اعتراض میثم سلیمانی به حذف کالابرگ و بیکاری در دورود

میثم سلیمانی از زلزله‌زدگان دورود و فعال کارگری قم، از محرومیت از کالابرگ و مهاجرت اجباری جوانان به دلیل عدم ایجاد فرصت شغلی انتقاد کرد.

میثم سلیمانی ، کارگر و فعال کارگری اهل شهرستان دورود در استان لرستان که هم‌اکنون در قم ساکن است، به طور صریح نسبت به حذف حمایت‌های معیشتی از خود و مشکلات ساختاری اشتغال در منطقه‌اش انتقاد کرده است. او که دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع است، بدون شغل تخصصی و تنها با انجام کارهای پاره‌وقت در ساختمان‌داری و قصابی به تأمین مخارج زندگی پرداخته و معتقد است سیستم فعلی دهک‌بندی و توزیع کالابرگ، نیازهای واقعی اقشار آسیب‌پذیر را نادیده گرفته است.

چالش‌های میثم سلیمانی در دریافت کالابرگ

میثم سلیمانی در مصاحبه خود اعلام کرد که پیش از این در دهک سوم درآمدی قرار داشت و یارانه و کالابرگ دریافت می‌کرد، اما در فهرست‌بندی جدید، نام او و خانواده‌اش از لیست دریافت‌کنندگان افزایش پانصد هزار تومانی کالابرگ خط خورده است. او توضیح داد که با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به دلیل عدم تناسب بازار کار با رشته تحصیلی‌اش، مجبور به انجام چندین شغل مختلف شده و تنها دارایی او پس از سال‌ها کارگری، یک وانت پراید است که با پس‌انداز دوران خدمت سربازی و تلاش بسیار به دست آورده است.

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وی با اشاره به ابهامات موجود در فرآیند بازبینی درآمدی، خاطرنشان کرد که مسئولان اعلام کرده‌اند شهروندان باید در تاریخ ۲۵ آبان برای خوداظهاری مراجعه کنند تا شرایط معیشتی‌شان مجدداً بررسی شود. سلیمانی تأکید می‌کند که این مشکل منحصر به فرد نیست و بسیاری از افراد در شهرستان دورود و محل اقامت فعلی‌اش در قم، با وجود اینکه جزو اقشار مرفه جامعه محسوب نمی‌شوند، از افزایش اعتبار کالابرگ محروم شده‌اند و برخی حتی در سال‌های گذشته نیز اصلاً کالابرگ دریافت نکرده‌اند.

سقوط صنعت و بیکاری در زادگاه میثم سلیمانی

او با بازگشت به وضعیت اقتصادی شهرستان دورود، یادآور شد که این شهر که زمانی قطب صنعتی منطقه بود، هم‌اکنون با رکود شدید و تعدیل نیرو مواجه شده است. کارخانه‌هایی که عمدتاً پیش از انقلاب تأسیس شده بودند، اکنون رونق سابق را ندارند و او به طور خاص به کارخانه سیمان دورود اشاره کرد که روزی چهار تا پنج هزار نیروی کار داشت و هزاران خانواده از طریق آن امرار معاش می‌کردند، اما اکنون فرصت‌های شغلی آن به شدت کاهش یافته است.

میثم سلیمانی بیان کرد که جوانان دورود به دلیل نبود سرمایه‌گذاری جدید و عدم ایجاد کارخانه‌های نوین، ناچار به مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تری مانند تهران، یزد، قم و اصفهان شده‌اند. او خود از سال ۱۳۹۹ به دلیل فشارهای اقتصادی مجبور به ترک شهرستان خود و سکونت در قم شده و معتقد است که متأسفانه هیچ نهاد مسئولی برای رسیدگی به وضعیت بیکاری و محرومیت در شهرش اقدام موثری انجام نداده است.

پیامدهای اجتماعی مهاجرت اجباری نیروی کار

فعال کارگری اهل لرستان هشدار می‌دهد که خروج نیروی کار متخصص از مناطق کم‌برخوردار، تنها یک جابجایی جمعیتی نیست، بلکه منجر به تضعیف توان اقتصادی و کاهش ظرفیت تولیدی آن مناطق می‌شود. این روند باعث می‌شود پیوندهای اجتماعی بین ساکنان تضعیف شده، اعتماد متقابل کاهش یابد و محرومیت اقتصادی در مناطق مهاجرفرست تشدید گردد، به طوری که کسب‌وکارهای محلی نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شوند.

سلیمانی با انتقاد از نحوه اشتغال در مجموعه‌های صنعتی شهرستان، اظهار داشت که گاهی اوقات افرادی از شهرهای دیگر و از طریق روابط خاص در کارخانه‌هایی مانند سیمان دورود مشغول به کار می‌شوند، در حالی که جوانان بومی با مدارک بالاتر و دانشگاهی، برای ماندن در کنار خانواده‌هایشان و اجتناب از مهاجرت، به کارهای ساده‌ای مانند کار در سوپرمارکت روی می‌آورند. این نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی، علاوه بر ایجاد فشار روانی، باعث تغییر در روابط همسایگی و کاهش امنیت اجتماعی در شهر شده است.

در پایان، میثم سلیمانی بر این باور است که ثروت و ظرفیت‌های طبیعی شهرستان دورود هرگز به سفره مردم بومی راه نیافته است و این ثروت به فرصت‌های شغلی واقعی تبدیل نشده است. او خواستار ایجاد تعادل در توزیع فرصت‌های شغلی شد تا جوانان مجبور به ترک دیار خود برای کسب یک شغل ساده نباشند و بتوانند در کنار خانواده‌هایشان و با استفاده از تخصص‌های خود، آینده اقتصادی منطقه‌شان را متحول کنند.