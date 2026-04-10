Head Topics

اطلاعیه قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در پاسخ به تهدیدات دشمنان

سیاسی News

4/10/2026 3:38 PM
📰EtemadOnline
165 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 59%

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) با صدور اطلاعیه‌ای به تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخ داد و بر آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با صدور اطلاعیه‌ای مهم، ضمن اشاره به سوابق نقض عهد مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی ، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. این اطلاعیه که با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا صادر شده است، پاسخی قاطع به تهدیدات اخیر دشمنان محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه که به مناسبت شرایط فعلی منطقه و با توجه به تحولات اخیر صادر شده است، به صراحت آمده است: «با پیروی از پیام عمیق، دشمن شکن و روح‌بخش رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مد ظله العالی)، اعلام می‌داریم به دلیل بدعهدی‌های مکرر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در گذشته، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند دوران جنگ تحمیلی سوم و ۴۰ شبانه‌روز نبرد نامتقارن در آمادگی کامل بوده و دست بر ماشه هستند.» این بیانیه نشان‌دهندهٔ عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و مقابله با هرگونه تجاوز و تهدید است. نیروهای مسلح کشور با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس و با اتکا به توانمندی‌های بومی و پیشرفته، در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند. این آمادگی، پیامی روشن به دشمنان است که هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. در ادامه این اطلاعیه با لحنی قاطعانه به رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها هشدار داده شده و آمده است: «سران آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و فرماندهان و نظامیان شکست‌خورده‌ی آنها، حق ندارند ملت پیروز، قوی و قهرمان ایران و جبهه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت اسلامی را تهدید نمایند. ترامپ و نتانیاهو بهتر است بار دیگر شکست مفتضحانه‌ی خود و نظامیانشان را در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در برابر ضربات کوبنده و شگفتانه‌های قدرت رزمندگان جان بر کف اسلام را مرور کنند و ملت مجاهد ایران و رزمندگان با صلابت در نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را تهدید نکنند.» این بخش از اطلاعیه، حاوی هشداری جدی به دشمنان است مبنی بر اینکه تهدیدات آنها بی‌اثر بوده و با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای روبرو خواهند شد. همچنین به شکست‌های مفتضحانه آنان در گذشته اشاره شده و بر توانمندی‌های نیروهای مسلح ایران در مقابله با هرگونه تجاوز تأکید شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه، به دستاوردهای چشمگیر نیروهای مسلح ایران در زمینه‌های مختلف تسلیحاتی و فناوری‌های پیشرفته اشاره شده است. این پیشرفت‌ها که حاصل تلاش جوانان و دانشمندان ایرانی است، توان دفاعی کشور را به طور چشمگیری افزایش داده و ایران را به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «دشمنان آمریکایی و صهیونیستی آنچه را در میدان عمل در نبرد ۴۰ روزه دیدند را برای خود یادآوری کنند که نیروهای مسلح غرورآفرین و پر افتخار با پشتوانه و حمایت مردم مجاهد و با رهبری حکیمانه‌ی فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) و با بکارگیری تسلیحات، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته و شگفت‌آور کاملاً بومی که تولید آن به دست جوانان و دانشمندان این کشور همچنان ادامه دارد، ارتش‌های به اصطلاح برتر جهان در آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و به شکست واداشتند و آنها را با توکل بر خداوند متعال تسلیم اراده‌ی الهی خویش ساختند.» در پایان این اطلاعیه، بر عزم ایران در حفظ امنیت تنگه هرمز و حمایت از جبهه مقاومت تأکید شده است. این بخش از اطلاعیه نشان‌دهندهٔ سیاست خارجی فعال و متعهدانه ایران در قبال مسائل منطقه و جهان است. در این راستا آمده است: «همان‌طور که رهبر عزیزمان فرمودند، اعلام می‌داریم، حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمی‌کنیم و مدیریت تنگه هرمز را به مرحله‌ی جدیدی وارد خواهیم نمود و ابتکار عمل برای تسلط به آن تنگه را حفظ خواهیم کرد و به هیچ وجه از حقوق حقه‌ی خود دست نمی‌کشیم. با توجه به یکپارچگی جبهه مقاومت، در صورت تداوم حملات دشمن به حزب‌الله و مردم مظلوم لبنان به ویژه ضاحیه، به آن پاسخ کوبنده و دردناک خواهیم داد. از امت اسلامی ایران می‌خواهیم مراقب تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی دشمنان باشند و حضور شجاعانه، مجاهدانه و وحدت‌بخش خود در میادین و خیابان‌ها را حفظ نمایند.» این بخش از اطلاعیه تأکیدی بر همبستگی با جبهه مقاومت و دفاع از مظلومان منطقه است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-11 08:17:41