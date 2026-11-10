اظهارات نیکی هیلی درباره ترور آصف رضا مرچنت و نقش سپاه پاسداران

نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، ادعا کرد سپاه پاسداران در توطئه ترور آصف رضا مرچنت نقش داشت و همچنان هدف‌گذاری تروریستی در خاک آمریکا را دنبال می‌کند.

نیکی هیلی ، سفیر اسبق ایالات متحده در سازمان ملل متحد ، با اشاره به پرونده آصف رضا مرچنت ، تبعه پاکستانی محکوم‌شده در آمریکا، اعلام کرد که سپاه پاسداران برای ترور او پول پرداخت کرده است. او بر این باور است که جمهوری اسلامی همچنان مقام‌های آمریکایی را در خاک ایالات متحده هدف عملیات تروریستی قرار می‌دهد و تلاش‌های خود برای حذف مقامات بلندپایه را ادامه می‌دهد.

جزئیات پرونده آصف رضا مرچنت در دادگاه بروکلین

اظهارات نیکی هیلی مستقیماً به پرونده آصف رضا مرچنت مرتبط است که در اسفند ۱۴۰۴ در دادگاه فدرال بروکلین به اتهام توطئه برای قتل سفارشی و تلاش برای ارتکاب اقدام تروریستی فرامرزی مجرم شناخته شد. اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که مرچنت در فروردین ۱۴۰۳ پس از سفر به ایران وارد ایالات متحده شد و بلافاصله دست به اقداماتی برای استخدام افراد جهت ترور یک سیاستمدار یا مقام دولتی زد.

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در خرداد همان سال، مرچنت در نیویورک با مأموران مخفی اف‌بی‌آی که او آن‌ها را قاتلان اجیرشده می‌پنداشت، ملاقات کرد و مبلغ ۵۰۰۰ دلار را به عنوان پیش‌پرداخت در اختیار آن‌ها قرار داد. این اقدام منجر به بازداشت او در تیر ۱۴۰۳ شد، زمانی که تلاش کرد از خاک ایالات متحده خارج گردد و عملاً پای خود را به دام نیروهای امنیتی آمریکا انداخت.

مدافعان و مخالفان ادعای اجبار سپاه پاسداران

مرچنت در جریان محاکمه خود اقرار کرد که با عوامل سپاه پاسداران ارتباط داشته است، اما مدعی شد که به دلیل تهدید خانواده‌اش در ایران، تحت فشار شدید قرار گرفته و مجبور به همکاری شده است. با این حال، دادستان‌های آمریکایی این ادعای متهم به طرح ترور را کاملاً رد کردند و هیچ شواهدی مبنی بر اجبار یا تهدید علیه خانواده او در ایران ارائه نشد که بتواند دلیل موجهی برای اقداماتش باشد.

در گفت‌وگو با برنامه "بیلد دِ رِلم" که بخش‌هایی از آن روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نیکی هیلی گفت: "همین چند ماه پیش فردی بازداشت و زندانی شد، زیرا به یک خبرچین پول داده بود تا مرا به قتل برساند." او با تأکید بر علت مواضع سخت‌گیرانه خود در قبال جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد که آن‌ها بارها تلاش کرده‌اند تا دونالد ترامپ را نیز ترور کنند و همین امر خطرات جانی را برای مقامات آمریکایی در خاک خودشان به همراه دارد.

اهداف تروریستی و انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی

بر اساس اسناد دادگاه، نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، و نیکی هیلی به عنوان اهداف احتمالی در این توطئه مطرح شده بود. مقام‌های قضایی آمریکا این توطئه را بخشی از تلاش‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی برای انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در عملیات آمریکا در دی ۱۳۹۸ دانسته‌اند.

این رویدادها نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها در واشنگتن درباره نفوذ و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا است. دونالد ترامپ نیز در جریان آخرین اطلاعات مرتبط با این تلاش‌های ادعایی برای ترور او قرار گرفته و وضعیت امنیتی مقامات ارشد آمریکا همچنان تحت نظارت شدید نهادهای اطلاعاتی قرار دارد.