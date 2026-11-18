بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، فرهنگیان و لشکری می‌توانند از اپلیکیشن کمان اعتبار خرید کالا تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. شرایط ثبت‌نام، مدارک و نحوه بازپرداخت اقساط ۱۸ تا ۳۶ ماهه در این طرح مشخص شده است.

سازمان‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری و فرهنگیان به همراه بانک‌های طرف قرارداد، طرح جدیدی را تحت عنوان اعتبار خرید کالا از طریق پلتفرم کمان راه‌اندازی کرده‌اند. این تسهیلات ویژه به بازنشستگان امکان می‌دهد تا برای خریدهای متنوع خانگی و دیجیتال، اعتباری با سقف ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.

شرایط اختصاص اعتبار تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

مهم‌ترین ویژگی این طرح، عدم نیاز به مراجعه حضوری یا نوبت‌گیری است. کلیه مراحل شامل ثبت‌نام، احراز هویت و اعتبارسنجی به‌صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن یا نسخه تحت وب کمان انجام می‌شود. متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه و وارد کردن شماره همراه به نام خود و کد ملی، پرونده مالی خود را بررسی نمایند. مبلغ اعتبار نهایی که به هر فرد اختصاص داده می‌شود، بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان متغیر است و کاملاً به نتیجه اعتبارسنجی و شرایط طرح وابسته است.

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نحوه بازپرداخت اقساط و انواع ضمانت‌ها

برای تسهیل فرآیند بازپرداخت، دوره‌های اقساط این طرح بین ۱۸ تا ۳۶ ماه تنظیم شده است. در طرح‌های کسر از حقوق، اقساط به‌صورت ماهانه از حقوق بازنشستگی کسر می‌گردد. شرایط ضمانت نیز بسته به نوع طرح و سازمان متقاضی متفاوت است. در برخی موارد دریافت اعتبار بدون نیاز به ضامن و چک امکان‌پذیر است، اما در طرح‌های دیگر ارائه چک صیادی به نام متقاضی یا کسر از حقوق به‌عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.

نحوه استفاده از کیف پول اعتباری کمان

تسهیلات دریافتی به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود و در کیف پول اعتباری متقاضی فعال می‌گردد. بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به بخش فروشگاه در اپلیکیشن کمان، لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد حضوری و آنلاین را مشاهده کنند. تنوع کالایی این طرح شامل لوازم خانگی، گوشی موبایل، لپ‌تاپ و تجهیزات صوتی و تصویری است. اگر قیمت کالا از اعتبار موجود در کیف پول بیشتر باشد، مابه‌التفاوت باید از طریق درگاه پرداخت در خرید آنلاین یا پرداخت مستقیم در فروشگاه حضوری پوشش داده شود.

مراحل گام‌به‌گام ثبت‌نام و دریافت اعتبار

پروسه دریافت این اعتبار در چهار مرحله اصلی انجام می‌شود. مرحله اول ورود به اپلیکیشن کمان با شماره همراه متقاضی است. در مرحله دوم، طرح متناسب با سازمان بازنشستگی و بانک پرداخت حقوق انتخاب می‌گردد. در مرحله سوم، اطلاعات و مدارک خواسته‌شده برای احراز هویت و اعتبارسنجی ثبت می‌شود. در نهایت پس از تکمیل قرارداد و تأیید نهایی، مبلغ تخصیص‌یافته در کیف پول اعتباری فعال می‌شود تا متقاضی بتواند خرید خود را آغاز کند.