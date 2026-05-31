اظهارات ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پس از بازگشایی تنگه هرمز

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز مدعی شد نیروهای آمریکایی به محض بازگشایی تنگه هرمز و پایان رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران از منطقه خارج خواهند شد. وی همچنین از نزدیک شدن به توافق خوب با ایران خبر داد.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز ادعاهای جدیدی درباره ایران مطرح کرد. وی گفت که نیروهای آمریکایی به محض بازگشایی تنگه هرمز و پایان یافتن رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران، از منطقه خارج خواهند شد.

ترامپ همچنین مدعی شد که به یک توافق بسیار خوب با ایران نزدیک شده‌ایم و گزینه دیپلماتیک را به سایر گزینه‌ها ترجیح می‌دهد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و هرگونه توافق را مشروط به تأمین حقوق و منافع ملی خود دانسته است.

ترامپ در این مصاحبه ضمن ستایش از مهارت مذاکره‌کنندگان ایرانی، تأکید کرد که دستیابی به نتیجه زمان‌بر است و او هیچ عجله‌ای برای حصول توافق ندارد. وی بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به عنوان تنها تضمین اصلی تأکید کرد. این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ای اش کاملاً صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.

از سوی دیگر، ترامپ از ایران خواست که محدودیت تردد در تنگه هرمز را لغو کند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراهه بین‌المللی است و تردد در آن باید بر اساس قوانین بین‌المللی صورت گیرد. ایران پیش از این نیز اعلام کرده که از تنگه هرمز برای اهداف سیاسی یا فشار اقتصادی استفاده نمی‌کند و خواهان ثبات در منطقه است.

کارشناسان معتقدند اظهارات ترامپ بیش از آنکه نشان‌دهنده تغییر در سیاست آمریکا باشد، تلاشی برای فشار بر ایران و کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات است. ایران نیز همواره بر اصول خود پافشاری کرده و هرگونه توافق را منوط به رفع تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای خود دانسته است. با توجه به رویکرد خصمانه آمریکا و تحریم‌های گسترده، دستیابی به توافقی پایدار با چالش‌های جدی مواجه است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ تنگه هرمز برنامه هسته‌ای ایران نیروهای آمریکایی مذاکرات

United States Latest News, United States Headlines