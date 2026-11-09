اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات

امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه افسری امام علی(ع) اعلام کرد این نیرو برای پاسخ فوری و قاطع به هر سطح از تهدیدات کاملاً آماده است.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در روز دوشنبه هجدهم آبان ماه سال یکهزار و چهارصد و پنج، خطابه‌ای مهم در آیین بیست‌وچهارمین جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) ارائه داد. وی با تأکید بر آمادگی کامل این نیرو، اعلام کرد که ارتش برای مقابله با هرگونه تهدید، پاسخ‌دهنده‌ای سریع، محکم و با شدتی بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود.

اطلاعات دقیق مراسم و زمان آن

این رویداد نظامی و آموزشی در تاریخ مشخص دوشنبه، هجدهم آبان یک‌هزار و چهارصد و پنج در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار گردید. مراسم با حضور جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه و مسئولان ارشد نظامی و انتظامی همراه بود. در بخش ابتدایی این آیین، یاد و خاطره پانصد و سه فرمانده و افسر شهید که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودند، گرامی داشته شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش بر جایگاه والای این شهیدان در تاریخ پرافتخار ارتش تأکید ویژه‌ای کرد و یادآوری کرد که پاسداری از آرمان‌ها و ادامه راه پرافتخار این شهدان، از وظایف ذاتی و مسئولیت‌های سنگین نسل جوان افسران محسوب می‌شود.

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ساختار و مکانیسم پاسخگویی ارتش

امیر سرتیپ جهانشاهی در تشریح توانمندی‌های نیروی زمینی، بر محوریت این نیرو در ساختار کلان دفاعی کشور تأکید ورزید. وی بیان کرد که نیروی زمینی با توکل بر خداوند متعال، از آمادگی رزم هوشمندانه، سرمایه انسانی متعهد، تسلیحات پیشرفته و تجهیزات کارآمد برخوردار است. همچنین بهره‌مندی از بنیه معنوی قوی و فناوری‌های نوین، از جمله عواملی هستند که این آمادگی را شکل داده‌اند. فرمانده ارتش تصریح کرد که زیر رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، این نیرو برای مقابله با تهدیدات در هر سطحی، آمادگی دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قدرت تمام پاسخ دهد. این مکانیسم واکنش نشان‌دهنده یک ساختار نظامی منسجم و پیوسته است که در آن فرماندهی و نیروهای عملیاتی هم‌افزایی کاملی دارند.

نقش کلیدی افسران جوان و تعهد سازمانی

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های امیر سرتیپ جهانشاهی، تمرکز بر نقش حیاتی افسران جوان در تقویت توان رزمی نیروهای مسلح بود. ایشان انضباط، تعهد سازمانی و تعامل مؤثر با فرماندهان را از الزامات اصلی موفقیت در انجام مأموریت‌های نظامی دانستند. فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به مسئولیت خطیر افسران در ساختار نظامی، بر ضرورت به‌کارگیری دقیق آموخته‌ها و مهارت‌های کسب‌شده در دوران تحصیل تأکید کرد. وی اظهار داشت که دانش‌آموختگان باید با تکیه بر دانش تخصصی، روحیه مسئولیت‌پذیری و انضباط، گام‌های محکمی در مسیر ارتقای آمادگی رزمی و عملیاتی یگان‌های خود بردارند.

واکنش‌های مثبت و تعهدات نسل جدید

در جریان این مراسم، دانش‌آموختگان با قرائت سوگندنامه رسمی و دریافت سردوشی از سوی فرمانده نیروی زمینی ارتش، آمادگی خود را برای آغاز خدمت در یگان‌های این نیرو اعلام کردند. آن‌ها در این مراسم بر تعهد خود به پاسداری از استقلال ملی، امنیت پایدار و تمامیت ارضی کشور تأکید ورزیدند. همچنین از جمعی از فرماندهان، استادان و مسئولان دانشگاه افسری امام علی(ع) و دانش‌آموختگان برتر، به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزنده آنان تجلیل به عمل آمد. فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در پایان، از تلاش‌های مستمر فرماندهان، استادان و مسئولان دانشگاه در عرصه آموزش و تربیت افسران شایسته و متعهد قدردانی کرد و نقش مجموعه آموزشی و فرماندهی دانشگاه را در آماده‌سازی این نیروهای انسانی حائز اهمیت دانست.