اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران ادامه اعتصاب را در اصفهان و بندرعباس تایید کرد اما سازمان راهداری آن را تکذیب نمود. بررسی جزئیات نارضایتی‌ها و واکنش‌ها.

اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران با انتشار بیانه‌ای رسمی و ویدیوهایی در کانال تلگرامی خود، از تداوم اعتصاب رانندگان در شهر اصفهان و خودداری کامیون‌داران مستقر در پایانه بار بندرعباس از دریافت محموله‌ها خبر داد. این اتحادیه در دوشنبه دوم آذر ماه با ارجاع به گزارش‌های میدانی تأکید کرد که در روز یکشنبه اول آذر، خاموش شدن کامیون‌ها در شهرهای متعددی از جمله شیراز، تهران، قزوین، بم، سیرجان، دزفول، چابهار و دیواندره مشاهده شده است.

تکذیب اعتصاب توسط سازمان راهداری

رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در یک نشست خبری که در دوشنبه برگزار شد، ادعاهای مطرح شده مبنی بر وجود اعتصاب سراسری را رد کرد و وضعیت فعلی حمل‌ونقل جاده‌ای را کاملاً عادی ارزیابی نمود. او با بیان اینکه چنین اتفاقی رخ نداده است، گفت که با شماری از انجمن‌ها و رانندگان گفت‌وگوهای لازم انجام شده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که موضوع اعتصاب فاقد جدیت بوده و نگرانی‌ها اغراق‌آمیز است.

Also read دادگاه‌های ایران آمریکا را به پرداخت ۲۹۰ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد

نارضایتی از شاخص تن کیلومتر و هزینه‌ها

علت اصلی این نارضایتی‌ها، فراخوان اتحادیه در تاریخ اول آذر ماه برای اعتراض به پایین بودن کرایه‌های حمل بار و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سوخت، بیمه، تعمیرات، لاستیک و قطعات یدکی اعلام شده است. این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرد که افزایش ۲۲.۶ درصدی شاخص تن کیلومتر اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح، برای جبران هزینه‌های فزاینده کافی نیست و این افزایش جزئی هیچ اثر درمانی برای مشکلات اقتصادی رانندگان ندارد.

مطالبات رانندگان و واکنش‌های مقامات

اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران با اشاره به اینکه قیمت لاستیک به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده و قیمت قطعات چهار برابر شده است، خواستار تعیین کرایه واقعی و عادلانه به جای اعداد کاغذی شد. در مقابل، رضا اکبری درباره این مطالبات توضیح داد که بخشی از خواسته‌های مطرح شده از سال گذشته در حال بررسی است و نرخ حمل‌ونقل اصلاح شده است. همچنین درباره بیمه تأمین اجتماعی جمع‌بندی‌هایی انجام شده که موضوع اکنون برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارجاع گردیده است.

دیدگاه فعالان صنعت حمل و نقل

پرویز تورانی‌قزوینی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مالکان کامیون ایران، در گفت‌وگو با روزنامه جهان‌صنعت تأکید کرد که هزینه‌های واقعی در تعیین نرخ کرایه محاسبه نمی‌شود و رانندگی از نظر اقتصادی صرفه چندانی ندارد. او خواستار آن شد که هزینه هر مسیر به دقت محاسبه شده و کرایه بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سود متعارف مالک کامیون و راننده تعیین گردد تا ترمز اقتصادی این شغل کشیده نشود.

عوامل دیگر نارضایتی و تحصن‌های دیگر

روزنامه جهان‌صنعت علاوه بر هزینه‌ها، عواملی مانند توزیع ناعادلانه بار، تأخیر در پرداخت کرایه، فعالیت سکوهای دلال‌محور و بلاتکلیفی وعده‌هایی نظیر سامانه پاک را از دلایل اصلی نارضایتی رانندگان برشمرد. همزمان با این رویدادها، بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، سنندج، اصفهان و همدان تجمع کردند و بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر دیگر نیز علیه گرانی و مشکلات معیشتی اعتراض نمودند.