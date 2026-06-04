اطلاعیه مسیرهای جایگزین برای دسترسی به فرودگاه مهرآباد در عید غدیر ۱۴ خرداد

اداره کل فرودگاه مهرآباد مسیرهای جایگزین برای مسافران در روز جشن غدیر معرفی کرد؛ مسافران باید حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از پرواز در فریدگاه حضور یابند. مسیرهای پیشنهادی از میدان امام حسین تا میدان آزادی و دیگر مسیرهای کمترافیک شامل دو هزار موکب خدماترسانی در جشن ۱۰ کیلومتری میشود.
در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد که همزمان با عید بزرگ امامت و ولایت، یعنی عید س عید غدیر برگزار میشود، اداره کل فرودگاه بینالمللی مهرآباد یک اطلاعیه مهم برای مسافران صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، به دلیل برگزاری جشنهای گسترده در سرتاسر شهر و تراکم ویژه ترافیک، مسافران میبایست برنامهریزی دقیقتری برای حضور بهموقع در فرودگاه داشته باشند. در این راستا، مسئولین فرودگاه مسیرهای جایگزینی را برای دسترسی به ترمینال معرفی کردهاند تا فشار بر جادههای اصلی کاهش یابد و زمان لازم برای چک‑این و عبور از گمرک بهصورت کافی تأمین شود.
تمام مسافران توصیه میشود حداقل یک ساعت و نیم ( ۱۲۰ دقیقه) پیش از زمان پرواز خود به فرودگاه برسند تا از هرگونه تأخیر جلوگیری شود. مسیرهای پیشنهادی جایگزین شامل چند مسیر اصلی میشود که بهصورت دقیق روی نقشههای شهری نشان داده شدهاند.
اولین مسیر از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی تهران میگذرد؛ این مسیر بهویژه برای کسانی که از شمال و غرب شهر میآیند مناسب است و با عبور از خیابانهای کمترافیک، زمان سفر را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. مسیر دوم از میدان آزادی به سمت خیابان کشاورز ادامه مییابد و پس از آن از طریق بزرگراه شهید بهسوی دروازه ورودی فرودگاه هدایت میشود.
مسیر سوم که برای ساکنان محلههای جنوبشرقی شهر توصیه میشود، از خیابان ارغوان عبور کرده و به جادههای اصلی تجمیع میشود؛ این مسیر بهدلیل کمتر بودن موانع عابر پیاده، مناسب رانندگان تاکسی و خودروهای شخصی است. در کنار این مسیرها، پیکربندی موقت ایستگاههای پارکینگ و ایستگاههای توقف برای مسافران ارائه شده تا بتوانند قبل از ورود به ترمینال، استراحت کوتاهی داشته باشند. در کنار اطلاعیه ترافیکی، برگزارکنندگان جشن ۱۰ کیلومتری غدیر نیز برنامهای ویژه برای میهمانان این مراسم ترتیب دادهاند.
این جشن که از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار میشود، شامل دو هزار موکب سرویسدهی به عده بسیاری از شرکتکنندگان است. هدف از این موکبها تأمین غذا، نوشیدنی و خدمات بهداشتی در طول مسیر است تا شرکتکنندگان بتوانند با آرامش و راحتی در این ایستگاهها استراحت کنند. بهعلاوه، اطلاعاتی در قالب اینفوگرافیکهای آموزشی درباره هزینه مصرف سیگار در ایران و راههای صرفهجویی از آن نیز در کنار برنامههای جشن ارائه میشود.
این اقدامها نه تنها به تسهیل جریان مسافران کمک میکند، بلکه بهعنوان بخشی از برنامههای اجتماعی و فرهنگی شهر، نقش مهمی در ارتقای تجربه عمومی شهروندان دارد
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