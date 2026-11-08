اعتراف به قتل سارا برومند در گلبهار مشهد پس از ۱۲ روز

پرونده قتل سارا برومند زن ۲۷ ساله در گلبهار مشهد پس از ۱۲ روز با کشف جسد و اعتراف متهم به قتل به مرحله جدیدی رسید. جزئیات پرونده و هویت مظنون.

پرونده قتل سارا برومند ، زن جوان ۲۷ ساله ساکن گلبهار مشهد ، با کشف جسد او در یک چاه و اعتراف متهم به ارتکاب این جرم، پس از گذشت دوازده روز به یک نقطه عطف کلیدی رسید. مأموران پلیس آگاهی خراسان رضوی موفق شدند با شناسایی و دستگیری مظنون، محل نگهداری پیکر این مادر دو فرزند را پیدا کنند. این اقدام منجر به پایان جست‌وجوی طولانی‌مدت و شروع فرآیند قضایی جدی برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده جنایی شد.

جزئیات کشف جسد و اعتراف متهم به قتل

بر اساس اعلام حسن همتی‌فر، دادستان مرکز خراسان رضوی، سارا برومند پس از ناپدید شدن، در همان ساعات اولیه ربایش به قتل رسیده است. متهم که فردی ۳۳ ساله و ساکن مناطق همجوار گلبهار است، پس از دستگیری و مواجهه با ادله موجود، به قتل با استفاده از سلاح اعتراف کرد. این فرد که با نام اختصاری امیر.ف شناخته می‌شود، محل رها کردن جسد را به مأموران نشان داد. بر این اساس، پیکر سارا برومند در یک حلقه چاه در مجاورت شهرک صنعتی گلبهار پیدا شد و شبانه ساعت ۱۲ با همکاری نیروهای آتش‌نشانی خارج و به پزشکی قانونی انتقال یافت.

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فرآیند تحقیقات پلیس و شناسایی خودرو متهم

احمد نگهبان، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، اعلام کرد که کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی از چهارم آبان‌ماه تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد سارا برومند پس از پیاده شدن از اتوبوس در گلبهار، سوار تاکسی شده و آخرین تماس او با مادرش در ساعت ۲۱ همان شب بوده است. تیم‌های تخصصی با جمع‌آوری ادله و مستندات فنی، به شناسایی خودروی مورد استفاده متهم دست یافتند. این اقدام منجر به شناسایی فرد مظنون در مشهد و دستگیری سریع او شد.

وضعیت فعلی متهم و روند رسیدگی قضایی

متهم پرونده در بازداشت موقت به سر می‌برد و تحقیقات بازپرس ویژه قتل با سرعت برای تکمیل مستندات قضایی ادامه دارد. دادستان خراسان رضوی تأکید کرده است که انگیزه قتل و جزئیات دقیق وقوع جنایت همچنان در دست بررسی است. همتی‌فر همچنین از رسانه‌ها و شهروندان خواسته است از انتشار گمانه‌زنی‌ها خودداری کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند. تاکنون اطلاعات رسمی درباره انگیزه نهایی قتل منتشر نشده است.

پروفایل اجتماعی متهم و شرایط سارا برومند

منابع آگاه از هویت متهم ۳۳ ساله که راننده تاکسی و نوازنده تمپو در مراسم عروسی بوده، خبر داده‌اند. گفته می‌شود این فرد مدتی پیش از همسرش جدا شده و دارای یک فرزند است. سارا برومند نیز زن ۲۷ ساله و مادر دو فرزند بود که پس از خروج از محل کارش، سوار تاکسی شد و تلفن همراهش خاموش گردید. ناپدید شدن او منجر به آغاز جست‌وجوی گسترده‌ای شد که دوازده روز ادامه داشت و سرانجام با کشف جسد در چاه به پایان رسید.

تأثیرات پرونده و درخواست شفاف‌سازی قضایی

کشف جسد سارا برومند بخش مهمی از ابهامات مربوط به ناپدید شدن این زن جوان را برطرف کرده است. با این حال، تحقیقات قضایی برای روشن شدن انگیزه و سایر جزئیات قتل با قاطعیت دنبال می‌شود. دادستان مرکز استان خواستار پرهیز از شایعات شده و بر لزوم پیگیری اخبار از کانال‌های رسمی تأکید کرده است. پرونده در مرحله تحقیقات بازپرسی قرار دارد و هرگونه انتشار اطلاعات غیررسمی ممنوع اعلام شده است.