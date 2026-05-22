اظهارنظر قضایی در مورد پرونده آپارات: اشکالات بنیادین

در این مقاله، ما به بررسی اظهارنظرهای قضایی در مورد پرونده آپارات می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که این اظهارنظرها از دو منظر «اصول دادرسی» و «حقوق مالکیت فکری» دارای اشکالات بنیادین است.

در 최근، یکی از قضات دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌ای که هنوز در جریان دادرسی است، اظهارنظرهایی را به رسانه‌ها ارائه داده که از دو منظر « اصول دادرسی » و « حقوق مالکیت فکری » دارای اشکالات بنیادین است.

این اظهارنظرها از دو منظر «بی‌طرفی قضائی» و «استقلال محاکم» واجد اشکالات است. اصل بنیادین «بی‌طرفی قضائی» و «استقلال محاکم» ایجاب می‌کند که قضات از اظهارنظر در مورد پرونده‌های جاری سایر شعب، به‌ویژه در فضای عمومی، پرهیز کنند. چنین اقدامی اعتبار رأی دادگاه را در اذهان عمومی تضعیف می‌کند. مطابق با شئون قضائی، اگر نقدی به رأیی وارد است، مسیرهای قانونی آن در قالب «تجدیدنظرخواهی» یا «نقدهای علمی در مجلات حقوقی» تعریف شده است؛ نه بیانیه‌های رسانه‌ای.

در تحلیل‌های حقوقی منتشرشده، ادعا شده است که دادگاه میان «میزبان» (Host) و «ناشر» (Publisher) خلط کرده است. اما این تحلیل، با واقعیت تحولات حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال بیگانه است. دکترین «بندر امن» (Safe Harbor) نه یک «چتر مصونیت مطلق»، بلکه یک ساختار مشروط است.

در حقوق پیشرفته، پلتفرمی که با علم به نقض حقوق مؤلف، در جهت کسب منفعت مالی مستقیم، تداوم انتشار محتوای ناقض را تسهیل می‌کند، از جایگاه یک واسطه‌‌ فنی صرف خارج شده و به شریک در نقض تبدیل می‌شود. تقلیل نقش پلتفرم به «زیرساخت فنی»، نادیده‌گرفتن حقیقت تجاری این سامانه‌هاست که اساسا مدل کسب‌وکارشان بر پایه همین محتواها بنا شده است.

در مورد خساراتی که از اقدامات پلتفرم مذکور وارد شده، شایان ذکر است که اولا موضوع این پرونده جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است. ثانیا «کاهش ارزش اقتصادی اثر» و «از بین رفتن فرصت‌های بازاریابی»، مفاهیم انتزاعی نیستند، بلکه ارکان اصلی خسارت در دنیای دیجیتال‌اند.

دادگاه با تکیه بر گزارش‌های کارشناسی به دنبال احراز رابطه علیت میان «ترافیک پلتفرم» و «ورود ضرر به مالک اثر» بوده که این نه یک اقدام خطرناک، بلکه نقطه عطفی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان و ایجاد توازن در فضای رقابت دیجیتال است. اظهارنظر درباره پرونده‌ای که در جریان دادرسی است، چگونه مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر رفتار قضات قابل توجیه است؟

به‌ویژه آنکه هرگونه اظهارنظر رسانه‌ای که موجب تضعیف اعتبار آرای دستگاه قضائی یا ایجاد شائبه مداخله در امر قضاوت سایر مراجع شود، وفق موازین حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد. آنچه به عنوان «خطر» برای امنیت حقوقی کسب‌وکارها از سوی این قاضی معرفی می‌شود، در واقع «نظم‌بخشی به هرج‌ومرج دیجیتال» است. حمایت از آزادی بیان، نباید دستاویزی برای نقض حقوق مالکیت فکری آثار هنرمندان توسط پلتفرم‌های بزرگ باشد.

در مجموع، این اظهارنظرها از دو منظر «اصول دادرسی» و «حقوق مالکیت فکری» دارای اشکالات بنیادین است و مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر رفتار قضات قابل توجیه نیست





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اظهارنظر قضایی پرونده آپارات اصول دادرسی حقوق مالکیت فکری بی‌طرفی قضائی استقلال محاکم

United States Latest News, United States Headlines