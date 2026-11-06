اعتراف به قتل عمد در مشهد: کشتن دوست بر سر زورگیری و سناریوسازی برای فرار

خبر فوری از مشهد؛ اعتراف دو جوان به قتل عمد مهدی-ن پس از مشاجره بر سر زورگیری. بازجویی‌های پلیس آگاهی مشهد و قاضی ویژه قتل عمد از طریق سناریوی ساختگی اورژانس حقیقت را فاش کرد.

بامداد روز گذشته در مشهد، رویداد مرگباری رقم خورد که با تلاش دو جوان برای پنهان‌سازی حقیقت از طریق یک سناریوی پیچیده آغاز شد. "مهدی-خ" و "رضا-د" پیکر مجروح "مهدی-ن"، جوان ۲۳ ساله را که با زخم‌های چاقو و خون‌آلود بود، همراه با کمک امدادگران اورژانس به بیمارستان رضوی مشهد رساندند. این دو نفر مدعی بودند که جوان را در حالی پیدا کرده‌اند که در کنار منزل مجردی واقع در خیابان نجف (بلوار توس) غرق در خون به سر می‌برده و آثار چاقو خوردگی روی بدن او دیده می‌شده است.

جزئیات مکان وقوع جرم و روایت اولیه

ادعای اولیه این دو جوان این بود که آن‌ها در حال مشروب‌خوری بوده‌اند که "مهدی-ن" در منزل را کوبیده و بلافاصله روی زمین افتاده است. با گزارش این موضوع به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، قاضی "وحید خاکشور" در سحرگاه روز گذشته عازم مرکز درمانی شد تا تحقیقات را آغاز کند. کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نیز در کنار قاضی حضور داشتند تا فرآیند بررسی پرونده را با دقت انجام دهند.

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تناقضات در اظهارات بازجوئی شدگان

بررسی‌های مقدماتی پزشکی و صحنه جرم نشان داد که جوان مذکور براثر اصابت چاقو به قتل رسیده است، اما اظهارات دو جوانی که نقش نجات‌دهنده را بازی می‌کردند، برای مقام قضایی کاملاً باورپذیر نبود. بازجویی‌های فنی از "مهدی-خ" و "رضا-د" در همان مرکز درمانی و زیرنظر قاضی ویژه قتل عمد آغاز شد. بازجوئی‌ها نشان داد که این دو فرد تحت فشار سوالات تخصصی و انحرافی کارآگاهان، به سرعت دچار تناقض‌گویی شدند.

اعتراف به قتل عمد و انگیزه دامن‌زن

پس از چند دقیقه تناقض‌گویی بالاخره "مهدی-خ" ناچار شد حقیقت ماجرا را فاش کند. او به پلیس آگاهی اقرار کرد که همراه با دوستانش در یک منزل مجردی در خیابان نجف (بلوار توس) مشغول نوشیدن مشروبات الکلی بوده‌اند. نقطه عطف ماجرا زمانی بود که آن‌ها بر سر "رفتن برای زورگیری از مردم" با یکدیگر مشاجره کردند. "مهدی-خ" مدعی شد که خودش مخالف سرقت به عنف بود اما "مهدی-ن" به او ناسزا گفت و توهین کرد.

سناریوی فریبنده برای گمراه کردن پلیس

بر اساس اعتراف ثبت شده، "مهدی-خ" چاقو را بیرون کشید و ضربه‌ای به قفسه سینه "مهدی-ن" وارد کرد. پس از اینکه ضربه باعث افتادن او شد، این دو جوان برای فرار از مجازات، پیکر زخمی دوستشان را به بیرون از لانه مجردی انتقال دادند. آن‌ها با طرح این سناریوی ساختگی وانمود کردند که دوستشان توسط افراد ناشناس مجروح شده و در کوچه افتاده است. با اجرای این نقشه فریبنده، با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفتند.

نتیجه نهایی و سرنوشت قاتل

تیم درمانی بیمارستان رضوی بی‌درنگ وارد عمل شد اما متأسفانه دیگر دیر شده بود و "مهدی-ن" که جوان ۲۳ ساله بود، دیگر هیچ علائمی از زندگی نداشت. با فاش شدن حقیقت توسط خود متهم، پرونده قتل عمد با شواهد کافی بسته شد. حالا نوبت به اجرای قانون می‌رسد و موضوع برای صدور حکم نهایی در دادگاه مطرح خواهد شد. این رویداد نمونه‌ای از پیچیدگی‌های جنایی و تلاش ناامیدانه برای پنهان‌سازی جرم از طریق سناریوسازی است که در نهایت منجر به کشف حقیقت توسط نهادهای انتظامی شده است.