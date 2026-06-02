مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از نشانههای مثبت در مذاکرات هستهای با ایران خبر داد و گفت تهران حاضر به گفتوگو درباره بخشهایی شده که پیشتر از آن خودداری میکرد. او همچنین به نقش مجتبی خامنهای و بیثباتی در رهبری ایران اشاره کرد.
مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سهشنبه دوازدهم خرداد در نخستین حضور علنی خود در کنگره از زمان آغاز عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به ازسرگیری مذاکرات هستهای با تهران ابراز خوشبینی کرد.
او در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی اکنون آمادگی گفتوگو درباره موضوعاتی را نشان داده که پیشتر از ورود به آنها خودداری میکرد. به گفته روبیو، آنها پذیرفتهاند درباره جنبههایی از برنامه هستهای خود مذاکره کنند که تنها یک ماه پیش یا حتی یک سال پیش حاضر نبودند حتی درباره آنها صحبت کنند.
وزیر خارجه آمریکا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد اما افزود که هیچ تضمینی وجود ندارد که این روند به توافقی قابل قبول منجر شود. او همچنین بیثباتی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی را عاملی دانست که روند مذاکرات را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، روبیو به موضوع کاهش تحریمها و بازگشایی تنگه هرمز نیز اشاره کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به توافق به صورت خودکار از امتیازات اقتصادی گسترده برخوردار نخواهد شد.
او گفت هرچه بیشتر امتیاز بدهند بیشتر دریافت خواهند کرد و این امتیازات به عنوان پاداش امضای توافق پرداخت نمیشود. این اظهارات در حالی مطرح شد که برخی رسانههای نزدیک به حکومت ایران گزارش دادهاند تهران پس از تهدید اسرائیل به حمله به بیروت ارتباط خود با میانجیها را متوقف کرده است. گزارشها حاکی از آن است که آتشبس میان طرفهای درگیر همچنان شکننده توصیف میشود.
وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد نشانههایی وجود دارد که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، نقش پررنگتری در روند تصمیمگیریها ایفا میکند. او گفت نشانههایی وجود دارد که او در حال افزایش سطح مشارکت خود است، هرچند تمامی ارتباطاتش به صورت مکتوب و از طریق واسطهها انجام میشود. جلسه استماع سنا با انتقاد شدید برخی سناتورهای دموکرات از سیاست دولت ترامپ در قبال حکومت ایران همراه بود.
کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند، از تصمیم واشنگتن برای مشارکت در حملات علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و سیاست خارجی دولت ترامپ را زیر سؤال برد. با این حال، روبیو از رویکرد دولت دفاع کرد و تاکید نمود که هدف واشنگتن همچنان دستیابی به توافقی است که بتواند برنامه هستهای جمهوری اسلامی را محدود کرده و ثبات بیشتری برای منطقه فراهم کند.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح میشود که مذاکرات دیپلماتیک برای مهار تنشهای منطقهای و رسیدگی به پرونده هستهای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و آینده این گفتوگوها به تصمیمهای سیاسی در تهران و واشنگتن وابسته است. این وضعیت نشاندهنده پیچیدگی روابط و چالشهای پیش رو در مسیر دستیابی به یک توافق جامع و پایدار است.
در همین حال، ناظران بینالمللی بر این باورند که تغییر موضع ایران در مذاکرات ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمهای بیسابقه باشد، اما همچنان موانع زیادی بر سر راه وجود دارد. آینده روشن نیست و هر دو طرف باید انعطافپذیری بیشتری از خود نشان دهند تا بتوانند به نتایج مطلوب دست یابند. همچنین اشاره روبیو به زنده بودن مجتبی خامنهای و نقش او در مذاکرات جاری نشاندهنده تغییر در ساختار قدرت ایران است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشهای منطقهای و بحرانهای انسانی در یمن و غزه نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. از این رو، دیپلماسی هستهای تنها یکی از ابعاد روابط پیچیده ایران و آمریکا به شمار میرود و دستیابی به هرگونه توافق نیازمند اراده سیاسی جدی از سوی دو طرف است
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