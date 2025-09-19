سعید اخباری، سرمربی چادرملو، پس از تساوی بدون گل مقابل پرسپولیس، به بررسی عملکرد تیمش، تاکتیک‌های اتخاذ شده و انتقادات مطرح شده پرداخت. وی با اشاره به مشکلات میزبانی، از مسئولان خواست تا شرایط بهتری برای بازی در یزد فراهم کنند.

سعید اخباری ، سرمربی تیم فوتبال چادرملو ، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر ، با ابراز خستگی به هر دو تیم، به شرایط سخت بازیکنان به دلیل تعطیلی مسابقات و نیاز به بدنسازی مجدد اشاره کرد. وی با تاکید بر عملکرد خوب بازیکنانش طبق آنالیز انجام شده از پرسپولیس ، به تاکتیک تیمش در بستن فضاهای خطرناک حریف اشاره کرد و افزود: اگر خودباوری بیشتری داشتیم می‌توانستیم گل بزنیم، کما اینکه به تیر دروازه حریف هم زدیم.

اخباری با اشاره به میزبانی چادرملو در غربت، از مسئولان خواست برای میزبانی از استقلال در یزد، تمام تلاش خود را به کار گیرند. وی با مقایسه شرایط میزبانی در شهر خود با شرایط فعلی، بر اهمیت حمایت از تیمش تاکید کرد. سرمربی چادرملو در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره اعتراض هواداران پرسپولیس به مصدومیت‌ها و سبک بازی تیمش، مصدومیت‌ها را طبیعی دانست و فشارهای وارد شده بر داور را مورد انتقاد قرار داد. اخباری در مورد اظهارات هاشمیان درباره فوتبال فرسایشی چادرملو، با احترام به نظر وی، خواستار توضیح بیشتر درباره معنای فوتبال فرسایشی شد. وی با اشاره به آنالیز دقیق پرسپولیس و بستن فضاهای خطرناک، به تاکتیک تیمش در مقابله با بازیکنان کلیدی حریف مانند ارونوف، کاظمیان و عالیشاه اشاره کرد و افزود: در نیمه اول و ابتدای نیمه دوم، فرصت‌هایی برای هر دو تیم وجود داشت. اخباری با تاکید بر احترام به سبک بازی تیمش، پرسپولیس را تیمی قدرتمند دانست و برای آن‌ها آرزوی موفقیت کرد. وی در مورد اعتراض نیمکت‌نشینان و بازیکنان پرسپولیس به عملکرد تیم حریف، از دوستان خود گله‌مند بود و انتظار داشت که در مواقعی که به حنیف فحاشی می‌شد، جلوی این کار گرفته شود و دلجویی صورت گیرد. اخباری همچنین به شرایط سخت تیم به دلیل برگزاری بازی در زمین تختی تهران اشاره کرد و از اینکه تیمش در سه بازی از چهار مسابقه خود از امتیاز میزبانی بهره نبرده است، ابراز نارضایتی کرد. وی در مورد تمرینات تیم در تهران و رفتن به یزد یک هفته قبل از بازی‌های خانگی، توضیحاتی ارائه داد. او تاکید کرد که تیمش با آنالیز دقیق و برنامه‌ریزی، سعی در خنثی کردن نقاط قوت پرسپولیس داشته است و از عملکرد بازیکنان خود ابراز رضایت کرد. وی همچنین بر اهمیت خودباوری در رسیدن به موفقیت تاکید کرد. این بازی نشان داد که تیم چادرملو با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، توانایی رقابت با تیم‌های بزرگ را دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی و تاکتیک‌های مناسب، نتایج قابل قبولی کسب کند. اخباری با اشاره به اینکه تیمش به تیر دروازه پرسپولیس زده، نشان داد که تیمش به پیروزی نزدیک بوده است و با کمی خوش‌شانسی می‌توانست به گل برسد. وی همچنین به اهمیت حمایت هواداران و مسئولان از تیم اشاره کرد و خواستار فراهم شدن شرایط بهتر برای میزبانی در شهر یزد شد. در مجموع، سخنان اخباری نشان‌دهنده تلاش و جدیت تیم چادرملو در رقابت‌های لیگ برتر است و امیدواری به آینده‌ای روشن را در دل هواداران زنده می‌کند. وی با وجود انتقاداتی که به تیمش وارد می‌شود، همچنان به توانایی‌های تیمش ایمان دارد و برای پیشرفت تیمش تلاش می‌کند. سرمربی چادرملو با تاکید بر اهمیت آنالیز دقیق حریف، نشان داد که تیمش با دانش و برنامه‌ریزی وارد مسابقات می‌شود و سعی می‌کند با استفاده از نقاط ضعف حریف، به پیروزی برسد. وی همچنین به اهمیت مسائل روحی و روانی بازیکنان اشاره کرد و بر این باور است که خودباوری می‌تواند نقش مهمی در موفقیت تیم داشته باشد. در پایان، اخباری با ابراز امیدواری به آینده، از هواداران و مسئولان خواست که از تیمش حمایت کنند تا چادرملو بتواند در لیگ برتر به موفقیت‌های بیشتری دست یابد





