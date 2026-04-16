قائممقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا با اذعان به "فرهنگ مقاومت و پایداری تاریخی ایران " تاکید کرد که ایران یها جنگ هشت ساله را تحمل کرده و پایدار ماندهاند و زمانی که پای میز مذاکره میآیند، از غرور ملی خود، شامل حق غنیسازی و برنامه موشکی، دست نمیکشند. " وندی شرمن "، که تجربه مستقیم مذاکره با مقامهای ایران در جریان توافق هستهای ۲۰۱۵ ( برجام ) را دارد، در گفتوگو با کریس استیروالت، مجری برنامه "هیل ساندی"، به تحلیل آخرین وضعیت مذاکرات تهران-واشنگتن و رویکرد دولت دونالد ترامپ به آن پرداخت.
این دیپلمات ارشد سابق آمریکایی با اشاره به ریشههای تاریخی و فرهنگی مقاومت ایران گفت: "ایران یک فرهنگ مقاومت است. شما باید توجه کنید که ایرانیها هشت سال جنگ ایران و عراق را تحمل کردند. حتی زمانی که واقعاً زیر ضربات سنگین بودند، همچنان پایدار ماندند. مقاومت، بخشی از فرهنگ آنهاست." شرمن در ادامه با تشریح رفتار ایرانیها پای میز مذاکره، اذعان کرد: "ممکن است ایرانیها پای میز مذاکره بیایند، اما از چیزهایی که معتقدند بخشی از غرور ملی آنهاست، دست نمیکشند. این اعتقاد شامل حق غنیسازی و داشتن برنامه موشکی است. مذاکره با آنها بسیار سخت است، اما باید به آن ادامه داد؛ شما نمیتوانید در یک روز کار را تمام کنید." این مقام ارشد سابق آمریکایی که پیشتر نیز به عدم اعتماد ایران به مذاکرهکنندگان آمریکایی اذعان کرده بود، در این مصاحبه مجدداً به توانمندیهای منطقهای ایران اشاره کرد و گفت: "ایران کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. آنها به دنبال حفظ این اهرم فشار هستند. محاصرهای که رئیسجمهور آمریکا علیه این تنگه اعلام کرد، قطعاً با واکنش ایران مواجه خواهد شد و ریسک افزایش قیمت نفت و درگیری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به همراه دارد." شرمن در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از رویکرد قلدرمآبانه اولتیماتومی دولت ترامپ در قبال ایران خاطرنشان کرد: "اینکه شما در یک روز بگویید یا پیشنهاد ما را بپذیر یا هیچ چیز دیگر، این اسمش مذاکره نیست. این یک تلاش مداوم برای وادار کردن ایران به تسلیم است. اما ایران تسلیم نخواهد شد. مذاکره یعنی شما چانه بزنید. امیدوارم به میز مذاکره بازگردیم، چراکه خارج کردن اورانیوم (از ایران) مأموریتی پرریسک است که به قیمت جان سربازان آمریکایی تمام میشود." این دیپلمات ارشد پیشین آمریکا در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هستهای ادعا کرد: "به نظر میرسد آنها تصمیم بگیرند که برای بازدارندگی در برابر حملات آینده، به سلاح هستهای نیاز داشته باشند. این تصمیم، جهان را با چندین کره شمالی دیگر مواجه خواهد کرد." این سخنان در حالی است که رهبران ایران بارها تاکید کردهاند که ایران هیچ دستور کاری برای دستیابی به سلاح هستهای ندارد و رهبر انقلاب اسلامی نیز سلاح هستهای را حرام اعلام کرده است. اظهارات صریح وندی شرمن، که از چهرههای کلیدی تیم مذاکرهکننده آمریکا در برجام محسوب میشود، اعتراف به شکست راهبرد فشار حداکثری و ناکارآمدی سیاستهای خصمانه واشنگتن است. همچنین اذعان او به اینکه غنیسازی و برنامه موشکی "بخشی از غرور ملی" ایران است، یعنی آمریکاییها به خوبی میدانند که این اهرمهای فشار قابل معامله نیستند.
