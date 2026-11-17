گزارش جامع درباره اعتراضات خیابانی در آبدانان پس از حادثه اتوبوس، خنثی‌سازی طرح ترور در مقدونیه شمالی توسط عوامل مرتبط با ایران و هشدار به شرکت چینی تیمو.

اعتراضات صنفی و خیابانی در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در شهر آبدانان با حضور صدها شهروند برگزار شد. این تجمعات پس از واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت ان‌جی‌ال دهلران و کشته‌شدن ۱۳ نفر آغاز شد. حادثه شامگاه شنبه ۲۳ آبان در محدوده سه‌گر و در مسیر دشت‌عباس به مورموری رخ داد که منجر به مصدومیت ۱۵ نفر دیگر نیز شد.

خیزش مردم آبدانان و واکنش مقامات

خبرگزاری فارس از تجمع حدود هزار نفر در این شهر خبر داد و مدعی شد شعارهای معترضان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. دادستان آبدانان، امرالله میسائی، در واکنش به این رویدادها به قوه قضائیه هشدار داد. وی اعلام کرد با افرادی که سوءاستفاده می‌کنند و قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند، به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

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خون‌بهای حوادث صنعتی در آبدانان

این حوادث منجر به مرگ و زخمی شدن پرسنل یک شرکت دولتی بزرگ در صنعت نفت شد. حادثه شامگاه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری رخ داد و منجر به مرگ ۱۳ نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر شد.

اعتراضات صنفی در آبدانان پس از واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت ان‌جی‌ال دهلران آغاز شد. خبرگزاری فارس از تجمع حدود هزار نفر در این شهر خبر داد.

دادستان آبدانان، امرالله میسائی، به قوه قضائیه هشدار داد با افرادی که سوءاستفاده می‌کنند و قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند، به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

خنثی‌سازی طرح ترور در مقدونیه شمالی

سازمان امنیت مقدونیه شمالی در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه اعلام کرد یک طرح تروریستی برای ترور فردی در یونان را خنثی کرده است. این نهاد یک شبکه گسترده از عوامل نیابتی مرتبط با ادریس جهانگیری موانه، تبعه ایرانی، را شناسایی و منهدم کرده است. آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی او را همکار سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران معرفی کرد. طبق بیانیه، این شبکه با دستور مستقیم تبعه ایرانی، فعالیت‌های پشتیبانی لجستیکی برای ترور در یونان انجام داده بود. پلیس مقدونیه در چهار محل بازرسی انجام داد و سلاح گرم و طرح‌هایی با مکان‌های مشخص را کشف کرد. بویان خریستوفسکی، رئیس آژانس، گفت عملیات از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شد و اعضای گروه در ایران و کشورهای ثالث نشست‌های مخفی داشتند. چهار مظنون در بازداشت موقت و یک نفر تحت حبس خانگی قرار دارد.

هشدارهای امنیتی در خلیج فارس

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه خبر از انفجار در قشم دادند. همزمان سپاه پاسداران حمله پهپادی به بحرین و پایگاه شیخ عیسی را مدعی شد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد و رهگیری پهپادها را اعلام کرد.

جریمه سنگین برای پلتفرم چینی تیمو

کمیسیون اروپا روز ۲۶ آبان شرکت چینی تیمو را به کوتاهی در ایمنی کالا متهم کرد. این بررسی بر فروش اسباب‌بازی و لوازم الکترونیکی متمرکز است و جریمه‌ای تا ۶ درصد درآمد سالانه را در پی دارد. تیمو که ۱۲۰ میلیون کاربر در اتحادیه دارد، پیش‌تر در ماه مه به دلیل خطرات اسباب‌بازی به ۲۰۰ میلیون یورو جریمه شده بود.