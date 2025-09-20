اعتبار کالابرگ واریز شد؛ جسد مردی جوان در تهران کشف شد

در حالی که اعتبار مرحله چهارم کالابرگ واریز شده است، خبر کشف جسد مردی جوان در تهران، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داد. تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و علت مرگ وی ادامه دارد. همچنین، وزش باد شدید در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و جدول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ منتشر شد. اخبار مربوط به سود سهام عدالت و تأثیر شرایط اقتصادی بر تالارها نیز در این گزارش بررسی می‌شود.

فوری؛ اعتبار مرحله چهارم کالابرگ واریز شد / دهک‌های ۴ تا ۷ حساب‌هایشان را چک کنند + جزئیات بامداد روز گذشته، ۲۸ شهریور ماه، خبری تلخ از نعمت آباد تهران به گوش رسید؛ کشف جسد مردی جوان. بلافاصله پس از اعلام این خبر به کلانتری ۱۵۵، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه بازپرس موسی رضازاده از دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه شدند. محل حادثه، یک مکان متروکه برای جمع‌آوری و دپوی ضایعات و زباله‌ها بود که جسد در آن کشف شده بود.

صحنه جرم، حکایت از یک جنایت داشت؛ جسد سوخته مردی جوان که آثار ضربات چاقو بر بدن وی مشهود بود. این نشانه‌ها، فرضیه جنایی بودن مرگ را تقویت می‌کرد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که مدت زمانی از رها شدن جسد در این مکان می‌گذرد. با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن ابعاد این فاجعه، جسد برای انجام معاینات دقیق و آزمایش‌های قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد. بازپرس رضازاده در گفتگو با خبرنگار رکنا، ضمن تأیید خبر، اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی هویت مقتول و کشف علت دقیق مرگ وی آغاز شده است. وی همچنین از خانواده‌هایی که در روزهای اخیر فردی از آن‌ها مفقود شده است، خواست تا برای شناسایی جسد و انجام آزمایش‌های DNA به اداره آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند. این اقدام، گامی حیاتی در جهت روشن شدن واقعیت و برقراری عدالت در این پرونده است. همچنین، وی از شهروندان خواست تا در صورت داشتن هرگونه اطلاعاتی که می‌تواند به شناسایی هویت مقتول یا کشف جزئیات این جنایت کمک کند، مراتب را به پلیس اطلاع دهند. پیگیری این پرونده، نیازمند همکاری همگانی است تا حقیقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن آشکار شود و قاتلان به سزای عمل خود برسند. در خبری دیگر، هواشناسی خراسان شمالی از وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش باران در روز یکشنبه ۳۰ شهریور در این استان خبر داد. مردم خراسان شمالی باید برای شرایط جوی نامساعد آماده باشند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. همچنین، جزئیات جدول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و رتبه ایران در این مسابقات نیز منتشر شده است. این جدول، فرصتی برای علاقه‌مندان به کشتی است تا از رقابت‌های جذاب و دیدنی این رشته ورزشی لذت ببرند. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به منابع خبری معتبر، از جزئیات این مسابقات و نتایج تیم ملی کشتی فرنگی ایران مطلع شوند. در ادامه، بحث داغ این روزها، یعنی سود سهام عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است. هنوز به طور قطعی مشخص نیست که آیا سود سهام عدالت تا پایان هفته واریز می‌شود یا خیر، اما سهامداران سهام عدالت منتظر دریافت این سود هستند. اخبار و اطلاعات تکمیلی در این زمینه از طریق رسانه‌ها و منابع خبری معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین، گزارشی از روزنامه شرق در خصوص تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ اخیر بر تعطیلی و کسادی تالارها و کاهش قابل توجه برگزاری مراسم‌ها منتشر شده است. این گزارش، وضعیت نامطلوب فعالان این صنف را به تصویر می‌کشد و پیامدهای ناشی از این مشکلات را مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایط اقتصادی نامناسب و ناآرامی‌های منطقه‌ای، تأثیرات منفی بر کسب و کارها گذاشته و باعث کاهش تقاضا برای خدمات تالارها و مراکز برگزاری مراسم‌ها شده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

کالابرگ کشف جسد تهران پزشکی قانونی هواشناسی

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها