اظهارات فرمانده هوافضای سپاه درباره آمادگی کامل دفاعی

سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بازدید از شهر موشکی راهبردی از آمادگی کامل این نیرو برای مقابله با تهدیدات داخلی و فرامنطقه‌ای خبر داد.

سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که این نیرو در حال حاضر آمادگی قابل اعتمادی برای مقابله با تمامی تهدیدات در سطح منطقه و فرامنطقه دارد. این اظهارات در جریان بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از شهرهای موشکی راهبردی این نیرو مطرح شد که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک مکان و تجهیزات آن است.

تأکید بر آمادگی و دفاع از مردم

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد که توانمندی‌های به‌جامانده از فرماندهان پیشین، امروز به عنوان ابزاری مستحکم برای دفاع از مردم و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا عمل می‌کند. این گفتگو بر جایگاه استراتژیک نیروی هوافضا به عنوان یک بازدارنده اصلی در برابر دشمنان تمرکز دارد.

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وی با بیان اینکه وضعیت آمادگی نیروها به مرحله‌ای رسیده است که قابل اتکایی و قابل قبول توصیف می‌شود، ابراز داشت که این آمادگی در برابر هرگونه تهدیدی در منطقه گسترده و همچنین تهدیدات فرامنطقه‌ای صدق می‌کند. این سطح از اطمینان‌خبری نشان از بلوغ عملیاتی و فنی این نیرو در سال‌های اخیر دارد.

رونمایی از تجهیزات جدید و روندهای توسعه

سردار سید مجید موسوی در ادامه صحبت‌های خود به روند مستمر توسعه و نوسازی توانمندی‌های دفاعی این نیرو اشاره کرد و وعده داد که در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و افزایش آمادگی‌ها، محصولات جدیدی در سازمان رزم مشاهده خواهد شد. این وعده شامل سلاح‌ها و تجهیزات نوین است که برای ارتقای توان رزمی طراحی شده‌اند.

وی با لحنی اطمینان‌بخش به حاضران گفت که شاهد باشید ان‌شاءالله در پایان هر مرحله از این برنامه‌های توسعه‌ای، تجهیزات و سلاح‌های جدیدی به arsenale نیروهای مسلح اضافه می‌شود. این اظهارات نشان‌دهنده تداوم خط مشی تقویت بازدارندگی از طریق فناوری‌های پیشرفته است.

شهر موشکی هدیه‌ای برای مردم

سخنگوی سپاه پاسداران نیز در جریان این بازدید تأکید کرد که رونمایی از شهر موشکی یک هدیه از سوی نیروی هوافضای سپاه به مردم ایران اسلامی است. این دیدگاه بر پیوند میان توانمندی‌های دفاعی و خدمت‌رسانی به جامعه تأکید دارد و آن را نشانه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب می‌داند.

بررسی‌های انجام شده در این سفر و بازدیدهای میدانی، بر ضرورت حفظ و گسترش این دستاوردها برای تضمین امنیت پایدار کشور تمرکز دارند. این اقدامات در راستای پیشگیری از هرگونه تهدید و تأمین آرامش برای شهروندان انجام می‌شود.