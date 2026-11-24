خانه موسیقی ایران اجرای حکم پرستو احمدی را محکوم کرد و خواستار شفافیت قضایی و بررسی مجدد پرونده هنرمندان شد.

خانه موسیقی ایران با صدور بیانیّه‌ای رسمی، عمیق‌ترین نگرانی و تأسف خود را نسبت به اجرای حکم کیفری برای پرستو احمدی ، خواننده برجسته ایرانی، و چهار عضو دیگر گروه همراه وی ابراز داشت. این نهاد صنفی با اعلام اعتراض صریح خود به این اقدام، خواستار بررسی فوری، شفاف و همه‌جانبه از ابعاد حقوقی و قضایی این حکم شده است تا مشخص شود چرا با وجود پاسخ‌های پیشین مبنی بر قطعی نبودن حکم، اقدام به اجرا شده است.

این نهاد صنفی پیش‌تر نیز با توجه به نگرانی‌های گسترده در میان اهالی فرهنگ و هنر نسبت به صدور چنین احکامی، طی مکاتبه‌ای رسمی با رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، موضوع را پیگیری کرده بود. در پاسخ به آن مکاتبه اولیه اعلام شده بود که حکم صادرشده هنوز قطعی نشده است و در صورت قطعی‌شدن، اطلاع‌رسانی رسمی و دقیق از سوی قوه قضائیه صورت خواهد گرفت. اجرای حکم در شرایطی که پیش‌تر چنین پاسخی به این نهاد صنفی ارائه شده بود، ضرورت روشن‌شدن ابعاد حقوقی و روند طی‌شده در این پرونده را دوچندان می‌کند.

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تحلیل حقوقی و واکنش نهادهای صنفی

خانه موسیقی ایران همواره بر حق فعالیت حرفه‌ای زنان در عرصه موسیقی، از جمله حق خوانندگی و حضور در عرصه عمومی هنر، تأکید داشته است. این نهاد معتقد است که زنان هنرمند نیز باید از حقوق برابر برای عرضه استعدادها، توانایی‌ها و مشارکت در حیات فرهنگی و هنری جامعه برخوردار باشند. از این رو، هرگونه اقدامی که مانع از فعالیت قانونی هنرمندان شود، مغایر با اصول بنیادین این نهاد و استانداردهای حقوقی حمایت از هنرمندان است.

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همدلی، آرامش و نمایش پیشینه تمدنی و فرهنگی خود در عرصه جهانی نیازمند است، چنین برخوردهایی نه‌تنها با شأن هنرمندان و ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به اعتبار فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی آسیب برساند. این نگرانی جدی وجود دارد که پیامد چنین تصمیماتی، خواسته یا ناخواسته، در جهت اهداف جریان‌ها و عواملی قرار گیرد که نتیجه عملکردشان تضعیف اعتبار و منافع ملی کشور است.

مرجوع به تاریخ مکاتبات با قوه قضائیه

در اوایل تیرماه و پس از اعتراض خانه موسیقی به این حکم شلاق، از سوی قوه قضائیه تماسی گرفته و تأکید می‌شود این حکم هنوز قطعی نشده است. خانه موسیقی آن زمان و بلافاصله پس از انتشار اخبار غیررسمی در رسانه‌های خارجی و فضای مجازی درباره صدور حکم بدوی برای پرستو احمدی و هشت نفر از دست‌اندرکاران و نوازندگان کنسرت "کاروانسرا"، نامه‌ای خطاب به محمد یارم‌پور، مدیر مرکز رسانه قوه قضائیه می‌نویسد و خواستار رفع ابهام می‌شود.

در این نامه با اشاره به انتشار گسترده خبر صدور حکم بدوی شامل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری برای افراد یادشده، از مرکز رسانه قوه قضائیه درخواست شده بود که درخصوص تأیید یا عدم تأیید اخبار منتشرشده اطلاع‌رسانی رسمی انجام دهد. پیرو این مکاتبه، مرکز رسانه قوه قضائیه در تماس با خانه موسیقی ایران اعلام کرد که حکم صادرشده قطعی نیست و در صورت قطعی‌شدن، اطلاع‌رسانی رسمی از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد.

تغییر روند قضایی و خواسته‌های نهایی

خانه موسیقی ایران با انتشار خبری در رسانه‌ها در ششم تیرماه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مستند، ابراز امیدواری می‌کند انتشار اطلاعات رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، زمینه جلوگیری از گسترش اخبار غیررسمی و رفع ابهامات موجود را فراهم ساخته و موجبات تشویش اذهان جامعه هنری نشود. اما در دوم آذر‌ماه آن‌طور که وکیل پرستو احمدی اعلام می‌کند، این حکم برای این خواننده موسیقی و چهار نفر دیگر اجرا می‌شود.

خانه موسیقی ایران ضمن اعلام اعتراض صریح خود به این اقدام، خواستار پاسخ‌گویی شفاف مراجع مسئول، رسیدگی مجدد و منصفانه به ابعاد این پرونده و اتخاذ تصمیم قضایی در جهت برائت هنرمندان مورد اتهام و مختومه‌شدن پرونده است. همچنین انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر قانونی و مؤثر، از تکرار موارد مشابه جلوگیری شود و حقوق حرفه‌ای هنرمندان و امکان فعالیت آزادانه و قانونی آنان در عرصه فرهنگ و هنر مورد صیانت قرار گیرد.