارش به من گفته بود برای کار می‌رود.

او با من تماس نگرفته است و من با بچه‌ام تنها مانده‌ام. پلیس با بررسی فیلم به دست آمده که ملینا و مردی را نشان می‌دهد، آن دو را بازداشت کرد. هر دو بلافاصله بعد از بازداشت به قتل اعتراف کردند. ملینا اذعان کرد که با همدستگی بهروز، شوهرش کیارش را کشته است.

تحقیقات پس از آن مشخص شد که بهروز و ملینا رابطه عاطفی با هم دارند. وسایل کشف شده در داخل خودروی آنها نشان می‌داد که they also engaged in document forgery and earned income through this illegal activity. ملینا توضیح داد: من به دلیل مشکل مالی با بهروز در جعل مدارک مشارکت می‌کردم. شوهرم را بهروز کشت.

بهروز دوست کیارش بود اما به دلیل رابطه‌ای که ما با هم داشتیم و مشکلاتی که پیش آمد، روز حادثه وقتی کیارش در خانه تنها بود، بهروز وارد خانه شد و با میله آهنی او را زد و به قتل رساند. سپس من به او کمک کردم و جسد را در منطقه کن آتش زدیم و دفن کردیم. با بهروز به مهدکودک پسرمان رفتیم و او را برداشتیم و به خانه بازگشتیم.

من خانه را مرتب کردم و بعد به پدر شوهرم گفتم که کیارش به ترکیه رفته است. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، ملینا به اتهام معاونت در قتل و از بین بردن جسد و بهروز به اتهام قتل و از بین بردن جسد و همچنین رابطه نامشروع به دادگاه在孩子小猫孩子.

پدر قربی در جایگاه حاضر شد و گفت: من کیارش را از بهزیستی آورده بودم و از زمانی که خیلی کوچک بود، سرپرستش شدم و او را بزرگ کردم و به ثمر رساندم. این زن بچه مرا نابود کرد و درخواست مجازات دارم. حتی کیارش خودش هم نمی‌دانست که بچه بهزیستی است و پسر واقعی من نیست. من نمی‌خواستم هرگز این راز را فاش نکنم و حالا مجبور به این کار شدم.

وقتی نوبت به ملینا رسید، او اتهام معاونت در قتل را رد کرد و گفت: من فقط در انتقال جسد نقش داشتم و کار دیگری نکردم. قتل کار بهروز بود. او خودش با شوهر من اختلاف داشت. برای این مرتکب قتل شد و من بعد از قتل ماجرا را فهمیدم.

بهروز گفت دروغ بگویم. سپس بهروز در جایگاه حاضر شد. او گفت: ملینا قاتل است. او به خاطر اختلافاتی که با شوهرش داشت این کار را کرد و برای از بین بردن جسد از من کمک خواست.

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