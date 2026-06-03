اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ۱۵ خردادماه فعال شده است.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد. اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، از ۱۵ خردادماه فعال شده است.

تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز در همین مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را پیدا کرده‌اند. سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، از ۲۰ خردادماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ و خرید کالاهای مشمول این طرح را خواهند داشت.

در مرحله سوم، اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از ۲۵ خردادماه فعال خواهد شد و سرپرستان این خانوارها می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته خود برای خرید اقلام مشمول طرح استفاده کنند. هدف از اجرای مرحله‌ای این طرح، تسهیل دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ و بهبود روند ارائه خدمات است





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