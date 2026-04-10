قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با صدور اطلاعیهای مهم، ضمن اشاره به سوابق نقض عهد مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی ، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. این اطلاعیه که با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا صادر شده است، پاسخی قاطع به تهدیدات اخیر دشمنان محسوب میشود.
در این اطلاعیه که به مناسبت شرایط فعلی منطقه و با توجه به تحولات اخیر صادر شده است، به صراحت آمده است: «با پیروی از پیام عمیق، دشمن شکن و روحبخش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مد ظله العالی)، اعلام میداریم به دلیل بدعهدیهای مکرر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند دوران جنگ تحمیلی سوم و ۴۰ شبانهروز نبرد نامتقارن در آمادگی کامل بوده و دست بر ماشه هستند.» این بیانیه نشاندهندهٔ عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و مقابله با هرگونه تجاوز و تهدید است. نیروهای مسلح کشور با بهرهگیری از تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس و با اتکا به توانمندیهای بومی و پیشرفته، در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند. این آمادگی، پیامی روشن به دشمنان است که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. در ادامه این اطلاعیه با لحنی قاطعانه به رژیم صهیونیستی و آمریکاییها هشدار داده شده و آمده است: «سران آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی و فرماندهان و نظامیان شکستخوردهی آنها، حق ندارند ملت پیروز، قوی و قهرمان ایران و جبههی شکستناپذیر مقاومت اسلامی را تهدید نمایند. ترامپ و نتانیاهو بهتر است بار دیگر شکست مفتضحانهی خود و نظامیانشان را در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در برابر ضربات کوبنده و شگفتانههای قدرت رزمندگان جان بر کف اسلام را مرور کنند و ملت مجاهد ایران و رزمندگان با صلابت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را تهدید نکنند.» این بخش از اطلاعیه، حاوی هشداری جدی به دشمنان است مبنی بر اینکه تهدیدات آنها بیاثر بوده و با پاسخ قاطع و پشیمانکنندهای روبرو خواهند شد. همچنین به شکستهای مفتضحانه آنان در گذشته اشاره شده و بر توانمندیهای نیروهای مسلح ایران در مقابله با هرگونه تجاوز تأکید شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه، به دستاوردهای چشمگیر نیروهای مسلح ایران در زمینههای مختلف تسلیحاتی و فناوریهای پیشرفته اشاره شده است. این پیشرفتها که حاصل تلاش جوانان و دانشمندان ایرانی است، توان دفاعی کشور را به طور چشمگیری افزایش داده و ایران را به یک قدرت منطقهای تبدیل کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آنچه را در میدان عمل در نبرد ۴۰ روزه دیدند را برای خود یادآوری کنند که نیروهای مسلح غرورآفرین و پر افتخار با پشتوانه و حمایت مردم مجاهد و با رهبری حکیمانهی فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) و با بکارگیری تسلیحات، تجهیزات و فناوریهای پیشرفته و شگفتآور کاملاً بومی که تولید آن به دست جوانان و دانشمندان این کشور همچنان ادامه دارد، ارتشهای به اصطلاح برتر جهان در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و به شکست واداشتند و آنها را با توکل بر خداوند متعال تسلیم ارادهی الهی خویش ساختند.» در پایان این اطلاعیه، بر عزم ایران در حفظ امنیت تنگه هرمز و حمایت از جبهه مقاومت تأکید شده است. این بخش از اطلاعیه نشاندهندهٔ سیاست خارجی فعال و متعهدانه ایران در قبال مسائل منطقه و جهان است. در این راستا آمده است: «همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعلام میداریم، حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمیکنیم و مدیریت تنگه هرمز را به مرحلهی جدیدی وارد خواهیم نمود و ابتکار عمل برای تسلط به آن تنگه را حفظ خواهیم کرد و به هیچ وجه از حقوق حقهی خود دست نمیکشیم. با توجه به یکپارچگی جبهه مقاومت، در صورت تداوم حملات دشمن به حزبالله و مردم مظلوم لبنان به ویژه ضاحیه، به آن پاسخ کوبنده و دردناک خواهیم داد. از امت اسلامی ایران میخواهیم مراقب تفرقهافکنی و فتنهانگیزی دشمنان باشند و حضور شجاعانه، مجاهدانه و وحدتبخش خود در میادین و خیابانها را حفظ نمایند.» این بخش از اطلاعیه تأکیدی بر همبستگی با جبهه مقاومت و دفاع از مظلومان منطقه است
