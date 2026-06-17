اعتراف قاتلان به قتل به دلیل اختلافات شخصی در اردستان

پلیس آگاهی اردستان در کمتر از ۸ ساعت، دو متهم قتل یک مرد را که جسد نیمهسوخته وی کشف شده بود، دستگیر کرد. متهمان انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.
به گزارش مشرق، سرهنگ حجتالله بهامین روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف جسد نیمهسوخته یک مرد در شهرستان اردستان و دستگیری دو متهم در کمتر از هشت ساعت خبر داد.
وی اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع قتل عمد و کشف جسد نیمهسوخته در محدوده شهرستان، موضوع با قید فوریت و تحت نظارت مستقیم مقام قضایی در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله با حضور در محل، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و بررسیهای فنی، سرنخهای مهمی از عاملان این جنایت به دست آوردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هویت دو متهم اصلی پرونده شناسایی شد و مأموران با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مقام قضایی، مخفیگاه آنان را در خارج از شهرستان شناسایی کردند. کارآگاهان پلیس آگاهی در کمتر از هشت ساعت از زمان کشف جسد، طی عملیاتی ضربتی، منسجم و غافلگیرانه، متهمان را هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سمند دستگیر و به اردستان منتقل کردند.
متهمان در تحقیقات اولیه و مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند. سرهنگ بهامین با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، اضافه کرد: این پرونده با سرعت و دقت توسط پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.
وی در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی پلیس، یادآور شد: برخورد قاطع با مخلان امنیت و عاملان جرایم خشن با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان اطمینان داشته باشند هرگونه اقدام مجرمانه با واکنش سریع و قانونی مأموران انتظامی مواجه خواهد شد. این حادثه بازتاب گستردهای در میان شهروندان داشته و نشاندهنده عزم جدی پلیس برای برقراری امنیت در منطقه است.
پلیس آگاهی استان اصفهان نیز ضمن تقدیر از اقدام بهموقع همکاران خود در اردستان، بر تداوم نظارت و پیگیری پروندههای مشابه تأکید کرد. شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود. این موفقیت پلیس اردستان در حالی به دست آمد که تیمهای عملیاتی شبانهروزی برای حفظ امنیت عمومی در تلاش هستند و هیچگونه اغماضی در برابر مجرمان وجود ندارد.
سرهنگ بهامین همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی یا جرایم، بیدرنگ با پلیس همکاری کنند و اطمینان داشته باشند که برخورد با متخلفان به صورت قاطع و قانونی انجام خواهد شد. وی افزود: پلیس با تمام توان در خدمت مردم است و امنیت امروز مرهون زحمات شبانهروزی نیروهای انتظامی و همکاری خوب شهروندان است
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