اظهارات متناقض وزیر انرژی آمریکا درباره نفت ایران

کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در کنگره گفت از ادعای ترامپ درباره افزایش صادرات نفت ایران اطلاعی ندارد. ترامپ همزمان از مذاکره و حمله به ایران سخن گفت.
کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در جلسه استماعی در کنگره گفت که از ادعای دونالد ترامپ درباره افزایش صادرات نفت ایران اطلاعی ندارد. این در حالی است که ترامپ روز سهشنبه مدعی شده بود عبور نفت از تنگه هرمز در هفته گذشته به طور معناداری افزایش یافته است.
رایت تصریح کرد که ارتش آمریکا به عبور نفت از این تنگه کمک کرده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هستهای ایران و تحریمهای نفتی همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در اظهاراتی متناقض گفت که واشنگتن همچنان در حال کار بر روی یک توافق با تهران است، اما همزمان تهدید کرد که به شدت به ایران حمله خواهد کرد.
وی در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به امکان مذاکره گفت که نمیگوید آیا پلها و نیروگاهها را تخریب خواهد کرد یا خیر. این تناقضگویی واکنشهای گستردهای را در محافل سیاسی و رسانهای به همراه داشته است. ترامپ همچنین ادعا کرد که ایالات متحده ۲۲ کشتی ایرانی را که چراغ و رادارشان خاموش بوده توقیف کرده است، اما هیچ مدرکی ارائه نداد.
این اظهارات در حالی است که حزبالله لبنان ادعای ترامپ درباره ارتباط مستقیم با این گروه را رد کرد. سنتکام نیز اخیراً مدعی توقیف یک نفتکش مرتبط با ایران شده بود. تحولات اخیر نشان میدهد که آمریکا تلاش میکند با تشدید فشارها بر صادرات نفت ایران، تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. اما کارشناسان معتقدند سیاستهای متناقض واشنگتن نه تنها به حل بحران کمک نمیکند، بلکه بر بیاعتمادی میان دو طرف میافزاید.
تنگه هرمز به عنوان گذرگاه حیاتی نفت جهان، همواره در کانون توجه بوده است و هرگونه تنش در این منطقه میتواند بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد
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